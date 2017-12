Ako šetrne zmenšiť fotografie

8. sep 2004

Digitálne fotografie neraz zasielame i známym a priateľom. Možnosti pripojenia k internetu sú však často obmedzené a zasielanie množstva veľkých, megabajtových fotografií by bolo príliš náročné na čas a často i na financie. Preto treba fotografie zmenšiť tak, aby i pri malých rozmeroch boli zobraziteľné na celej ploche monitora. Ich nadmerná veľkosť bude redukovaná tak, aby boli vhodné na pozeranie na počítači, avšak nie pre tlač na papier.

Kým štandardné softvéry používané na zmenu veľkostí fotografií pracujú s fotografiami trochu necitlivo, softvérový balík JPEG Optimizer zmenší vaše fotografie tak, aby boli čo najmenšie so súčasným zachovaním kvality ich zobrazenia.

Veľkosť digitálnej fotografie je závislá od dvoch základných faktorov: rozlíšenia obrázku a od kompresného pomeru, ktorý bol použitý pri jeho tvorbe. Pre zobrazenie fotografie na monitore postačí rozmer obrázku 1024 x 768 bodov, čo predstavuje približne trištvrte megapixelu. Ak by bol však takýto obrázok uložený v najvyššej kvalite, mohol by na pevnom disku zabrať takmer pol megabajtu. Vhodnou kompresiou však možno v rôznych častiach obrázku redukovať množstvo použitých farieb a ubrať časť detailov, ktoré by ľudské oko i tak nepostrehlo. Pri troche šikovnosti tak výsledný obrázok bude zaberať iba pár desiatok kilobajtov a bude ho bez problémov možné poslať e-mailom alebo umiestniť na internet.

Pre zmenu rozlíšenia fotografie môžeme použiť ľubovoľný program pre prezeranie fotografií, vrátane funkcie "Roztiahnuť/Skosiť" v Maľovaní, ktoré je súčasťou operačného systému Windows XP. Takto pripravené obrázky treba následne otvoriť v programe JPEG Optimizer, ktorý umožní citlivo zvýšiť kompresný pomer s rôznou intenzitou pre obsahovo rozdielne časti fotografie. Kým pre veľké plochy jednofarebného prechodu umožní program použitie vyššej kompresie, pre časti fotografií plné detailov umožní použiť kompresiu nižšiu. Tento proces môže prebehnúť úplne automaticky podľa preddefinovaných postupov programu, alebo s ručným vyberaním oblastí a intenzity ich komprimovania.

Pre začiatok si väčšina ľudí vystačí s určením percentuálneho percenta výslednej kvality obrázku a jeho farebnosti (odtiene sivej, štandardná farebnosť, rozšírené farby). Plynulým posúvaním kvalitatívneho hodnotenia sa priebežne mení zobrazenie výsledného obrázku aj vyčíslenie jeho veľkosti. Niekedy pri tomto postupe zistíte, že ani zmenšenie veľkosti na polovicu nemusí kvalitu obrázku znateľne zmeniť. Táto možnosť je najvhodnejšia pre prípravu fotografií, ktoré chcete zaslať e-mailom.

Ak sa však časom vaše skúsenosti zvýšia, môžete siahnuť k ručnému výberu oblastí a zmene intenzity ich kompresie. Túto možnosť ocenia hlavne tí, ktorí pripravujú fotografie pre ich umiestnenie na internet. Ručným nastavením jednotlivých parametrov je možné získať dodatočné 5-20-percentné zmenšenie obrázku. Tí, ktorí však uprednostňujú automatiku softvéru, môžu využiť i dávkové spracovanie, ktoré im pomôže spracovať naraz všetky fotografie v jednom adresári.

www.xat.com , 1.3MB