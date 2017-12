Crash test: Siemens M65, Nokia 5140 a Nokia 3310 - deň tretí

Niektorí z našich čitateľov nám poslali vlastné skúsenosti so zabudnutým telefónom v mraze a snehu. Rozhodli sme sa teda, že v horúcich dňoch končiaceho sa leta spravíme zmrzlinový test.

7. sep 2004 o 11:25 Marián Pavel - SME online

ZOZNÁMTE SA: PANKRÁC, SERVÁC, BONIFÁC

Telefóny sme nechali počas troch dní po pádoch vydýchnuť, hlavne aby sme zistili, či fungujú tak ako predtým.

Telefóny sme tiež nechali úplne vybiť, aby sme otestovali dobíjanie.

Nokia 5140 a Siemens M65 sa zdajú byť v úplnom poriadku. Nokia 3310 na zasunutie konektora nabíjačky nereagovala. Otvorili sme zadný kryt, vybrali a opäť vložili batériu. Zabralo to, telefón sa umúdril a začal sa nabíjať. Ďalší problém sme zaznamenali, keď sme chceli mobil zapnúť. Opäť nereagoval. Zopakovali sme postup s batériou a ten opäť zabral. Nabité telefóny sa teda mohli zúčastniť na tretej sérii crash testov.



Treskúcu zimu januárových dní nahradila redakčná mraznička a všetky tri telefóny sme uložili do jej ľadovej kolísky.

Pôvodne sme ich tam chceli nechať 12 hodín, no napokon test nedopadol podľa našich predstáv. Ale o tom neskôr.

Pri pobyte v snehu a v mraze hrozí telefónu viacero druhov poškodenia. Mráz môže poškodiť displej – jeho kryštáliky zmrznú a nešetrným dotykom či nárazom môžu časti displeja popraskať. V lepšom prípade len sčernejú. Kryštály displeja sú však pružné a ak telefón príliš dlho nepobudne na silnom mraze, dokážu sa regenerovať a mobil môžete bez závad používať ďalej.

Oveľa nebezpečnejšia je vyzrážaná vlhkosť, ktorá sa na telefóne nazbiera, keď ho rozmrazíte, resp. prinesiete do miestnosti s veľkým tepelným rozdielom. Na telefóne sa v priebehu niekoľkých minút vytvorí vlhký film s veľkými kvapôčkami, ktoré sa môžu dostať cez škáry až k elektronike v útrobách a poškodiť ju.

Telefón preto neustále utierajte handričkou, ktorá dobre saje vlhkosť.

Údaje o prevádzkovej teplote Nokie 5140 a 3310 z dostupných údajov výrobcu nezískate, nie sú ani na webe, ani v návode. My sme ich však zistili – telefóny by mali vydržať teploty v rozmedzí -10°C do 55°C.

Nokia tiež uvádza zaujímavé pokyny pre prácu s batériou telefónu: „Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa za každých okolností udržiavať batériu v teplote medzi 15°C a 25°C. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.“

O-ou, návodu sme sa teda ani náhodou nedržali... Podľa informácií z infolinky výrobcu je v mraziacom boxe teplota minimálne -18°C.

Siemens podľa technických špecifikácií vydrží teplotu v rozmedzí od -10°C do 55°C. Informácie o teplotnej výdrži batérie sme nenašli, no aj v tomto prípade sa možno pokojne držať informácií konkurenta.

Mobily sme do mrazničky vložili presne o 17.00 h. Všetky naraz a vedľa seba. Ihneď po uzatvorení sme každý z nich prezvonili – samozrejme, úspešne.



Hodina po...

Po hodine sme si spomenuli na našich zmrznutých kamarátov. Rozhodli sme sa, že ich trocha zahrejeme vibrovaním. Všetky tri telefóny sa nechali ochotne prezvoniť.

Tri hodiny po...

Po troch hodinách sme sa opäť zľutovali a povedali sme si, že mobily opäť prezvoníme. Aj v tomto prípade si telefóny v mrazničke veselo vyzváňali.

