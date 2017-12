Prichádza datadisk k Transport Giantu

6. sep 2004 o 10:14 Ján Kordoš

Uvidíme ako dopadne samotná hra a až potom budeme vynášať prvý rozsudok na daný objekt. Určite to však Transport Giant nebude mať až tak ľahké, Chris Sawyer chystá svojho vlastného nástupcu Transport Tycoona s názvom Locomotion a bude to určite boj o každého potencionálneho zákazníka. Uvidíme ako dopadne ich súboj, zatiaľ vám ponúkame prvé screeny z pripravovaného datadisku Transport Giant: Down Under.

