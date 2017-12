Thriller El Matador na novom videu a screenoch

9. sep 2004 o 11:58 Juraj Chrappa

El Matador je na koniec roka 2005 pripravovanou stealth akciou, ktorá očividne kombinuje zákradanie Splinter Cellu s akciou ala Max Payne. Grafické spracovanie je na vysokej úrovni, ako si môžete všimnúť na nových screenshotoch. EGN video zase dokazuje rozsiahle využitie fyzikálneho modelu, keď pri výbuchoch a nárazoch lietajú nielen všetky veci naokolo ale aj menej šikovní protivníci.

Príbeh nás zavedie do exotického prostredia Strednej a Južnej Ameriky, kde ako agent DEA bojujeme proti tamojšej narkomafii. Nie je to však len boj policajta proti zločincom, ale boj za spravodlivú pomstu, pretože nášmu hlavnému hrdinovi zabili mafiáni brata. V hre si budeme môcť vybrať spôsob boja, či už je vám milší rambo štýl alebo zakrádanie. Nepriatelia by mali rozmýšľať strategicky a pokiaľ vás jeden zamestnáva streľbou, ďalší dvaja si vás obídu odzadu. Hra bude mať viacero koncov, záleží od vášho rozhodnutia v istej časti hry.

El Matador uvidíme na PC a Xbox, pričom v našich končinách sa dočkáme kompletnej českej lokalizácie.

Zdroj: oficiálny web, tlačová správa, tiscali games