Šesť hodín po...

Naša posledná myšlienka patrila testovaným telefónom pred spaním. Opäť sme sa rozhodli, že ich nočný kľud prerušíme vyzváňaním. Hneď po prvom vytočení čísla sme však prišli na to, že z pokojného spánku nič nebude. Siemens M65 sa prestal hlásiť. Nepomohli ani opakované snahy o spojenie. Aj Nokia 5140 sa prestala hlásiť. Paniku v zárodkoch uhasil lahodný zvuk vyzváňacieho tónu Nokie 3310. Zvonila! Vibrovala!

Keďže nám však nešlo do hlavy, prečo sa odolné telefóny odmlčali, vybrali sme sa pred polnocou do redakcie zistiť, „kde soudruzi z NDR udělali chybu“.

Hodina H

Všetky tri telefóny sme našli v mrazničke na kosť zmrznuté, potiahnuté súvislým ľadovým filmom námrazy. Presne o 23.30 putovali späť na denné (nočné) svetlo, po šiestich hodinách a tridsiatich minútach pobytu v antarktickom prostredí.

Nokia 5140 mala pod ľadovým poťahom čierny displej. Siemens M65 ospalo blikal červenou diódou schovanou vo vrchnej časti pod plastom a na displeji sa dal vylúštiť nápis „Chyba karty!“.

Nokia 3310 napriek námraze nehlásila žiadne chyby a na displeji mala oznam o neprijatých hovoroch. Vot, kakája techníka!

Počas rozmrazovania pri izbovej teplote telefóny absolvovali fotosession. Ako prvá sa začala rozmrazovať Nokia 5140, ktorá sa okamžite potiahla silnou vrstvou vody. Nokia 3310 a Siemens M65 si dali s rozmrznutím načas, trvalo im to citeľne dlhšie ako 5140.

Odolné telefóny skutočne nereagovali na pokusy o spojenie. Nokia 3310 sa nechala veselo prezváňať aj po vytiahnutí z mrazničky.

Pristúpili sme teda k pokusom o oživenie odpadlíkov. Siemens M65 sme vypli a opäť zapli. Telefón štandardne nabehol do prevádzkového režimu. Displej mal na to, že strávil 6,5 hodiny v mrazničke veľmi slušnú odozvu, mráz sa na ňom nijak nepodpísal. Telefón sme bez problémov prezvonili.

Nokia 5140 sa zapla s lenivými odozvami displeja, ktorý sa z mrazivého pobytu spočiatku nedokázal spamätať. Obraz sa pri nabiehaní systému prekresľoval s dlhými odozvami a nedosahoval 100% úroveň kontrastu. Po nabehnutí do prevádzkového režimu sa však displej dostal na úroveň pred vložením do mrazničky. Aj Nokiu 5140 sme bez akýchkoľvek problémov prezvonili.

Všetky tri telefóny sme poriadne utreli suchou handričkou a nechali sme ich do rána oddýchnuť.

Štrnásť hodín po...

Ráno sme telefóny opäť prezvonili, všetky tri reagovali pohotovo a bez problémov. Vlhkosť sa zatiaľ nepodpísala na fungovaní žiadneho z nich a tak budeme v krátkom čase pokračovať ďalšou sériou nášho crash testu.

Čo nás čaka nabudúce?

Telefóny si so sebou nosievame aj do reštaurácií. Keďže dnes už študovaní čašníci vymreli a v reštaurácii vás obsluhuje „kdejaký“ nešikovný truľo, váš telefón môže veľmi ľahko prísť k úrazu. Najčastejšie, aspoň podľa vašich skúseností ktoré ste nám zaslali si užíva kofeínu z kávy a koly. Nám sa viac pozdávala odporne lepkavá kola. V ďalšej sérii testov teda telefón – predovšetkým klávesnicu – oblejeme polievkovou lyžicou coca-coly a uvidíme, ako si poradí s americkou kyselinkou.