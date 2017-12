Po tridsiatke je samota horšia ako fajčenie

Americkým zabijakom číslo jeden nie sú choroby obehovej sústavy, ale samota. Napísal to Kurt Vonnegut Jr. v jednej ...

9. sep 2004 o 0:00 Michal Ač

V novom filme o Bridget Jonesovej hrá titulnú úlohu americká Herečka Renée Zellwegerová. FOTO - ČTK/AP



Americkým zabijakom číslo jeden nie sú choroby obehovej sústavy, ale samota. Napísal to Kurt Vonnegut Jr. v jednej zo svojich esejí. Podobné problémy však zďaleka nemajú iba Američania (a Slováci). Zlé správy pre osamelé srdcia priniesol aj najnovší dlhoročný výskum veľkej vzorky britských mužov a žien. Vyplýva z neho, že osamelosť im skracuje život viac ako fajčenie, pitie alebo nadváha. Napísal o tom britský Independent.

Nedobré následky samoty sa začínajú prejavovať už po tom, čo človek prekročí tridsiatku.

Ako v Denníku Bridget Jonesovej

Pod drobnohľadom sa na desať rokov ocitlo desaťtisíc Britov v štvrtom desaťročí ich života. Každý rok sa museli vedcom vyspovedať z toho, ako žijú. Tak vznikla unikátna štúdia, ktorú viedol profesor Andrew Oswald z Univerzity vo Warwicku. Zaujímavé je, že podstatne upresnila predchádzajúce výskumy. Tie hovorili, že v ohrození sú najmä osamotení muži. Ukázalo sa však, že podobné, aj keď o niečo nižšie riziko kratšieho života hrozí aj ženám.

Prečo vlastne?

Podľa Independentu je veľká časť odpovede skrytá v populárnom Denníku Bridget Jonesovej, ktorý sa stal už aj filmovým bestsellerom. Spisovateľka Helen Fieldingová už nejaký čas pred vedcami zistila, že ľudia, ktorí nemajú blízkeho partnera, sú dosť často logicky vtiahnutí do nie veľmi zdravého spôsobu života.

Viac pijú, pretože sa častejšie stretávajú s viacerými ľuďmi. Často sa nestíhajú najesť, najmä naraňajkovať. Tiež viac pracujú, pretože nemajú, s kým by trávili voľný čas. A čo je možno najhoršie, nemajú komu vyliať svoje srdce.

Ľudia žijúci v rodine sa lepšie stravujú a žijú v príjemnejšom prostredí. Menej riskujú, najmä vtedy, ak majú deti, pretože práve tie sú stabilizujúcim faktorom v ich živote. Ak napríklad veziete v aute dieťa, určite si dobre rozmyslíte, či zošliapnete plynový pedál až na doraz.

Andrew Oswald zhrnul zistenia svojho tímu pre Independent takto: "Život vo dvojici váš život chráni, a to veľmi citeľne. Osamotený človek sa musí vyrovnať s rovnakým rizikom skoršej smrti ako fajčiar."

Osamelá žena, osamelý muž

Gaynor Critchleyová, 32-ročná modelka z Londýna žije sama šesť rokov. Kvôli svojej práci musí veľa cestovať, preto jej životný štýl neumožňuje venovať čas niečomu alebo niekomu inému.

Hovorí: "V pracovný deň sa zobúdzam okolo siedmej, a keď môžem, chvíľu si ešte poležím. Prakticky neraňajkujem. Práca sa začína o 8.30, a potom už nemám čas na obed. Zvyčajne robím do večera, niekedy do šiestej, ale aj do desiatej alebo do polnoci. Ak niečo jem, sú to hotové jedlá thajskej, libanonskej alebo čínskej kuchyne, prípadne japonské suši. Neraňajkujem, neobedujem a nevečeriam, pretože nemá význam variť pre jedného človeka. Pijem alkohol, ale s mierou. Keď cestujem, nechodím do fitneska."

Critchleyová vyfajčí desať cigariet denne a vypije niekoľko pohárov vína s priateľmi.

