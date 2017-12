Telecom chce kúpiť zvyšok EuroTelu

BRATISLAVA - Spoločnosť Slovak Telecom chce ovládnuť celý EuroTel. Fixný operátor, ktorý v súčasnosti vlastní 51 percent akcií mobilného operátora, chce od konzorcia amerických telekomunikačných spoločností Verizon a AT&T odkúpiť aj zostávajúci 49-percen

8. sep 2004 o 0:00

FOTO SME - PAVOL MAJER



tný podiel. "Rozhovory stále prebiehajú. Sú vo finálnej fáze, nič sa však nepodpísalo ani neschválilo," komentoval situáciu viceprezident Slovak Telecomu pre komunikáciu Ján Kondáš.

Rokovania medzi Deutsche Telekom, ktorý vlastní 51 percent akcií Slovak Telecomu, a Atlantic West, teda konzorciom amerických telekomunikačných firiem Verizon a AT&T Wireless, však boli v tomto roku pozastavené po odpredaji AT&T Wireless spoločnosti Cingular. Zdroje zo sektora pritom uvádzali, že hodnota obchodu medzi Telecomom a EuroTelom by mohla dosiahnuť najmenej 250 miliónov eur, teda vyše desať miliárd korún.

Mobilný, ako aj fixný operátor odmietajú zverejniť akékoľvek ďalšie podrobnosti o pripravovanom odkúpení akcií: "K téme sa v súčasnosti nevyjadríme," povedal pre SME riaditeľ divízie vonkajších vzťahov EuroTelu Juraj Droba. Rovnaký postoj zaujal i Telecom: "Zatiaľ celú vec nekomentujeme," konštatovala Alena Buchláková z odboru externej komunikácie firmy.

David Března z konzultačnej spoločnosti Accenture nevylučuje, že z ovládnutia EuroTelu Slovak Telecomom by mohli ťažiť aj zákazníci. Klienti, ktorý využívajú služby oboch firiem, by mohli napríklad dostávať len jeden účet a na zákazníckych miestach fixného operátora by mohol poskytovať služby zákazníkom aj mobilný operátor, pričom na zákazníckych miestach EuroTelu by zasa boli dostupné služby pre klientov Slovak Telecomu. "Všetko závisí od toho, ako budú obe firmy schopné spolupracovať," myslí si Března. Zároveň upozornil, že takouto vzájomnou spoluprácou zosilnie trhová pozícia oboch operátorov, čo by mohlo vyvolať regulačné zásahy Telekomunikačného úradu.

Aj keby firmy aj naďalej zostali konkurentmi, príklady z okolitých krajín podľa Březnu ukazujú, že kúpenie mobilného operátora zlepšuje ziskovosť fixného.

Na ilustráciu EuroTel po 27-percentnom náraste počtu zákazníkov v prvom polroku v súčasnosti obsluhuje 1,7 milióna klientov a za rovnaké obdobie vyprodukoval zisk po zdanení 1,1 miliardy korún.

DANIEL CVEČEK a sita