F.E.A.R - brutálna akcia na telo s matrix efektmi

3. sep 2004 o 0:16 Marcel Klimo

V štúdiu Monolith Productions sa už zrodilo veľa kvalitných hier. Medzi najpamätnejšie patrí No One Lives Forever alebo hra podľa nedávno vydaného pokračovania filmu – TRON 2.0. Momentálne Monolith pracuje na Matrix Online, ale na tohtoročnom E3 nám predviedol aj ďaľšiu potenciálnu pecku vo forme horrorovo akčnej FPS, hry F.E.A.R.

F.E.A.R.

Pýtate sa prečo názov s bodkami, keď anglické slovo "fear" znamená strach? Výrobcovia sa totiž rozhodli, že to bude názov jednotky, ktorej členov ovládate. Je to skratka pre First Encounter and Recon, teda v preklade jednotka prvého nástupu a útoku. Zaujímajú sa o paranormálne javy, sú niečo medzi agentami z Aktov X a SWAT. Príbeh začína, keď sa vo fiktívnom vedeckom inštitúte rozozvučia alarmy a je tam privolaná elitná jednotka Delta Force. Po chvíly je na rádiu počuť zvláštne zvuky a volanie o pomoc. Zrazu stratia signál s jednotkou a prichádzate na rad vy – F.E.A.R.

Príbeh je tu trochu klišé, ale výrobcovia našťastie o hre prezradili viac. Na E3 ukázali prvých 15 minút z hry a musim povedať, že som bol prekvapený. Level začína letom v helikoptére, ktorá preletí cez nočné, detailne vymodelované mesto a pristane na budove vedeckého inštitútu. Vaša postava vyskočí z helikoptéry a hra začína. Ani sa nespamätáte a už na vás zo všetkých strán lietajú strely. Veliteľ na helikoptére kričí, že sa musia stiahnuť a že zostávate v budove dočasne sami. Príprava súpera na boj je dramatická, nepriatelia sa krijú, kričia na seba rozkazy a jednoducho sa chovajú ako živí súperi. Zatiaľ všetko vyzerá ako klasická FPS, ale všetko sa zmení, keď vaša postava začne strielať z automatickej brokovnice. Monolith Productions sa presunuli od starého enginu DirectX 8 LITHtech (No one lives Forever, TRON 2.0) k modernejšej technológii DirectX 9. Tento presun je hlavne viditeľný v efektoch. Sklo praská a iskry sa objavujú na všetkých kovových povrchoch na miestach zasahu. Broky, ktoré skončia v tele nepriateľov, vyprodukjú litre krvi na stenách. Už hneď od začiatku môžme usudzovať, že táto hra bude určená pre hráčov nad 18 rokov.

Boj ďalej pokračuje v budove, kde je predstavený ďalší aspekt hry, a to spomalenie času (ala Max Payne) spojené s kung-fu (ala Matrix). Toto je veľká zvláštnosť v FPS hrách a dúfam, že sa to vo finálnej verzii výrobcom podarí kvalitne implementovať bez narušenia hrateľnosti. Vaša postava vyskočí do vzduchu, čas sa spomalí a o chvíľu váš nepriateľ leží na zemi, bezmocný a mŕtvy. Všetko je zobrazené v animácii ukazujúcej dokonca aj nohy (zase vec, ktorá sa nie často vidí v FPSkách) a rozmazaného obrazu podobného Max Paynovi. Spomalenie v tejto hre nie je záhadou ako v Maxovi Paynovi. Každý člen tímu F.E.A.R. má inú špeciálnu schopnosť. Veliteľ Rowdy Betters má neznáme schopnosti, ale je kľúčom k postupu v hre, kedže ste s ním neustále napojený cez interkom. Taktiež vám oznamuje čo sa deje s ostatnými členmi tímu. Ďaľší členovia sú Douglas Holiday (expert na trhaviny, dokáže zistiť minulosť hmotných objektov), Spen Jankowski (pilot, vodič, podpora) a príťažlivá Jin Sun-Kwon (sniperka, dokáže počut detailne i na veľkú diaľku). Vy hrajete anonymnú osobu, kedže autori chcú, aby ste sa s ňou lepšie sžili.

S.T.R.A.C.H.

Demo pokračuje striedaním sekvencií boja so sekvenciami jemne osvetlených úzkých chodieb (podobne ako Doom 3). Niekedy sa v chodbách mihne tieň malého dievčatka. Vtedy už všetkým stúpa adrenalín a autori priznávajú, že to bol ich úmysel. Craig Hubbard (hlavný dizajnér hry) priznáva, že sa nechali inšpirovať klasickou japonskou hororovou kinematografiou. Ako najznámejšie spomenul Oko (The Eye) alebo Príbeh dvoch sestier (A Tale of Two Sisters), ale pravdepobobne aj nedávno vydaný americký remake známej japónskej ságy Ring. Nechcú totiž aby na hráča zo všetkých strán niečo skákalo, ale aby sa im strach dostal pod kožu a v tom najneočakávanejšom ich prekvapil. Presne toto ukázali aj v deme. Potom ako ste sa stretli s Douglasom v miestnosti, ktorú radšej ani nebudem opisovať (kvôli hektolitrom červenej tekutiny), vypnú sa všetky svetlá a zostane iba jedna blikajúca chodba. Zrazu počujete kričanie malého dievčatka a potom sa to dievčatko v tej chodbe objaví, idúc vašim smerom. Potom zmizne a všetko sa zase rosvieti. Toto všetko sa stalo v priebehu asi 3 sekúnd, ale zdalo sa to ako niekoľko minút. Musím sa priznať, že veľmi horory nepozerám, toto je ale naozaj silná káva i pre veterána. Nielenže to vidíte, ale VY ste tá postava v tom „filme“. Dovolte mi použiť anglický výraz: „Scary stuff!!“

