Mashed – zábava pre šialencov

Kto by si nepamätal na dnes už legendárne hry Ignition a Micro Machines, ktoré sú synonymom pre kvalitné tituly, pri ktorých sa nejeden hráč dokázal poriadne zabaviť. V poslednej dobe sa už takéto autíčkové dielka akosi na trhu s PC hrami neobjavujú.Spolo

31. aug 2004 o 11:24 Erik Kapsdorfer

Kto by si nepamätal na dnes už legendárne hry Ignition a Micro Machines, ktoré sú synonymom pre kvalitné tituly, pri ktorých sa nejeden hráč dokázal poriadne zabaviť. V poslednej dobe sa už takéto autíčkové dielka akosi na trhu s PC hrami neobjavujú, v uplynulých rokoch si spomínam len na futuristicky ladené dielka ako napr. Drome Racers vychádzajúci taktiež z legendárnej hry Rollcage. Tento rok sa však spoločnosť Empire Interactive rozhodla vydať niečo podobné. Akýsi mix medzi hrami Ignition a Death Rally, arkádovú závodno-bojovú hru Mashed.

Mashed nie je žiadna futuristická hra odohrávajúca sa vo vzdialenej budúcnosti, niekde mimo Zeme, je zasadená do súčasnosti, v ktorej sa preteká po celej zemeguli. Medzi sebou súperia klasické autíčka, niekedy viac, niekedy menej, férovým spôsobom.

Hlavnou zložkou hry je Challenge Cup, mód v ktorom si vyberiete svoj tím a púšťate sa do tých najbláznivejších a najšialenejších pretekov. V tomto móde si pred samotnými pretekmi nevyberáte žiadne nastavenia áut, nevyberáte si ani samotné auto, ale vrháte sa priamo na trať s autíčkom, ktoré vám podľa trate prihodí počítač. Na začiatku turnaja je k dispozícií len jediná trať, na ktorej musíte vyhrať aspoň bronzový pohár aby sa vám sprístupnila ďalšia trať (tá sa vám následne sprístupní taktiež v ostatným singleplayerových módoch hry – Time Trial, Battle Cup a taktiež v multiplayeri). Na jednej trati je možné vybojovať celkovo tri poháre. Za prvý pretek bronzový, za ďalší strieborný a ak vyhráte aj ten otvorí sa vám posledný pretek trate o zlatý pohár. Trate sú klasické, okruhové, avšak disciplíny, súťaže, ktoré na nich prevádzate sú už menej typické.

Asi najväčšmi sa podobajú hre Death Rally, takže pokiaľ ste ju hrali viete, že počas pretekov sa na trati objavujú rôzne power-upy, ktorými môžete knokautovať, odstaviť vášho súpera. Na trati sa tieto power-upy objavujú v rôznych kvantách. Zahŕňajú predovšetkým zbraňový arzenál, na ceste sú vyznačené dostatočne zreteľné, podľa obrázku je možné identifikovať čo obsahujú. Tak nájdeme tu napr. raketomety, guľomety, plameňomety, výbušné sudy, riadené strely či sud s vazelínou, ktoré sa vám pripevnia na kapotu a ktorými môžete počas pretekov atakovať súperov. Rozliata vazelína spôsobí, že auta ktoré prejdú po nej sa začnú kĺzať a vyletia z trate, našliapnutie na mínu zas spôsobí výbuch automobilu, plameňomet dokáže spomaliť auto, ktoré vás zozadu atakuje atď.

Spomínal som dosť netypické disciplínové ladenie Challenge Cupu. Áno nájdeme tu aj klasické okruhové preteky, na ktorých ide o to prísť do cieľa na prvom mieste. Menej zvyčajná je už disciplína, v ktorej sa máte za pomoci power-upov vzdialiť súperom na vzdialenosť jednej obrazovky. V tom prípade, si pripisujete bod a začína sa ďalšia etapa, pretek končí vtedy ak nazbierate určitý počet bodov. Medzi ďalšie úlohy patrí zostrelenie vrtuľníka guľometom, disciplína Time Bomb, v ktorej máte na streche pripevnenú časovanú bombu a čo najrýchlejšie musíte prechádzať checkpointmi, v opačnom prípade vybuchne.

Povedzme si niečo o tratiach. Autori pre nás pripravili v móde Challange Cup 10 základných, pohárových tratí. V prípade, že všetky zdarne absolvujete otvoria sa vám ďalšie tri, bonusové, v ktorých sa už hrá o medaily. Čo sa týka dizajnu tratí – pravdupovediac, oveľa viac sa mi páčili trate v takom Ignition. Jednak boli dlhšie, neboli také tmavé a boli zaujímavejšie (už jednak tým, že boli pestrejšie a obsahovali rôzne skratky). Trate v Mashed sú pomerne krátke, tmavé, pochmúrne a neobsahujú prakticky žiadne zákutia. Zas na druhej strane je ich viac. Zajazdíme si napr. na trati zasadenej do vojnou zmietanej krajiny, trati situovanej v púšti, zimnej krajinke, v blízkosti pobrežia, taktiež na vidieku, či na diaľnici plnej kamiónov.

