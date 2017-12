Crash test: Siemens M65, Nokia 5140 a Nokia 3310 - deň prvý

Sledujte s nami najväčší slovenský crash test troch telefónov. Počas niekoľkých nasledujúcich dní ich budeme trápiť, čo nám budú sily stačiť!

31. aug 2004 o 0:00 Marián Pavel - SME online

Používate obal na svoj mobil? My nie a poznáme mnoho ďalších hriešnikov, ktorí svoj mobil nosia po vreckách. Vo vreckách však zvykneme okrem mobilu nosiť aj rôzne iné predmety, najčastejšie kľúče. Nuž a medzi kľúčmi a displejom mobilu existuje osudová príťažlivosť. Ich spoločné hrátky v jednom vrecku však zvyčajne nekončia dobre, bohužiaľ, na strane porazených je mobil s poškriabaným krytom. Niektoré telefóny dokážu kľúčom odolávať dlhšie, niektoré nevydržia ani jednu krátku prechádzku.

Nosiť telefóny vo vrecku a každému z nich nasimulovať rovnaké podmienky je nemožné, ale aj zdĺhavé. Preto sme pripravili laboratórny test: telefón sme zatvorili do jednej škatule s dvomi hrubými zväzkami kľúčov a presne 3 minúty sme s ňou triasli v rytme samby, simulujúc beh na autobus :) Pretriasanie v škatuli spôsobovali obrovský hluk, telefón sa v nej citeľne pretáčal zo strany na stranu a kľúče do neho búšili v každom uhle. Škatuľa vydržala a rozpadla sa doslova v poslednej sekunde testu. Vydržali však aj telefóny?

Siemens M65

Siemens M65 má z testovaných mobilov najväčší a tak aj najzraniteľnejší displej. Náš test to len dokázal – na kryte displeja sa pobyt s kľúčmi odrazil najviac v podobe hustej siete drobných plytkých oderov. Kľúčom sa podarilo vyrypnúť iba jednu hlbšiu dierku. Na plastovom kryte telefónu sa pobyt s kľúčmi prejavil len minimálne, pár oderov sme však našli na kovovom ráme.

Nokia 5140

Tento telefón má veľmi malý displej, preto sa na ňom kľúče podpísali len malými, takmer nebadateľnými ryhami. Veľmi slušne dopadli v boji s kľúčmi plastové i gumené časti krytu telefónu – žiadne viditeľné ryhy sme na nich nenašli.

Nokia 3310

Nokia 3310 má tiež malý displej, porovnateľný s modelom 5140. Aj v tomto prípade mu kľúče výraznejšie neublížili. Pri skúmaní krytu telefónu sme narazili na množstvo oderov na prednej i zadnej strane. Najhoršie dopadli hrany zadného krytu, ktoré kľúče miestami zdeformovali.

Zhrnutie

Test na odery zvládol najhoršie displej Siemensu M65. Nokie ťažili z toho, že majú podstatne menší displej. Pozor - model 3310 je precitlivený na hranách krytu!

Dôležité: Všetky tri telefóny nastupujú do ďalšej fázy testu bez problémov s funkčnosťou.

Čo nás čaká nabudúce?

V prvej sérii sme telefóny pozvoľna pripravili na druhú sériu, kde dostanú riadne do tela. Budú padať – na mäkké, na tvrdé, z výšky, na hranu, na displej, skrátka vo všetkých polohách, na aké si len spomeniete.