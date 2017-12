Crash test: Siemens M65, Nokia 5140 a Nokia 3310 - deň druhý

Po tom, čo sme telefóny zahriali v škatuli s kľúčmi postúpili do ďalšej, podstatne náročnejšej série testov. V tej sme ich už ani trochu nešetrili.

3. sep 2004 o 10:25 Marián Pavel - SME online. Komisári: Martin Paulďuro a Michal Seko

Všetky tri padali na čumák :), na hranu, na displej i na chrbát. Bez jediného náznaku zľutovania sme ich púšťali na zem. Telefóny sme nechali padať z výšky 1,5 m na tvrdú podlahu pokrytú linoleom v nasledujúcich krokoch po sebe:

- pád na spodnú hranu

- pád na vrchnú hranu

- pád na bočnú hranu

- pád na zadnú stranu

- pád na prednú stranu a displej

- pád zo schodov

Každý z telefónov vykonal tento test raz, bez opakovaných pádov, aby sme mohli spravodlivo overiť ďalšiu funkčnosť. Pri páde zo schodov sme do telefónu kopli, aby sme zvýšili rýchlosť dopadu. Po sérii testov sme z telefónu uskutočnili hovor a odoslali/prijali SMS správu, aby sme bezprostredne zistili, či fungujú.

Test sme zachytili nielen na fotografie, ale aj na video, aby ste si mohli všetky pády vychutnať spolu s nami :)

Siemens M65

Telefón má masívny kovový rám, ktorý by mal plastový kryt tela dokonale ochrániť. Je toto riešenie skutočne také dokonalé?

Pád na spodnú hranu

Telefón po dopade na zem parádne odskočil, priam ukážkovo dopadol na zadný kryt. Pád prežil bez ujmy.

Pád na vrchnú hranu

Opäť sme zaznamenali nádherný odskok. Ani tento pád telefónu neublížil.

Pád na bočnú hranu

Tento pád neveštil nič dobré, takto na bok by som nechcel spadnúť ani ja :) Telefón po páde ostal bezvládne ležať na displeji. Aké však bolo prekvapenie, keď sme ho otočili! Zamrkal na nás a tváril sa, akoby nič napriek malému zraneniu. Prvú obeť priniesol kovový rám, ktorý sa na pravej strane viditeľne ohol.

Pád na zadnú stranu

Nedali sme telefónu ani minútku pokoja, okamžite padal na chrbát. Siemens M65 by sa uživil v Hollywoode s kaskadérmi – ani teraz sa mu nič nestalo.

Pád na displej

Tieto pády väčšinou nekončia dobre, napriek tomu sme ich zaradili do testu. S malou dušičkou sme po páde telefón skontrolovali – je absolútne v poriadku!

Pád zo schodov

Pád zo schodov, to je nočná mora každého mobilu. M65 tvrdo dopadla v polovici schodiska, niekoľkokrát sa odrazila a miernym oblúčikom pristála na medziposchodí. Telefón sa ani len nevypol.

Výsledok:

Siemens M65 absolvoval kaskadérske testy bez jediného problému, ak nepočítame ohnutý kovový rám. Displej a kryt telefónu pády vydržali, telefón bez problémov prijal SMS a nemal problém ani s hovorom. Všetky časti telefónu k sebe doliehajú presne, nenašli sme žiadne netesnosti alebo vady materiálu.





Nokia 5140

Nokia 5140 nemá taký masívny kryt ako Siemens M65, dizajnéri počítali len s plastom a gumou. Ako si tento telefón poradil s pádmi?

Pád na spodnú hranu

Nokia 5140 skáče podstatne lepšie ako Siemens M65, je to malý vrtký telefón :) Prvý pád absolvoval za jedna.

Pád na vrchnú hranu

Posilnení skúsenosťou s M65 sme telefón bez ľútosti spustili na vrchnú hranu. A hľa – telefón na nás žmurká! Displej hlási „vložte SIM“. Kým sa nám podarí nastaviť fotoaparát, aby sme tento okamžik zaznamenali, na displeji naskočí opäť bežný režim a telefón sa po reštarte tvári, akoby sa nič nestalo.

Pád na bočnú hranu

Pád na bočnú hranu už Nokiu 5140 nerozhádzal, o reštart sa už nepokúšala. Čuduj sa svete, kryt stále drží.

Pád na zadnú stranu

Po páde na chrbát sa Nokia 5140 opäť reštartovala. Ani teraz však nevykazuje žiadne zvláštne známky poškodenia.

