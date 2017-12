Globtel schválil zlúčenie s firmou GlobtelNet

BRATISLAVA 30. novembra (SITA) - Predstavenstvo Globtel, a.s., v piatok schválilo dohodu o zlúčení akciových spoločností Globtel a GlobtelNet. Manažmenty oboch firiem by mali zabezpečiť všetky právne úkony súvisiace so zánikom spoločnosti GlobtelNet, a.s.

30. nov 2001

Rozhodnutie predstavenstva o zlúčení Globtelu a GlobtelNetu v piatok na mimoriadnom valnom zhromaždení potvrdili aj akcionári spoločnosti Globtel. „Zlúčením oboch spoločností sleduje spoločnosť Globtel svetové trendy konvergencie medzi dátovými a hlasovými službami,“ uviedol generálny riaditeľ Globtelu Pavol Lančarič.



Spoločnosť GlobtelNet, a.s., začala od 17. apríla tohto roka poskytovať služby pripojenia na internet. GlobtelNet prevádzkoval internetový portál Wanadoo, ktorý je obchodnou značkou pre internetové a portálové aktivity v rámci skupiny France Telecom.



Globtel je najväčším mobilným operátorom na Slovensku. Je členom globálnej komunikačnej skupiny Orange. Vlastníkom 64-percentného podielu v Globteli je spoločnosť Wirefree Services Belgium S.A., ktorá patrí do skupiny France Telecom. Zvyšný podiel je vo vlastníctve súkromných investičných fondov a Európskej banky pre obnovu a rozvoj. Wirefree Services Belgium S.A. je tiež vlastníkom 85-percentného podielu v spoločnosti GlobtelNet, a.s. Zvyšný podiel 15 % patrí slovenským akcionárom.







