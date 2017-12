World Championship Snooker 2004 - biliard u vás doma

Keď sa odhalili, boli tak podivné, no jej sa to celkom páčilo. Nemala čo stratiť a nevadila jej ani tá vyblednutá farba. Zahľadela sa na jeho gule a on len zavrel oči. Vedel, že toto z tohto bude mať niekto výborný zážitok. Chytila do ruky jeho tágo, poma

6. sep 2004 o 9:50 Ján Kordoš

ly ho pohladila, potom sa predklonila, pozrela na svoju obeť a rýchlym pohybom pravej ruky vyrazila do boja.

Vážení priatelia, asi si o mne myslíte, že som poriadne prasa, keď som si dovolil tak lacný vtípek a hlavne dokonalé sexistický, takže znovu na mňa budú ukazovať zatrpknuté tridsiatničky prstom, že môžem za všetku skazu na svete. Budiš. No môj názor je ten, kto hral čo i len raz biliard v dámskej spoločnosti a dokázal aspoň niečo trafiť, si neodpúšťal podobné poznámky. Lenže World Championship Soccer 2004 je vážna športová simulácia, hoci sa to na prvý pohľad nemusí vôbec tak zdať.

Na výber máte medzi klasickou biliardovou osmičkou (niečo na štýl klasického krčmového biliárdu, ktorý sa takmer všade u nás hráva), deviatkou (postupné ukladanie gulí podľa poradia) a ďalej tu máme napríklad snooker. Pravidlá pochopíte behom pár minút a ja osobne som zarmútený, že sa tento štýl u nás nehráva. Nič to nemení na tom, že nie sme zahrnutí desiatkami rôznych štýlov, ale máme tu len tie najznámejšie, ostatné by ste asi ťažko aj tak hrali. Nemôžem však nespomenúť tzv. trickshot, kde si môžete vyskúšať niekoľko známych trikov a ak sa vám podarí si ich zapamätať, skúste ich predviesť aj v skutočnosti a určite zožnete veľký úspech, ženu okolo krku, chlapské potľapkanie po pleci - budete jednoducho king. Trickshoty si samozrejme môžete najprv nechať predviesť a potom je len na vás ako ich predvediete a hlavne, či prídete na tú správnu fintu. Je to celkom zábava a ak by moja pamäť bola fotografická, určite by som sa s nejakým tým kúskom pochlapil.

Lenže na úplnom začiatku máte možnosť vytvoriť si vlastného hrdinu a tu som zosmutnel. Síce na scénu mohol nastúpiť neohrozený Kordinátor, ja by som si radšej obliekal do úzkych šiat Kordinku a pri hre jej nenápadne pozeral do výstrihu. Nič také však WCS 2004 nepodporuje, tak si môžete obliekať len podivné fejsíky (ževraj skutoční hráči, no u nás na to môžete hodiť bobek, známe meno – neznáme meno, u nás snooker ešte tak neletí) a to dokonca do nóbl šatov, čo mi trošku vadilo. Uznávam, že ide o hru gentlemanov, hráči musia v skutočnosti vyzerať ako zo škatuľky, no takto sa výber oblečenia značne zúžil. Dobre, že WCS 2004 nedostal chrupi, jeho fóbia zo sák je známa :) a ja by som tiež privítal niečo uvoľnenejšie. Vytvorenie postavy nemá žiadny vplyv na hrania samotné, takže záleží len na vašej šikovnosti, no to je ďalší menší nedostatok. Aspoň minimálne implementovanie RPG prvkov (dobrými šťuchmi zvyšovanie skúseností, postupom na vyššiu úroveň vylepšenie napríklad presnosti, hrania nablízko, sily atď.) by bolo z mojej strany vítané.

O princípoch hrania nemá cenu hovoriť, vysvetlovať pravidlá nie je mojou úlohou (jednak by to bolo zdĺhavé a jednak by ste to možno nepochopili :). Klasicky štucháte tágom do bielej gule a sústredite sa na podarenú fintu (tú vám zopakuje replay, no jeho chyba je, že to nie je spomalene, ale v predvedenej rýchlosti) a dokonca to aj je zábavné, no nie stále a na to tu máme hodnotiacu časť.

GRAFIKA 7 / 10

Neočakával som nič špeciálne a ono grafické spracovanie nie je až také zlé. Tvorcovia hry (sem názov firmy dopísať) sa snažili celú hru obohatiť o detailíky, okrem samotných hráčov vidíme aj divákov a blízke okolie, každá postava je síce zvlášť vymodelovaná, no na dnešné pomery dosť chabo. Diváci sa občas pohnú, zatlieskajú, no viac animácií majú hráči. Kriedujú tágo, premýšľajú, chodia okolo stola, je vidieť, že sa niekto snažil, no nezbavil hráčov sterility, vyzerajú nesmierne umelo a výrazne im chýba mimika tváre. Je jedno, či sa im podarí super ťah alebo pohnoja nemožné, na tvári sa im nič nezmení a dokonca ani negestikulujú. Týmto utrpí atmosféra a je to vlastne celkom škoda, hlavne, ak si s okolím a drobnosťami dali autori dosť práce.

Dôležitejšie je však spracovanie samotnej hry, gule sú guľaté (vôbec nepripomínajú „kolesá“ z Enter the Matrix – kto videl, nezabudne), hýbu sa celkom reálne, pekne sa otáčajú, no bral by som viac detailov. Stačí si spomenúť na starší Cue Club. Vyzeralo to ľúbezne, gule sa leskli ako o život, no WCS 2004 to vzal trošku skromnejšie. Ani výber stolov nie je dostatočne veľký, chcelo by to nielen sa venovať grafike, ale i detailnej grafike. Navyše som si nikdy nemyslel, že podobná hra môže byť náročná na hardware až tak, že to občas cukne. To je už trošku nedoladené, príliš veľa animácii v hre nie je a za takú optimalizáciu by sa hanbili aj tvorcovia Battlefieldu. Grafika však pri tomto športe nie je všetko, tak sa len uskromníme a budeme radi, že sa na to dá pozerať.

