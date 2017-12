Novinky v internetových obchodoch

Klávesnica pre najmenších

8. sep 2004 o 0:00 Milan Gigel

S počítačom sa možno začať učiť pracovať už od útleho detstva. Niektorí zachádzajú dokonca tak ďaleko, že vytvárajú možnosti pre to, aby si za počítač mohlo sadnúť už i ročné dieťa. Ovládanie myši či klávesnice by však bolo pre malého človiečika príliš zložité. Preto sa v internetovom obchode One Step Ahead (Krok vpred) objavila nová klávesnicová sada, ktorá je akýmsi nástavcom bežnej klávesnice. Mechanický modul s pestrofarebnými veľkými tlačidlami rôznych tvarov sa upevní na tradičnú klávesnicu a nevyžaduje tak žiadny zásah do počítača. Vždy, keď dieťa zatlačí niektorý zo známych farebných tvarov, výčnelok na spodnej strane systému zatlačí to správne tlačidlo klasickej klávesnice. Počítač tak dokáže odlíšiť vstup zadaný nie príliš šikovnými rúčkami dieťaťa.

Súčasťou dodávky je i CD nosič obsahujúci vzdelávací softvér. Základom interakcie dieťaťa s počítačom je hra, ktorá vyžaduje správne reagovať na zobrazované farby a tvary. Na rozdiel od bežných farebných vkladačiek dokáže byť odmena za úspech omnoho pestrejšia, hoci i vo forme farebného ohňostroja s hudbou. To prehlbuje skúsenosti dieťaťa rýchlejšie, ako bežné hry.

Orientačná cena: 60 dolárov, tinyurl.com/5bgea

Bez správneho kábla ani na krok

Kto zmenil svoje pracovné návyky tak, že sa "odstrihol" od stolového počítača a presedlal na laptop, určite zistil, že človek so sebou nemôže nosiť i celý obsah pracovného stola. K počítaču patrí i množstvo káblov, bez ktorých sa ťažko zaobísť. V internetovom obchode Brando sa objavila špeciálna mobilná sada pre majiteľov laptopov, ktorá v praktickom malom balení ukrýva všetko, čo by sa mohlo pri mobilnom pracovisku zísť. Vysvetľovať výhody používania bezdrôtovej myši pripojiteľnej k USB portu azda ani netreba. Ak sa však zahľadíme na rozmanitú zvinovaciu kabeláž, zistíme, že sa v balení nachádza i telefónny kábel či káblik pre pripojenie k počítačovej sieti s doplnkovým modulom pre zmenu priameho zapojenia na krížené. Prepojovacie káble pre rozhrania USB a FireWire sú vyhotovené tak, aby bolo na ich konce možné pripájať rôzne konverzné adaptéry, ktoré umožnia pripojenie veľkých stolových periférií, prenosných videokamier, digitálnych fotoaparátov či MP3 prehrávačov. Kým káblov je v balení vložených iba minimálne množstvo, konverzných koncoviek je neúrekom. Špecialitou je i multimediálna sada kombinujúca do jediného celku slúchadlo a mikrofón.

Orientačná cena: 48 dolárov, usb.brando.com.hk/14in1toolbag.php