Pre každú trať je k dispozícií iné autíčko, celkovo ich je v hre 13 kusov (štvorkolky, terénne džípy, pick-up atď..). Ako som však už spomínal v tomto móde si ich nemôžete vyberať, počítač vám ich vyberá sám.

Okrem módu Challenge Cup môžeme v singleplayeri nájsť taktiež módy Time Trial, v ktorom budete prekonávať vlastné traťové rekordy, a Quick Battle, v ňom si môžete vybrať ľubovoľné auto a s ním sa vydať pretekať na ľubovoľnú trať. Nastaviť sa tu dá taktiež obtiažnosť, výskyt power-upov na trati + nejaké iné blbôstky.

GRAFIKA 6 / 10

Grafikov tejto hry nemôžeme v žiadnom prípade vychvaľovať do nebies. Nevytvorili nič čo by sme mohli nazvať aspoň pojmom šedý priemer. Ja sa dokonca nebojím napísať, že to čo uvidíte v Mashed je na dnešnú dobu podpriemer. Nedá mi, ale podľa mňa taký Ignition vyzeral omnoho krajšie :/. Veď sami posúďte zo screenshotov. Autíčka neobsahujú žiaden veľký počet polygónov. Je síce pravda, že hra je prevažne snímaná z pohľadu helikoptéry, avšak v niektorých pretekoch (napr. disciplína, pri ktorej máte za úlohu zostreliť vrtuľník, dobehnúť a atakovať súpera v disciplíne Fugitive alebo Time Trial mód) kamera sníma auto klasicky odzadu. V takomto prípade už zistíte, že ide až o veľmi zjednodušené modely. Kameru môžeme považovať za celkom podarenú, môžeme ju označiť pojmom akčná, v prípade dramatických situácií sníma situácií z nižšia, v prípade, že preteky prebiehajú hladko sú snímané z vtáčej perspektívy alá Ignition. Na kameru si však aj občas zanadávate, pretože občas sa nachádza v takej polohe, že dostatočne nevidíte na dráhu a môžete len tipovať či sa na ceste nenachádza nejaká prekážka alebo mína. V prípade, že absolvujete Challenge Cup na 100% odomkne sa v menu hry položka Bonus Features, v ktorej hádajte čo nájdete – štvoricu nových pohľadov ;). Medzi nimi nechýba ani pohľad alá GTA 1 alebo 2. Z vizuálnych efektov môžem spomenúť občasný dážď, zadymenie sa spod pneumatík, deštrukcia auta tu prakticky neexistuje.

V prípade, že vás zasiahne nejaká raketa, začne vám horieť predná alebo zadná časť automobilu – najväčší paradox, avšak keďže ide o arkádu celkom logický, je fakt, že sa to nijako neodrazí na správaní automobilu (ten oheň po určitom čase aj tak dohorí ;)). Ako som už taktiež spomínal trate mohli byť oveľa nápadnejšie a výraznejšie (dizajnéri si mohli dať oveľa viac záležať). Jednoducho hre chýbajú polygóny a kvalitnejšie textúry. Bez toho nič moc. Aspoňže nie je náročná na hardware.

INTERFACE 7 / 10

Už z menu hry je jasné, že hra bola primárne robená pre konzoly. Menu je veľmi prehľadné. Ovládanie sa obmedzuje len na klávesnicu – pravú roku zamestná pravá a ľavá šípka (smer pohybu), tu ľavú zas klávesy W,D,S,X,C, ktorými aktivujete a deaktivujete zbrane, plyn, brzdu a vypúšťanie hlášok. Troška zamrzí, že ovládanie nie je možné prispôsobiť vlastnému vkusu. Chovanie áut na trati je arkádové takže z ovládaním áut nie je problém.

HRATEĽNOSŤ 7 / 10

Ako už býva dobrým zvykom pri takýchto hrách, tak hrateľnosť, aj napriek grafickému deficitu, sa pohybuje na celkom slušnej úrovní. Mashed nie je výnimkou a môžete mi veriť, že vám bude robiť obrovskú radosť celý koncept hry. Ničenie a spomaľovanie protivníkov pomocou power-upov vám dokáže spôsobiť obrovskú radosť. Hlavne na zamrznutej, ľadom pokrytej trati, kde sa všetko kĺže je obrovská zábava. Do nervového vypätia vás dostanú preteky o čas, kedy mate na streche automobilu pripevnenú bombu a vy sa musíte snažiť pred vypršaním časového limitu dôjsť k checkpointu, aby ste zabránili výbuchu bomby. Niektoré trate však budete nenávidieť – ja osobne napr. zasnežený Neustein či vojnou zničený Nukov, na ktorých som sa počas Challenge Cupu dosť trápil a výbuchy nervov, spojené s nadávkami na tvorcov sa objavovali dosť často. No a musím sa priznať, že najviac ma dokázala vytočiť ženská súperka jazdiaca v ružových farbách – jej hlášky a prefíkanosť ma vyvádzali z pokoja :).