"Keby som nebola sama, podstatne by som zmenila svoj životný štýl," dodala. "Bola by som viac doma. Zatiaľ som však nestretla toho pravého, a nie som na takú zmenu pripravená. Radšej budem šťastná sama, ako nešťastná kvôli zlým vzťahom."

Karl Scramell, tiež 32-ročný, je živnostníkom, poradcom pre nábor zamestnancov. Žije v Boltone sám po šiestich rokoch manželstva. Je klientom zoznamovacej kancelárie. Pracuje 12 hodín denne. Rád si posedí s priateľmi, občas vyfajčí cigaretu, cez deň vypije pohár vína, cez víkendy viac.

Neraňajkuje, ale dáva si záležať na príprave večere. Hovorí, že keby nebol sám, nemohol by robiť svoj biznis, pretože by naň nemal čas. Teraz má kvôli práci ešte menej času pre seba ako predtým. Nesťažuje sa však: "Nemôžem sedieť a nič nerobiť, zrejme preto teraz viac pracujem. Som však presvedčený, že ak s niekým znovu nadviažem vzťah, dokážem svoj život zmeniť."

Názory z druhého brehu

Claire Raynerová, ktorá píše do novín stĺpčeky s radami pre čitateľov, žije s manželom 47 rokov. Má inú optiku pohľadu: "Ak žijete v manželstve, máte partnera, ktorý upevňuje vaše sebavedomie. Považuje vás za kúzelnú bytosť a má strach, ak niekde meškáte. Keď máte dostatočne vysoké sebavedomie, viac sa o seba staráte. Vyrastie vo vás pocit zodpovednosti za seba a za svojho partnera. Ak máte deti, a môžu byť aj dospelé, cítite zodpovednosť aj za ne, zvlášť ak ste žena."

Vedúca rubriky Independentu rád pre čitateľov ju doplnila: "Myslím, že ľudia zomierajú skôr preto, že sú nešťastní. Niektorí osamotení ľudia sú nešťastní, a preto sa menej boja smrti. Ak nežijete v manželstve, ale máte veľa dobrých priateľov a cítite sa dobre, môžete byť šťastní."

Neúprosná reč čísel

Názory sa môžu, samozrejme, rôzniť. Okrem toho nie vždy je človek schopný svoju cestu životom si vybrať sám. Prihodiť sa nepochybne môže tiež to, že aj v kompletnej rodine žijú vedľa seba minimálne dvaja osamotení ľudia.

Nech je tak alebo tak, čísla hovoria samy za seba. Počas desaťročného výskumu zomrelo 600 ľudí. Vedci si všímali najmä odlišnú mieru úmrtnosti medzi mužmi a ženami, ktorí žili v rodine, a medzi tými, ktorí žili osamotene, rozviedli sa alebo ovdoveli.

Muži, ktorí sa nikdy neoženili, prípadne sa na začiatku štúdie rozviedli alebo osameli, mali počas nasledujúcich ôsmich rokov zvýšené riziko úmrtia o desať percent.

Ženy, ktoré žili rovnako, mali riziko úmrtia vyššie o 4,8 percenta, čo je porovnateľné s päťpercentným zvýšením rizika úmrtia u fajčiarov.

Profesor Charlie Lewis z Univerzity v Lancasteri, ktorý sa venuje problémom rodiny a rozvodom, povedal: "Rozvod môže vyvolať podobný stres ako strata blízkeho človeka. V mnohých prípadoch sa ešte zosilňuje dlhodobým konfliktom medzi partnermi. Rozvedení muži okrem toho pociťujú stres a bolesť po odlúčení od svojich detí."

Juraj Jakubisko, autor filmu Lepšie byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý, môže teda pokojne chystať film s podobným názvom: Lepšie byť zdravý, šťastný a ženatý, ako chorý, nešťastný a slobodný.

Mimochodom, všimli ste si, že veľakrát umelci inštinktívne odhalia nejaký nový vedecký poznatok skôr, ako ho vedci stihnú experimentálne dokázať? Denník Bridget Jonesovej nie je jediným dôkazom.