AI, zbrane a ich efekt na prostredie

V tejto hre nejde iba o strach, ale i o realistický boj na diaľku aj na blízko. V priebehu hry hráč narazí na množstvo nepriateľov a zaujímavých zbraní. Nepriateľov tu stretnete vo všetkých možných variáciach. Sú tu klasickí vojaci, ktorí sa podobajú na agentov z multiplayeru Splinter Cell: Pandora Tommorow. Ďalej sú tu nepriatelia, ktorí dokážu vytvoriť elektromagnetické pole a zneviditeľniť sa. Tu sa pekne ukáže AI postáv, ktoré je podľa hlavného AI inžiniera, Jeffa Orkinina, naprogramovaná tak, aby bolo reálna, ale pritom nie komplikovaná a nudná. Hlavný dôraz v hre nie je v prehnanej reálnosti ale v zábave, ďalej pokračuje, postavy sa krijú a kričia na seba rozkazy, aby mal hráč pocit, že vždy hrá proti niekomu inému. Zdá sa, že tohto sa držia i dizajnéri zbraní, ktorí zvolili reálne modely a vylepšili ich, aby lepšie sedeli do hry. Ak si niekto pamätá náraz vrtulníka do mrakodraapu vo filme Matrix, tak tu je tento efekt použitý pri výbuchu granátu. Extrémna sila výbuchu vytvorí v spomalenom režime viditeľnú zvukovú vlnu, ktorá ničí všetko sklo a ľahké materiály v svojom okolí. Zatiaľ nepomenovaný engine hry je plné integrovaný s Havok 2 (fyzikálny engine použitý v Max Paynovi 2) a preto dokáže vyrenderovať nielen prekrásne animácie, ale i plný deštrukčný model okolia. Hráč môže rozbiť steny, podlahu alebo stĺpy. Prechod na DirectX 9 sa Monolith naozaj oplatil. S tým súhlasí i hlavný architekt enginu John O’Rorke, ktorý uznal, že pre vytvorenie kvalitnej hry je treba nielen dobrý nápad, ale i engine vytvorený pre hru, nie hra vytvorená pre engine. Presne tak to spravilo aj Id Software s Doom 3.

Demo končí bezdôvodným úpadkom vašej postavy do bezvedomia a následnej ukážke ukazujúcej čo sa stalo v budove, keď do nej vošli členovia Delta Force. Všade našli mrtvých pracovníkov, ale po chvíľi dostali pocit, že ich niekto sleduje. Ďaľšie scény už iba ukazujú malé dievčatko v červených šatách a smrť členov tímu. Mimochodom autori sľubujú veľa dejových zvratov a prekvapení, takže sa máme na čo tešiť.

Misie a tempo hry

Kedže demo bolo sústedené iba na vnútorné lokácie, autori taktiež nedávno uviedli, že v hre budú aj externé lokácie, do ktorých sa hráči dostanú postupne. Teda už nebude hra rozdelená na misie podľa lokáciií (podobne ako v NOLF), ale prechádzať sa bude plynulo. Prakticky to znamená skoro neustály postup v bez otravných prerušení. Na otázku či v hre bude možno riadiť vozidlá bohužial odpovedali nie, ale potvrdili, že sa hra bude dať hrať na laptope v aute ;) Napriek tomu, že nebudete môcť riadiť vozidlá vy, vaši kolegovia túto schopnosť budú mať. Príkladom je jazda v aute s brokovnicou v ruke a tuctom prenasledujúcich motorkárov. Tak to je niečo, čo sa často nevidí.

Záver

Hra je momentálne hotová na 75%, takže autori ešte nevedia presnú minimálnu konfiguráciu pre solidné hranie. Dotatočne zdôraznili prácu na optimalizácii aj pre slabšie počitače bez toho, aby ubrali na kvalite pre silnejšie mašinky. Ja by som tipoval, že to v pohode pobeží na mašine, ktorá zvláda Dooma 3 v 1024x768 na high detailoch. To neznie veľmi optimisticky, ale v dobe vydania by to mala byť štandardná zostava. Hra by mala vyjsť v druhom štvrťroku 2005, ale kedže je to FPS, pravdepodobne sa jej dočkáme aj neskôr. Uvidíme, ale ak sa budú autori držať vzoru "dúma a half-lajfa 2", tak skoro to nebude.