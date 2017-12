Nokia bude v OS Symbian šifrovať údaje

5. sep 2004 o 14:57

Nokia a Pointsec oznámili, že spoločne vyvinuli riešenie určené k ochrane dát firemných zákazníkov na ich mobilných zariadeniach. Nové riešenie spoločnosti Pointsec ponúka šifrovanie užívateľských dát ako je email, správy SMS a MMS, údaje v plánovacom kalendári či adresári, alebo dáta uložené na pamäťových kartách. Oznámené riešenie bude k dispozícii pre prístroje Nokia s platformou Series 60 a Series 80 vrátane prístroja Nokia 9500 Communicator.

Pointsec for Symbian OS ponúka okrem podpory správy zariadení dodávaných tretími stranami tiež centrálnu správu bezpečnostných profilov, bezpečný prístup ku vzdialenej pomoci a pokročilú obnovu dát.

Pointsec for Symbian OS s podporou pre prístroj Nokia 9500 Communicator by sa mal na trhu objaviť v treťom štvrťroku roku 2004. Toto riešenie bude poskytované prostredníctvom Pointsec VAR a prostredníctvom kanálov pre systémovú integráciu.