MULTIPLAYER

Mashed ho obsahuje avšak nebudem ho hodnotiť, keďže som ho nemal možnosť vyskúšať. Dôvod je veľmi jednoduchý. Hra nepodporuje hru viacerých hráčov po lokálnej sieti alebo internete. V multiplayeri sa nachádzajú dva módy Standard Race a Team Race. Hrať ich môžu minimálne dvaja, maximálne štyria hráči avšak iba za jedným PC. Na klávesnici môže hrať, na veľkú škodu, len jeden player, ostatní musia držať v ruke gamepady. Ak nemáte aspoň jeden, muliplayer si podobne ako ja nezahráte :(. Bohužiaľ je to daň za to, že hra bola vyvíjaná pre kozoly. Určite je však veľmi zábavný.

ZVUKOVÉ EFEKTY 6 / 10

Priemerné, v hre počuť motor autíčok, výbuchy, helikoptéry a podobné veci. Počas hry môžete klávesou C na svojich kolegov vypúšťať štipľavé hlášky, ktoré však po X-tom vypočutí budú pôsobiť otravne a radšej si ich vypnete.

HUDBA 4 / 10

Vyhráva len v menu hry, dokola sa opakuje jedna a tá istá skladba. Nedá mi, ale podľa môjho názoru by hre sekol poriadny soundtrack, trošku tvrdšia hudbička, ktorá by vyhrávala počas samotných pretekov. Myslím, že týmto by autori nič nepokazili. Dôkazom môžem byť ja keď som si v samotnej hre stíšil všetok zvuk a do pozadia pustil nejakú tu MP3 (niekedy tvrdšiu, občas pre upokojenie nervov aj pomalšie tóny ;)).

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

Je hra náročná, nie je? Pravdupovediac ani nie. Alebo aby som to spresnil - závisí od trate. Najviac zabrať vám dajú predovšetkým tie pokročilejšie, napr. už vyššie spomínaný Nukov. Náročnosť sa samozrejme odvíja aj od zvolenej obtiažnosti. V Challenge Cupe ju nastaviť nejde, avšak v móde Quick Battle áno – na výber sú štyri stupne obtiažnosti. Taký tretí vám dá už poriadne zabrať, protivníci disponujú celkom slušnou umelou inteligenciou – blokujú vás a power-upy dokážu taktiež celkom slušne rozosievať na vaše autíčko. Ako dosť nepochopiteľné a absolútne nelogické sa mi vidí vzájomné súperenie protivníkov v prípade, že hráte mód: Všetci protivníci proti vám (logika hovorí, žeby mali útočiť len na vás, prax je však taká, že atakujú aj vlastné rady). Challenge Cup je náročnosťou dosť nevyvážený mód, prvé trate a úlohy, ktoré mate na nich plniť sú často-krát náročnejšie ako tie pokročilejšie. Spomeniem len jeden príklad – disciplína Fugitive, v ktorej máte za úlohu počas troch kôl dobehnúť súpera a naraziť doň. Úprimne sa priznám, že na trati Neustein (tretia v poradí) sa mi to nepodarilo, zatiaľ čo v tých ďalších nebol s týmto problém. Človek si ide čistú jazdu, skracuje si cestu ako sa len dá a aj tak súpera nedohoní – frustrujúce, že? Ak jazdec nespraví nejakú chybu tak sa to nedá prejsť (aspoň mne sa tak vidí).

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7 / 10

Dosť dlho som sa rozhodoval aké hodnotenie hre udelím – počas hrania som mal chvíle kedy som hru zhadzoval do pekiel – hlavne kvôli dizajnu niektorých tratí a dosť nevyváženej obtiažnosti. Objavili sa však aj momenty kedy som sa pri hra ohromne bavil (hlavne zo začiatku). Ak máte pevnejšie nervy určite sa zabavíte, táto hra stojí za vyskúšanie. Hovorím, trate mohli byť nápaditejšie a pestrejšie, autičkám dať viac polygónov, objektom detailnejšie a kvalitnejšie textúry, troška sa ešte vypiplať s obtiažnosťou a kvalitný soundtrack by zaručili veľmi vysokú kvalitu titulu. Kvôli týmto skutočnostiam mňa osobne veľmi nenadchol a ostáva pre mňa priemernou hrou. V budúcnosti si preto radšej zahrám Ignition.