Pád na displej

Optimisticky naladení sme pustili Nokiu 5140 na displej, očakávajúc rovnaký výsledok ako v predchádzajúcich fázach testu. A hľa – prekvapenie! Po dopade sa uvoľnila spojka krytu v strednej časti a telefón sa rozpadá na dve časti. Stačí ich však pozbierať, zasunúť na seba a šťuk – všetko je ako predtým.

Pád zo schodov

Pád Nokie 5140 sme ohodnotili ako najkrajší, krivka ktorú telefón po dopade opísal vo vzduchu lahodila oku a ani zvuky dopadu netrápili ucho testujúcich. Telefón už nehneval – fungoval akoby sa nechumelilo :)

Výsledok:

Nokia 5140 sa s niektorými pádmi vysporiadala po svojom – telefón vykonal autoreštart a bez potreby zásahu užívateľa sa opäť prepol do pohotovostného režimu. Pozor na pády po vybranými uhlami – telefónu môže povoliť kryt, no nemal by sa zlomiť. Po skončení celej série sme si poslali z telefónu SMS a zavolali sme si, všetko bolo bez závad.

Pády telefónu neuškodili, nenašli sme na ňom žiadne stopy poškodenia.

Nokia 3310

Nokia 3310 patrí k úplne obyčajným telefónom, v tzv. low-end, teda nízkonákladovej triede. Určená je tým používateľom, ktorí chcú lacný telefón so základnými funkciami. Pravda, dnes je už model 3310 dávno za zenitom slávy, no ešte stále patrí medzi najrozšírenejšie telefóny na našom trhu. Telefón nemá žiadne špeciálne ochranné prvky. Úprimne – kaskadérsky test s Nokiou 3310 vzbudil v redakcii veľký záujem a testovali sme v hlúčiku zvedavých kolegov :)

Pád na spodnú hranu

Prvý pád Nokii 3310 neuškodil, telefón je pripravený na ďalšie testy.

Pád na vrchnú hranu

Pád na vrchnú hranu zvládla Nokia 3310 na jednotku, zatiaľ sa výborne drží!

Pád na bočnú hranu

Pád na bočnú hranu nevydržalo uchytenie zadnej časti krytu a telefón sa rozletel na dve časti. Po otočení displejom hore nás čakalo ďalšie prekvapenie – chybové hlásenie „vložte SIM“ a následný autoreštart. Okamžite po tom, ako telefón nabehol na sieť operátora prijal SMS správu. Prečítali sme ju, nasadili späť zadný kryt a pokračovali v teste.

Pád na zadnú stranu

Po páde na chrbát sa opäť uvoľnil zadný kryt a vysokým oblúkom odletel na opačnú stranu. Nič sa nezlomilo, po nasadení kryt drží tak ako má.

Pád na displej

Nik z prítomných nedával telefónu šancu prežiť túto fázu testu. Po svižnom lete vzduchom telefón tvrdo dopadol. To že opäť odletela zadná časť krytu už nikoho neprekvapilo, no to, že telefón bez najmenšej ujmy absolvuje aj tento pád zaskočilo aj zdravých realistov.

Pád zo schodov

Definitívne si Nokia 3310 získala naše sympatie po tvrdom páde zo schodov. Kryt ostal na svojom mieste, displej ani iné časti nevykazujú najmenšie známky poškodenia.

Výsledok:

Nokia 3310 zatiaľ drží krok s odolnými telefónmi, uvidíme, dokedy jej to vydrží. Pády telefón absolvoval takmer na výbornú, ak by nebolo odletujúceho krytu a autoreštartu. Telefón bez problémov funguje ďalej, prijal SMS i uskutočnil hovory. Kryt napriek tomu, že sa pri pádoch uvoľňoval v telefóne drží a dolieha tak ako predtým.





Zhrnutie

To, že odolné telefóny prežili pády nás až tak veľmi neprekvapilo, sú predsa skonštruované tak, aby vydržali drsnejšie zaobchádzanie. V prípade Nokie 3310 sa nám potvrdili skúsenosti majiteľov tohto telefónu, ktorí si pochvaľujú práve jeho výdrž pri pádoch.

Čo nás čaká nabudúce?

Keď sme vás vyzvali, aby ste nám poslali svoje skúsenosti, ako sa vám podarilo zlikvidovať svoj telefón, čitateľ Mirec333 opísal pobyt svojho telefónu v snehu a v mraze. Ozaj – ako sa mobily vysporiadajú s mrazom a snehom? Keďže vonku sa končí leto a na mráz a sneh by sme si museli ešte niekoľko mesiacov počkať, telefóny umiestnime na niekoľko hodín do mrazničky. Vydržia to? Zvedaví sme aj my.