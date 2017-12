Dobrodružná FPSka The Unseelie s keltskou mytológiou

7. sep 2004 o 17:11 Juraj Chrappa

The Unseelie vás postaví do kože náhodného šoféra, ktorý nabral strom, pretože sa chcel vyhnúť niečomu, čo sa podobalo na dieťa. Keď sa preberie, cesta ho zavedie do starovekého lesa (ináč prezývaného aj Krajina nekonečnej smrti), do írskej dedinky, kde sa čas zastavil v 17. storočí kvôli istým magickým koreňom a lianám. Tu však zistíte, že cesta späť vedie len cez sedem veľkých démonov. Po zabití každého démona získate jeden zo siedmich keltských základných prvkov (oheň, voda, zem, vzduch, drevo, kov a duch), o ktorý si potom zlepšíte svoje schopnosti. Dobrým nápadom je kombinácia rôznych prvkov na vytvorenie špeciálnych zbraní: napríklad kov a oheň vám dá možnosť strieľať roztavené prúdy kovu. Celkovo sa však majú súboje viesť nablízko.

V hre by okrem akcie a silného príbehu nemali chýbať ani viaceré adventure prvky, od čoho hra získala aj prívlastok akčná adventúra. Môžete preto očakávať rôzne fantastické hádanky nepochádzajúce z nášho sveta. Technické spracovanie by malo byť taktiež špičkové, grafika kompletne renderovaná real-time. Bohužiaľ nie sú k hre žiadne screenshoty. Možno to bude aj tým, že ju môžeme čakať najskôr o rok.

Zdroj: tlačováspráva