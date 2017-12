Na dne mora objavili červy živiace sa kosťami

6. sep 2004 o 2:38 TASR

Moss Landing 6. septembra (TASR) - Americkí vedci objavili na dne mora dva úplne nové druhy červov, živiace sa kosťami mŕtvych veľrýb. Červy nosia vo svojom tele baktérie, ktoré im pomáhajú tráviť tuky a oleje veľrybích kostier. Takýto typ symbiózy nebol nikdy predtým zaznamenaný a mohol by byť celkom novou formou metabolizmu, uviedol časopis Nature.

Výskumníci z Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) v kalifornskom Moss Landingu boli zaujatí hľadaním mušlí, keď v kaňone Monterey v hĺbke 3000 metrov naďabili na lebku veľryby úplne pokrytú záhadnými červmi.

Išlo však o červy, aké nikdy predtým nevideli. Samičky, hrubé ako ceruzka a dlhé niekoľko centimetrov, nemali oči, ústa a ani žalúdok. Ich telo bolo vlastne jedným vačkom plným vajíčok, ktorý sa rozvetvoval do akejsi zelenkastej koreňovej sústavy.

Jednotlivé výbežky vrastali do veľrybej kosti, z ktorej odčerpávali tuky a oleje. Symbiotické baktérie, ktoré žijú v týchto výbežkoch, rozkladali lipidy. Vedci zatiaľ nevedia, ako sa dostávajú živiny z kostí do baktérií a potom do tela červov.

"Je to nová oblasť uplatnenia baktérií u bezstavovcov," konštatovala morská biologička Shana Goffrediová z MBARI. "Posunulo to dopredu evolúciu tohto živočícha. Červ prispôsobil svoje telo symbióze s baktériami."

Zatiaľ čo samičky červov merajú niekoľko centimetrov, samčeky dosahujú ledva mikroskopické rozmery a v podstate iba plnia funkciu zásobníkov spermií. Jedna samička môže do svojho vačku pojať asi 100 samčekov, ktorí tam oplodnia vajíčka.

Goffrediová sa domnieva, že o pohlaví larvy sa rozhoduje vo chvíli, keď si na veľrybej kosti hľadá vhodné miesto na usadenie. Ak je toto miesto voľné, stane sa z larvy samička. Ak je miesto obsadené a larva môže pristáť len na inej samičke, padne voľba na samčeka, pretože tak má príležitosť oplodniť vajíčka vo vaku samičky.