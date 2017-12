Nokia dnes predstavila svoj najmenší komunikátor/smartphone

8. sep 2004 o 8:41 Marián Pavel - SME online

Nokia dnes predstavila svoj najmenší smartphone s označením 9300. Tento model nadväzuje na úspech populárneho modelu 9200i. Nokia pred niekoľkými týždňami predstavila nástupcu 9200i, ktorý dostal označenie 9500. Model 9300 bude mať podobné parametre ako 9500, no bude menší. Nokia ním chce konkurovať čoraz rozšírenejším PDA zariadeniam, s ktorými možno telefonovať (napríklad Qtek 2060, ktorý momentálne dotuje EuroTel).

Telefón je skutočne veľmi maličký, špičková technológia je vtesnaná do 132 x 51 x 21 mm, telefón váži 167 gramov.

Na prednej strane má náhľadový displej s rozlíšením 128 x 128 bodov, päťsmerový joystick a klávesnicu. Po otvorení má užívateľ k dispozícii displej s úctyhodným rozlíšením 640 x 200 bodov. Oba displeje zobrazujú 65000 farieb.

Nechýba ani plnohodnotná QWERTY klávesnica.

Trojpásmový telefón beží na novej platforme Symbianu, series 80. Uzívateľ bude môcť využiť všetky kancelárske aplikácie s podporou MS Office. Okrem toho nebude chýbať prepracovaný e-mailový klient s podporou IMAP4, POP3, SMTP, SyncML a BlackBerry), integrovaný bluetooth, infraport, MP3 a multimediálny prehrávač, či ďalšie podnikové aplikácie vyvinuté pre prostredie Series 80.

Nokia chce zariadenie ponúknuť predovšetkým profesionálom v podnikovej sfére, preto v ňom bude integrovaná podpora bezpečnostných štandardov SSL/TLS, IPsec VPN, o bezpečné surfovanie na intranete sa postará napríklad aj firewall. Na internet sa dostanete HTML/XHTML prehliadačom, ktorý pracuje s formátmi HTML 4.01 a JavaScript 1.3.

V zariadení bude podpora EDGE, GPRS však bude len triedy 10.

Užívateľ tiež bude môcť využiť 80 MB internej pamäte, ďalšiu do veľkosti 2GB získa prostredníctvom pamäťovej karty MMC.

Novinka sa dostane na trh v prvom štvťroku 2005, Nokia ju uvedie v Európe, Ázii i Amerike.