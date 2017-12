Gooka: Záhada Janatrisu – dobrodružná cesta za záchranou rodiny

Volám sa Gooka, vyšší sudca Gooka. A chcem vám zase raz rozpovedať svoj životný príbeh. Nech vás však nedesí môj hrozný titul, dobrodružstvá neprežívam v sudcovskej sieni ale v nebezpečných zákutiach fantasy planéty Janatris.

30. aug 2004 o 9:35 Juraj Chrappa

Moji milí rodičia, českí tvorcovia z Centauri Production ma stvorili pred dávnymi siedmymi rokmi inšpirovaný fantasy knižkou Richarda D. Evanse (aj tak všetci vieme, že sa jedná Vlada Ríšu, šéfredaktora českého sci-fi magazínu Ikarie). Vtedy som svoje prvé dobrodružstvá prežíval v ručne kreslenej 2D grafike a v podstate som sa stal priekopníkom vývoja hier v Čechách a na Slovensku. Môj prvý pokus nebol nijako slávny, ale zásluhy sa mi uprieť nedajú, pri všetkej skromnosti samozrejme (teraz som predsa sudca!).

Od vyriešenia vraždy môjho otca v jednotke sa toho veľa zmenilo. Veď sa len na mňa pozrite, z neskúseného mladíka sa stal rešpektovaný sudca, dokonca vyšší sudca. Oženil som sa s krásnou Lidrou, s ktorou sa nám pošmykol syn Yorimar. Hmm, neviem, či som ešte stále ten správny typ na preliezanie zatuchnutých kobiek a riešenie – aj keď jednoduchých – logických problémov. To však zo mňa moji rodičia z Centauri chceli mať, ja som sa im nevzpieral. Vyšší sudca... ach jaj... nejako sa s tým stále neviem zmieriť. Vráťme sa však ku príbehu.

Raz som musel odísť v súrnej veci na služobnú cestu ďaleko cez more a všetkých svojich blízkych zanechať samých doma. Za tú dobu, čo som bol preč, prihodilo sa mi veľké nešťastie. Môj vážený sudcovský dom prepadli a vypálili neznámi gauneri. Yorimara uniesli a Lidru ťažko zranili! Musel som prekonať žiaľ a hnev, tie by mi vôbec nepomohli. Ak som chcel zachrániť svoju krásnu ženu a syna, musel som sa vydať na cesty. Planéta Janatris skrýva mnohé nebezpečné tajomstvá a zákutia. Opäť musím (ale znovu celkom skromne, som predsa vyšší sudca) priznať, že som ich všetky prešiel. Hlavné mesto Avaral, kláštor v pevnosti Xarag, ďaleké zámorské plavby, krvilačné pirátky, domorodý kmeň s múdrou čarodejkou, zúrivé boje s príšerami... tým všetkým a mnohým ďalším som musel prejsť.

Mixovanie žánrov je vec náročná a v mojom prípade sa neveľmi vydarila. Moje "adventure" úlohy spočívali zväčša v poslíčkovaní medzi rôznymi pokútnymi charaktermi, zriedkavými a krátkymi konverzáciami alebo riešením jednoduchých a mierne slaboduchých úloh. Väčšinu času som aj tak strávil pomalým presúvaním sa medzi lokáciami. Problémy premýšlacieho typu sú tentokrát nahradené súbojmi. Ku prepracovaným bojom skutočných RPGčiek však majú tak ďaleko ako ja ku zločinu (mno, nebudeme to ďalej rozvíjať a pomlčíme o nehumánnej drezúre :) - pozn. kordi). Tvorcovia mi dali do vienka naozaj len základné vlastnosti: silu, mentálnu silu (mágiu), zdravie a rýchlosť. To by nebolo až také hrozné, ak by boli boje lepšie vyvážené a menej záviseli od náhody. V skratke, pri súbojoch som častejšie zažíval frustráciu ako zábavu, ale o tom až neskôr. Zamýšľaný pokrok mojim drahým rodičom veľmi nevyšiel, čo mi je tak trochu ľúto, pretože nápad to bol dobrý.

Skutočne nepochopiteľné sú však niektoré brutálne nelogickosti, nad ktorými som nestíhal krútiť hlavou, takmer mi odpadla. To vám tak bojujeme spolu s dobrým priateľom, starým morským vlkom, kapitánom plachetnice, keď tu ho zrazí mocným úderom k zemi príšera. Krátko som oplakal smrť kapitána a ešte v zápale boja premýšľal, kde zoberiem rýchlokurz lodnej navigácie. Aké však bolo moje prekvapenie, keď po skončení boja sa kapitán zjavil na lodi živý a zdravý! A to sa mi stalo nie raz. Chvíľu som sa musel uisťovať, či som naozaj pri zmysloch.

GRAFIKA 4 / 10

O vizuálne spracovanie mojich najnovších dobrodružstiev sa stará grafický engine CPAL3D, ktorý si moji rodičia za tých dlhých sedem rokov od prvého dielu vytvorili sami. A tu sa mi opäť tisnú slzy do očí. Ako mi to mohli urobiť? Tak dlho všetko odkladali a odkladali, že keď sa teraz pozriem na grafiku, je mi z toho smutno. Celý svet je nejaký mŕtvy, nikde sa nič nehýbe, lokácie zívajú, uááá, prázdnotou. Keď sa v meste na jednom námestí stretnú trojičky, tri na chlp rovnaké postavy, je to mierne povedané trapné. Animácia je slabá a textúry ešte horšie. Tváre postáv vyzerajú ako groteskne prilepené masky, pozadia hôr alebo mora pripomínajú machule na pijaku prváčika. To všetko podčiarkuje slabá optimalizácia enginu, ktorý trhá aj v 800 x 600 na priemernej hernej mašine. To ako moje dobrodružstvá vyzerajú a ako sa dokonca hýbu, nie je ani náhodou vlastnosť, ktorou by som sa chcel chváliť.

