Slovensko nie je favoritom pre IT investície

8. sep 2004 o 0:00 Tomáš Bella

Mnohé štáty strednej a východnej Európy majú veľkú šancu čiastočne prebrať úlohu Indie v outsourcingu a získať veľké zákazky v oblasti informačných technológií od západoeurópskych firiem. Slovensko však medzi favoritov na rozdiel od Česka, Maďarska či Poľska patriť nebude, píše sa v najnovšej správe spoločnosti Datamonitor.

"Slovensko je v porovnaní s Českom a Maďarskom stále relatívne nerozvinutým trhom a počet pozícií (zamestnancov pracujúcich pre zahraničné firmy) je v porovnaní s okolitými krajinami minimálny," povedal v rozhovore pre SME autor štúdie, analytik Datamonitoru pre call centrá Peter Ryan. Za hlavný problém považuje "rozsiahlu migráciu mladých, vzdelaných zamestnancov do Rakúska", kde im firmy ponúkajú oveľa vyššie platy.

Správa však uvádza aj tri konkurenčné výhody Slovenska. Prvou je "excelentná znalosť nemčiny u obyvateľov západného Slovenska", čo môže byť rozhodujúcou výhodou pre nemecké, rakúske a švajčiarske firmy. Naproti tomu znalosti angličtiny sú podľa Datamonitoru slabšie a prípadný príchod britských firiem je otázkou vzdialenejšej budúcnosti.

Druhou výhodou sú platy, ktoré "zostávajú nízke aj napriek odchodu mnohých ľudí za hranice". Zamestnanci v call centrách na Slovensku podľa správy zarábajú približne tretinu toho, čo ich kolegovia v Česku. "Relatívne nízke" sú na Slovensku navyše i ceny pozemkov a kancelárskych priestorov.

Treťou výhodou Slovenska sú podľa Datamonitoru investičné stimuly, keďže vláda ponúka výhodné daňové prázdniny až na desať rokov i dotácie na školenie zamestnancov.

Podľa Petera Ryana je však už dnes na Slovensku relatívne ťažké získať zamestnancov vhodných pre prácu v call centrách. Slovensko nemôže počítať s budovaním mnohých ďalších centier podobných tým, ktoré v Bratislave postavili Dell a HP, ak rýchlo nezačne riešiť problém migrácie zamestnancov do iných krajín, a zároveň sa cielene propagovať v zahraničí ako vhodná destinácia pre outsourcing.

Ostatní sa špecializujú

Podľa správy Datamonitoru bude po offshoringu, presune pracovných miest v call centrách do vzdialených krajín ako India, novým trendom "nearshoring" - využívanie štátov bližších západnej Európe geograficky i kultúrou. Z tohto trendu môže profitovať najmä východná Európa či severná Afrika. Do nových oblastí by mohli byť umiestnené prevádzky zabezpečujúce predaj produktov či technickú podporu, kým obsluha jednoduchších činností ako zmena adresy či hesla zákazníka zostane naďalej v ázijských krajinách.

Analytici uvádzajú aj predpokladanú deľbu práce na najperspektívnejších východoeurópskych trhoch. Česká republika, Poľsko a Maďarsko sa majú stať centrami pre pokročilejšie operácie a podporu zákazníkov hovoriacich po nemecky a anglicky. Rumunsko a Bulharsko preberú rutinnejšiu komunikáciu so zákazníkmi, Rumunsko sa sústredí na klientov z Talianska a Francúzska, Bulharsko na Nemcov a Britov. V Chorvátsku a Slovinsku sa takisto majú usídliť pobočky pre taliansky a nemecký trh, pobaltské krajiny budú pokračovať v orientácii na Škandináviu.

Maroko a Tunisko budú obľúbené najmä medzi francúzskymi firmami, hoci v prvej z dvojice krajín sa môžu uchytiť aj centrá pre podporu v španielskom a anglickom jazyku.

Zahraničné firmy prichádzajú tam, kde sú vzdelaní zamestnanci. Mnohé krajiny preto investujú obrovské prostriedky do vzdelávania (nielen) v oblasti informačných technológií - napríklad aj prostredníctvom takýchto pojazdných internetových kioskov, ktoré sa využívajú na indickom vidieku.

FOTO - ČTK/AP



Datamonitor o Slovensku

Napriek nedávnemu vstupu do EÚ je stále problémom Slovenska slabá ekonomika a nestabilná politická situácia.

Významným problémom s riešením v nedohľadne je migrácia pracovnej sily do susedného Rakúska.

Kľúčovou výhodou Slovákov môže byť dobrá znalosť nemčiny

Aj bez práce sú koláče

Skutočne originálny spôsob outsourcingu vraj vymysleli niektorí americkí programátori: tvária sa, že pracujú doma, a pritom nechávajú svoju prácu robiť za oveľa nižší plat programátorom v Indii.

Informovali o tom noviny The Times of India, ktoré citovali vyjadrenie jedného z programátorov pre Slashdot.org. "Približne pred rokom som si najal programátora z Indie, ktorému platím 12-tisíc dolárov (ročne) z môjho platu 64-tisíc dolárov. On je spokojný, že má prácu, a ja spokojný, pretože robím len 90 minút denne, ktoré mi zaberie kontrola jeho roboty," povedal programátor. "Môj šéf si myslí, že pracujem doma, a ja uvažujem, že si nájdem viac takýchto zamestnaní."

Podľa indických novín viacero IT profesionálov v západných krajinách zvláda až päť takýchto zamestnaní súčasne, keď svoj pracovný čas trávia len dohľadom nad ľuďmi v Ázii, ktorí robia ich prácu za nich.