Test: olympijské spravodajstvo EuroTelu

Počas celej olympiády v Grécku sme testovali olympijské spravodajstvo, ktoré poskytoval EuroTel svojim zákazníkom.

31. aug 2004 o 13:25 Marián Pavel - SME online

Momentálne poskytuje rovnaký servis k Svetovému poháru v hokeji.

Po jednoduchej aktivácii prostredníctvom SMS správy začali na mobilný telefón prichádzať krátke textové správy s aktuálnymi informáciami. Všetky správy sa zmestili do jednej SMS, text bol preto strohý, no mal vysokú informačnú hodnotu.

Prevádzkovateľ posielal väčšinou výsledkový servis, týkalo sa to predovšetkým slovenských športovcov, no nezabúdal ani na zaujímavosti. Prvé správy prichádzali po 8 h ráno, posledné prichádzali zväčša do 20.00 h, no stalo sa, že správy zablúdili aj v neskorých nočných hodinách a zbytočne vyrušovali.

Oceniť treba fakt, že výsledkový servis bol mimoriadne rýchly, správa s výsledkami dorazila niekoľko sekúnd po tom, ako športovci dosiahli cieľ. Špeciálne sme sa pritom zamerali na sledovanie kvality informácií o slovenských športovcoch.

Ak zhrnieme naše skúsenosti, esemeskový servis EuroTelu možno pochváliť – je rýchly, informačne hodnotný a zrozumiteľný.

Mnohých zákazníkov však odradí cena – operátor si totiž za jednu správu účtuje 3,57 Sk pri paušálnych programoch a 3,60 Sk, ak používate predplatenú kartu Easy (ceny sú s DPH). Denne operátor spoplatnil maximálne 30 odoslaných správ. Ak si teda zrátame cenu spravodajstva, denne zaplatil zákazník maximálne 108 Sk. Olympiáda trvala 16 dní, takže celý olympijský servis vyšiel maximálne na 1728 Sk vrátane DPH. Stoja krátke textové informácie zato? To už musí vedieť sám zákazník...