INTERFACE 5 / 10



Spomenúť musím tiež inventár, ktorý sa zapĺňa nájdenými predmetmi a súvisiaci zápisník. Predmety sa ukladajú automaticky. Väčším problémom je ich používanie, ktoré je vyriešené skutočne dosť zle. Po použití predmetu sa neozve nijaká špecifická hláška, niekedy teda ani neviete, či ste predmet naozaj vyskúšali. O otravnom odkladaní predmetov späť do inventára radšej pomlčím. Divný je taktiež môj zápisník. Questy sa v ňom zapisujú podľa nejakej zvláštnej logiky, a nájdete v ňom iba tie skutočne základné ako zachrániť Lidru alebo syna Yorimara.

HRATEĽNOSŤ 5 / 10

Spomínané hybridné herné mechanizmy mi na zábave veľmi nepridali. Veľmi slabučké adventúrenie bolo nahradzované súbojmi s niekoľkými druhmi nepriateľov. Aj keď som ich presne nerátal, viac ako 15 ich veru nebolo. V boji som sa musel stretnúť so smradľavými potkanmi, chorijskými pirátkami, zbojníkmi, okrídlenými potvorami a ďalšími magicko-fantasy stvoreniami, ktoré zväčša chránili dôležitý artefakt. Nevyváženosť bojov spočívala v náhodnosti sily úderu nepriateľov, keď raz ma chceli zabiť jediným úderom, inokedy ma ledva zranili. Sľubovaná taktika sa tu nejako nekoná, aj keď som sa snažil, moje experimenty s taktizovaním končili vždy lebkou s prekríženými hnátmi (a celkom nepochopiteľne s nápisom: insert coin to play!)

Musím však zodpovedne spomenúť, že v adventure časti ma potešil jeden zábavný, originálny prvok a to čítanie myšlienok všetkých postáv. Škoda, že som ho nemohol viac využívať.

Aj napriek všetkým problémom ma to ťahalo ďalej, chcel som zachrániť svojich najbližších a vidieť rozuzlenie môjho nejasného osudu.

MULTIPLAYER



ZVUKOVÉ EFEKTY 5 / 10

Uši mi zatiaľ slúžia veľmi dobre, a napriek tomu som veľa zvukov bohužiaľ nepočul. Aspoň že kvalita nahovorenia v angličtine je na úrovni, u nás sa to však bude dať prežiť aj po česky. Dúfam, že v lokalizácii dostanú šancu schopní herci.

Ešte by som sa rád pristavil pri dialógoch. Slová ktoré vypúšťam z úst sú napriek dobrému dabingu také vzletné a patetické, až sa mi chlpy ježia. Moji rodičia by mali myslieť na to, že doba naivných Tolkienových dialógov už dávno pominula. Chcelo by to trochu slangu a vtipu. Takto mávam pocit, že som strašne, strašne starý.

HUDBA 8 / 10

Po mojich potulkách fantasy svetom Janatrisu mi vyhráva na počudovanie kvalitná hudba, najmä oproti nemastnému neslanému zvyšku. Dobové tóny príjemne vyhrávajú do kroku a aspoň trochu zahusťujú riedku atmosféru mojich dobrodružstiev. Škoda len, že je jej tak málo.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 4 / 10

Veru, asi si o sebe veľa myslím, ale buď som taký inteligentný a silný alebo ma moji stvoritelia majú tak radi, že mi nechceli pripraviť príliš zložitú a dlhú cestu za mojimi najdrahšími. Všetko som to zvládol za pohodové tri dni. Na jednej strane je to fajn, no na druhej... zvládol by som to aj rýchlejšie, nebyť otravných, náročných, nevyvážených súbojov, ktoré mi aj na najľahšej obtiažnosti dlho spôsobovali problémy. Už po neviemkoľkýkrát: je to škoda, mohla byť väčšia zábava. Nakoniec nesmiem zabudnúť na zaujímavú možnosť meniť si náročnosť hocikedy počas dobrodružstva. To bolo fajn.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 5 / 10

Rodičia moji drahí, Centauri Productions, čo ste mi to vyviedli? Takto nedorobiť sľubný projekt po dlhých siedmych rokoch! Mali ste radšej ešte rok počkať, nejako by som to už prežil. Museli ste predsa vedieť, že spraviť naozaj kvalitný hybrid, ktorý kvalitne využíva prvky adventúry a súčasne ponúka prepracované a vyvážené súboje, je veľmi náročné vytvoriť. Takto ste sa snažili spraviť dve hry v jednej a ani jedna nie je tak dobrá, ako by mohla. Napriek viacerým svetlým chvíľkam, radšej ste sa mali rozhodnúť pre jeden žáner, navrhoval by som RPG, a dotiahnuť ho k dokonalosti. Teraz odchádzam zahanbene so sklonenou hlavou do histórie a to sa na vyššieho sudcu skutočne nehodí.