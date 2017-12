Shade: Wrath of Angels - hororový Tomb Raider

České vývojárske štúdia si vo svetovom hernom biznise našli svoje stále miesto, a stále ešte nepovedali všetko. Prvým počinom mladého tímu Black Element Software je akčná adventúra s hororovým nádychom Shade. Mali sme možnosť vyskúšať takmer dokončenú verziu hry, a tu sú naše dojmy.

9. sep 2004 o 16:43 Juraj Chrappa

ziu hry, a tu sú naše dojmy.

Autori hru prezentujú ako mix toho najlepšieho z Lary Croft, hororu, so schizofrenickým hlavným hrdinom a filmovo podávaným príbehom. V zásade ich popis dobre vystihuje štýl hry, až na to, že len ťažko by sme mohli hru označiť hru za horor (v porovnaní so skutočnými horormi napr. zo série Silent Hill alebo posledne, kvalitný a krvavý The Suffering). Skôr by sa dala označiť za bojovú akciu, keď prekutávate zatuchnuté kobky, bijete kostričky, zombíkov a ďalších mŕtvych vydriduchov, ktorým musíte ešte raz ručne stručne vysvetliť, že už majú voňať fialky odspodu. Na horor je hra príliš priamočiara a predvídateľná.

ČRIEPKY Z PRÍBEHU

Najprv si povedzme o základe každej modernej hry – príbehu. Menom neidentifikovaný hrdina dostane volanie o pomoc od brata, ktorý je archeológ a narazil na niečo veľmi nezvyčajné a nebezpečné. Okamžite sa má preto dostaviť do istého Východoeurópskeho mestečka, kde začne jedno neuveriteľné dobrodružstvo, ktoré presahuje naše svety aj čas. Váš šikovný brat pri archeologických vykopávkach narazil na tajomný artefakt. Ten však bol srdcom Padlého anjela a váš drahý súrodenec sa dostal do veľkých problémov. Na miesto činu prichádzate neskoro, akurát aby ste zistili, že ak ho chcete zachrániť, musíte nájsť srdcia všetkých štyroch anjelov. Zároveň dostávate špeciálny meč na bytosti z iných svetov a schopnosť dočasne sa meniť na extra silného démona. Záchranná akcia sa môže začať.

ZOMBÍCI V BOJI ZBLÍZKA

Po pomaly sa rozbiehajúcom úvode konečne natrafíte na prvých nepriateľov. Vyskúšate si útočné a skutočne efektné pohyby vašim žiariacim mečom alebo si zastrieľate pištolkou. Nábojov je však málo a preto sa treba zameriavať na boj zblízka. V neskorších častiach hry je možné proti nepriateľom použiť umenie mágie. Súboje sú zvládnuté obstojne a celkom dobre sa pri nich pobavíte. Najviac ma pri nich iritovala nemožnosť hýbať sa počas blokovania úderov, čo pôsobí naozaj frustrujúco, najmä keď je naokolo väčší počet nepriateľov. Jednoducho je to tak. K dych berúcemu boju najnovšieho Princa z Perzie, ktorý je benchmarkom súčasných akčných adventúr, má hra ďaleko.

Relatívne originálnym prvkom je schopnosť zmeniť sa na démona akoby vytiahnutého z hĺbky pekla a jediným úderom drtiť lebky nepriateľov. Vaše druhé ja je však časovo obmedzené a keď si vyminiete špeciálnu energiu, musíte istý čas počkať, kým sa znovu môžete premeniť. Démona využijete nielen v boji ale aj pri hýbaní s ťažkými predmetmi, ako sú napríklad veľké bedne, ktoré musíte presunúť, aby sa vám spriechodnila ďalšia cesta.

Okrem bojov a objavovania tajomného prostredia, budete musieť po vzore hviezdnej ikony Lary skákať, loziť, rúčkovať, ale tiež riešiť logické hádanky. Od boja si síce oddýchnete, nás ale tento aspekt hry až tak nepotešil. Hlavný hrdina je najmä pri skákaní nemotorný a veľmi ľahko skončí na dne pekelnej priepasti nie vašou nešikovnosťou ale kvôli podivnej animácii a „plávaniu“ postavy nad povrchom. A to zamrzí, pretože sejvovať sa dá iba na vyhradených miestach (čo je pozitívum a zvyšuje napätie), a kvôli jednému nevydarenému skoku musíte znovu prechádzať polovicu levelu.

VIZUÁLNY PUNC KVALITY

Na skutočne vysokej úrovni je grafika hry. Black Element Software vytvorili pre Shade vlastný, rýchly engine, ktorý bez problémov beží aj na starších grafických kartách a pritom hra nestráca na atmosfére kvôli osekaným grafickým efektom. Meč počas bojov svetielkuje matným svetlom a v reálnom čase vytvára na stenách pekné tiene. V hre môžete zo zeme zobrať fakľu, zapáliť si ju už od horiacej a rozrážať temné miesta ponurého prostredia alebo ju použiť ako zbraň (ohňa sa nemŕtvy boja). Interakcia s prostredím nie je nijako veľká, ale aspoň sčasti tu je – zlosť si môžete vybiť na zničiteľných stoličkách, rôznych bedniach, niekedy dokonca musíte zapáliť prekážku, aby ste sa dostali ďalej. Každému zlikvidovanému nepriateľovi je možné vziať zbraň, ktorá môže byť výhodnejšia na niektorých nepriateľov. Veľmi pekne sú spracované príbehové vsuvky, ktoré sú robené v engine hry a spolu s filmovo sa hýbajúcou kamerou dodávajú hre punc vizuálnej kvality.

ZHRNUTIE

Beta verzia Shade: Wrath of Angels (v našich končinách sa bude predávať kompletne lokalizovaná pod českým názvom Shade: Hněv Andelů) je takmer dokončenou hrou a preto oproti finálnej verzii neočakávame veľa zmien. Ale aj v takomto stave nás potešil filmovo prezentovaný príbeh, temná atmosféra, výborná grafika a boje, ktoré nie sú síce dnešnou špičkou ale drvičov akčných adventúr nijako neurazia. Nie veľmi dobre je spracované tombraiderovské skákanie cez priepasti, ale našťastie ho nie je tak veľa, aby vás od hrania odradilo. Plnú verziu otestujeme hneď, ako bude k dispozícii a vynesieme aj záverečný verdikt nad týmto ambicióznym titulom.