INTERFACE 8 / 10

Ovládate len tágo, takže nič zložité sa tu vymyslieť nedalo. Na všetko vám stačí myška a zopár klávesových skratiek, medzi ktoré patrí napríklad kolmý pohľad z výšky (lepší prehľad), výber rôznych rotácií (záleží na tom, kam trafíte bielu guľu – či viac vľavo, dole atď.) a aj zdvihnutie tága o niekoľko stupňov v časti bližšie k hráčovi, čo vám umožní preskok. Táto fintička funguje aj reálne, dokonca sa mi podarila, no nie v pravý okamih, ale aj tak som bol ohodnotený ženským fííííha. Ovládanie je jednoduché a do krvi vám prejde rýchlejšie ako biely sneh. Obrovskú výhradu však mám ku gigantickému (je skutočne huge) kurzoru v menu. Zrejme menší hintík pre slepých, ale v menu sa dá chvalabohu hýbať aj pomocou klávesnice.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Zábavnosť hry značne kolíše. Ono je trošku podivné hrať typicky spoločenskú hru proti počítaču, prípadne s kamarátom/kamarátkou pri jednom počítači. Oveľa jednoduchšie je zájsť si zahrať biliard niekam von, zažijete oveľa viac zábavy a dokonca sa môžete doma pochváliť, že ste športovali. Hranie ma samozrejme bavilo, ale len do chvíle, kedy som sa presvedčil, že v skutočnosti to je zábavnejšie. Ľudský faktor je ľudský faktor a hra vyzerá príliš umelo. V žiadnom prípade nechcem to však nie je biedne. Hmmm, keď to tak po sebe čítam, tak sa snažím neublížiť samotným tvorcom hry, lebo to je zaujímavá hra, no na druhú stranu rozmýšľam, prečo by som mal zrovna toto hrať. Občas si zapinkať, to sa dá, ale predlžujúce sa večery budem radšej tráviť inak.

MULTIPLAYER

Hra obsahuje hru pre viac hráčov, za jedným počítačom aj po sieti, no ja sa radšej vyberiem do pubu a dám si niekoľko partičiek s priateľmi naživo pri pive.

ZVUKOVÉ EFEKTY 4 / 10

Za celú hru nebudete počuť nič iné ako buchnutie gúľ a občas nejaký ten potlesk. Znie to značne úboho, chvalabohu zvuky vyťahujú na mierny podpriemer komentátorove vložky, ktorými sa snaží márne oživiť mŕtvolné ticho. Dobre, hráč potrebuje kľud, musí sa sústrediť, ale samotní hráči akoby mali vyrezaný jazyk, potlesk sa spustí úplne zrazu, je nádherne počuť spustenie jedinej zvukovej stopy na potlesk a tým to hasne.

HUDBA 5 / 10

V hre je Jukebox, no jeho kvality mi ostali utajené. Dôvod bol jednoduchý, okamžite po spustení hry som zapol rádio, takže budem jeden hrozný recenzent, ktorý hudbu nepočúval, no píše o nej odstavček a veselo si hovorí a nikto nevie o čom. Nestrpím okolo seba ticho a musel som si vytvoriť potrebnú kulisu (samozrejme nie pivom a skupinkou priopitých kamarátov :).

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

Nebudeme si nič nahovárať, tu náročnosť záleží len na vašom umení presne trafiť. Ak ledva rozoznáte tento text na obrazovke, asi vaše výsledky nebudú bohvieako úspešné, no stačí pochopiť jednoduché princípy (rovnako ako v skutočnosti) a skúšať a skúšať a neverili by ste, že pomôže aj čo? Skúšať to znovu. Vítanou pomocou sú šipky znázorňujúce predpokladaný smer bielej i rozrazenej gule, čo skutočne uľahčuje hranie hlavne začiatočníkom. Ďalším aspektom je voľba obtiažnosti, teda súperovej AI, kde si môžete zvoliť od chybujúceho (a povedal by som aj ľudsky chybujúceho, s ktorým si aj zahráte) kamaráta po na milimeter presného maníka s laserovým zameriavačom v oku a jeho odhad má úspešnosť cca 99.9999%. S ním hrať je zábava maximálne pre tlejúcich ľudí, ktorých aspoň nechá pokojne tlieť. Ehm.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6 / 10

Niektoré hry sa jednoducho na hry nehodia. Biliard medzi ne patrí a World Championship Snooker 2004 sa môže snažiť ako chce. Nemusíte ma hneď kameňovať, pri Virtua Poole 2 som strávil nejednu hodinku, no World Championship Snooker 2004 nepotvrdil svoju hrateľnosť a je to stále o tom istom dokola. Nič sa nemení a ak si chcete súrne zahrať virtuálny gúlečník, s kľudným svedomým vám môžem odporučiť staršie verzie, o nič neprídete a neutratíte nehorázne prachy za fungl novú hru. Uvidíme ako dopadne ďalší ročník, hra má potenciál, no treba trošku povariť polievočku a pridať zopár korenín (rpg, trochu života) a nepôjde o x-tú kópiu akéhokoľvek poolu. Ale aj tak si radšej pôjdem zapinkať niekam von, kde mi môže nejaká slečna kriedovať tágo :).