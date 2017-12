Evil Genius – naozaj ste nikdy nechceli ovládnuť svet?

Obľúbená činnosť najhorších zloduchov sveta - snaha o ovládnutie sveta. Práve o tom je pripravovaná stratégia, ktorá sa ideálne hodí do dnešného sveta plného podobných, ale - bohužiaľ - skutočných bláznov. Prečo si radšej nezahrajú hru?

A práve o tom bude nová hra od londýnskej spoločnosti Elixir Studios. Obľúbená činnosť najhorších zloduchov sveta - snaha o ovládnutie sveta. Viacerí vývojári z tohto štúdia v minulosti pracovali na množstve vynikajúcich hier, napríklad Dungeon Keeper, The Sims, Black & White, Colin McRae Rally a ďalšie. Spolu však zatiaľ vytvorili iba jednu hru a to práve nie príliš podarený Republic: The Revolution, ktorá však bola originálna a mala isté kvality. Pri svojom druhom projekte sa v Elixire rozhodli ísť trochu iným smerom a to tak, aby hra zaujala čo najširší okruch hráčov. Vsadili na obľúbenosť budovateľských stratégii a špionážnych filmov. Cieľom nášho snaženia sa v tejto hre bude teda ovládnutie sveta a myslím, že potom aspoň raz zatúžil každý z nás. A nie každá hra nám umožňuje vžiť sa do postavy zloducha, dokonca do toho najväčšieho na svete. Celú hru a všetko, čo sa v nej deje, treba brať s rezervou, lebo všetkému dominuje humor. Evil Genius je už momentálne hotový, takže sa naň spolu pozrime, čo nás čaká.

HERNÁ NÁPLŇ A POSTAVY

Hra sa dá rozdeliť na päť elementov, a to výstavba základne, real–time boje, tréning minionov, technologický vývoj a misie. Hru začínate so 100 miliónmi dolárov vo vačku, ktoré poslúžia na výstavbu základne, najatie personálu a na uskutočnenie diabolských plánov. Pravdepodobne bude možné nejaké financie získať počas hry, lebo mnoho misií nemá iné logické vysvetlenie (ak sa tu dá hovoriť o logike), ako snaha o získanie finančných prostriedkov, či už krádežmi alebo vydieraním.

Na začiatku hry je potrebné vybrať si svojho avatara. Na výber ich bude niekoľko a budú veľmi rôznorodí. Tak napríklad Červený Ivan (sovietsky ex-generál), černoch Eli Barakuda, Maximillian (niečo v štýle Dr. Zloducha z Austina Powersa) a ďalší. Aby som nezabudol, hra je zasadená do šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov minulého storočia, tomu je podriadené všetko od politickej situácie až po celkovú farebnosť. Nie je to prvá špionážna hra z tohto obdobia, nikomu netreba pripomínať vynikajúci No One Lives Forever, ktorý sa rovnako ako Evil Genius niesol v humornom duchu.

MISIE



TAJNÉ PODZEMNÉ SÍDLO

Základom hry bude vybudovanie a obrana základne. Lenže taká základňa (dokonca tajná:) musí mať nejaké krytie. No a v tomto prípade to bude starý vyhasnutý vulkán. Základňa bude ukrytá v jeho útrobách pod zemou. Do základne však musí byť nejaký prístup a ten je potrebné zamaskovať. Nad vchod sa dajú postaviť rôzne budovy, takže potom to nevyzerá podozrivo. Jednou zo základných budov na ostrove je heliport (ten tam bude od začiatku). Nie je podozrivý osamotený heliport na prázdnom ostrove iba s pár starými budovami? Samozrejme, že je. Preto nám hra umožní postaviť niekoľko stavieb turistického charakteru. Ide o malé chatky a hlavne o hotel. Jeho stavba prebieha v podstate rovnako ako základne. Po vybudovaní základnej budovy v nej môžete postaviť určité miestnosti (izby, kasíno...) a pristavať aj hotelové krídla.

Systém výstavby základne je podobný tomu zo série X-COM. Z ponuky sa vyberajú jednotlivé miestnosti a určíte plochu výstavby. Potom si z ponuky (pre danú miestnosť) vyberiete predmety, ktoré chcete v nej mať. Týchto predmetov by malo byť cez tristo a aj miestnosti je viacej. Na chodbách (a aj na povrchu) sa dajú inštalovať rôzne bezpečnostné zariadenia (kamery, hasiace prístroje, potom aj také vecičky, čo strieľajú – teraz si neviem spomenúť ako sa to volá :). Na základňu budú útočiť komanda demokratických a aj komunistických krajín, podľa toho koho si ako rozhneváte, s cieľom prekaziť plány na ovládnutie sveta a z času na čas sa na základňu pokúsi preniknúť tajný agent. Týchto príslušníkov nepriateľských síl je potrebné zlikvidovať. Na to slúžia dve principiálne odlišné metódy. Prvá hovorí o nasadení ľudských bojovníkov, teda nič výnimočné. Tá druhá o použití množstva dômyselných pascí na povrchu a v celej základni, to by malo priniesť množstvo zábavy. O kreativitu pri vymýšľaní pascí nemali v Elixir Studios núdzu a tak čakajte všelijaké bizarnosti. Na základni sa nachádza aj množstvo bežných zariadení, ktoré môžu obrancovia využiť na likvidáciu útočníkov, tak napríklad, veľký kuchynský mixér.

HENCHMEN & MINIONS



Henchmen by mali byť jednotky podobné známym hrdinom z rôznych, hlavne fantasy, stratégií. Nebudú sa dať vytrénovať z Minions, iba nájsť na rôznych miestach planéty. Pravdepodobne bude možné podniknúť útok na väzenie a tak nejakých henchmenov získať. Henchmeni budú opäť rôznorodí, niektorí ako zo zlých snov. Pôjde však o veľmi vynikajúce jednotky, ktoré nájdu využitie prevažne v boji proti nepriateľským agentom infiltrovaným na základňu a pri plnení veľmi nezvyčajných misií. Budú pod našou priamou kontrolou ako v tradičných real–time stratégiách.

TECHNICKÉ SPRACOVANIE

Vďaka demu sa môžeme pozrieť aj na túto stránku hry. Grafika je veľmi príjemná a engine kvalitne naprogramovaný, takže to celé rozhýbe na plných detailoch aj na dnes priemernom počítači. Ovládanie je veľmi jednoduché a dá sa povedať, že nevybočuje z normálu. Čo je asi najviac potešujúce, aj kamera sa hýbe normálne a nestráca sa prehľadnosť.

ZÁVER

Evil Genius ašpiruje na titul najlepšia stratégia roka. Čo viac dodať? Ja sa na túto hru veľmi teším, ešteže dátum vydania hry nie je ďaleko. Už 1. októbra sa Evil Genius dostane na pulty európskych obchodov a tak si budeme môcť skrátiť čoraz dlhšie jesenné a zimné večery čakaním na tohto roku ultrakrátke zimné prázdniny.