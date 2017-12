Várka trailerov: The Settlers 5, Medal of Honor: PA a The Sims 2

27. aug 2004 o 11:37 Ján Kordoš

Vojna je svinstvo, to vieme veľmi dobr všetci, no virtuálne zabíjanie ešte nikoho nezabilo (ehm, look to Hry vs. Násilie :) a Medal of Honor patrí k výborným FPSkám z prostredia druhej svetovej vojny a zážitok z hrania je podmaňujúci. K chystanému Medal of Honor: Pacific Assault vyšlo druhé video a odporúčame ho každému správnemu hráčovi. Aspoň uvidíte, že sa na nás valí jedna ďalšia vojnová pecka.

Objavila sa dvojica trailerov k The Sims 2 a všetci hráči už cítia hype okolo hry, veď by sa mala objaviť 17.septembra a tento dátum sa blíži rýchlejšie a rýchlejšie a už sa ani my nevieme dočkať hry, tak si čas krátime pozeraním týchto nových trailerov.

Zdroj: www.gamershell.com