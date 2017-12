Vážna chyba v softvéri telefónov Siemens M65 a CX65

Ak vlastníte telefóny Siemens M65 a CX65, určite čítajte ďalej. Siemens totiž oznámil, že telefóny so starším softvéroom obsahujú nepríjemnú chybu.

27. aug 2004 o 10:42

Spoločnosť Siemens Information and Communication Mobile (Siemens mobile) dnes celosvetovo informovala o softvérovom probléme produktovej rady 65.

Slovenská pobočka ihneď podnikla opatrenia na nápravu vzniknutej chyby v starších verziách softvéru mobilných telefónov Siemens CX65 a M65, ktoré už sú u nás v predaji.

Táto chyba súvisela s nadstavením neprimerane vysokej hlasitosti melódie pri vypínaní telefónu z dôvodu vybitej batérie. Siemens mobile vyzýva majiteľov týchto modelov, aby si v záujme plného užívateľského komfortu a bezpečnosti overili verziu ich inak bezchybného softwéru.

V prípade, že táto verzia má označenie 11 alebo nižšie, Siemens mobile odporúča svojim zákazníkom deaktivovať v nadstavení telefónu funkciu „Melódia pri vypnutí“.

Miloš Král, vedúci divízie Siemens mobile na Slovensku dopĺňa: „V prvom rade by som sa v mene spoločnosti Siemens mobile touto cestou rád ospravedlnil všetkým našim zákazníkom za vzniknutý problém. Všetci zákazníci, ktorých mobilný telefón Siemens M65 alebo CX65 obsahuje softvér s verziou 11 alebo staršou, si môžu od dnešného dňa na čísle našej zákazníckej linky 02/ 5968 2266 objednať jeho bezplatnú reinštaláciu.

Zároveň im bude poskytnutá bezplatná doprava telefónu kuriérom do servisného strediska a spať z akéhokoľvek miesta na Slovensku. Celý servisný proces vrátane dopravy by sa mal uskutočniť do štyroch pracovných dní. Ako odmenu za trpezlivosť a pochopenie Siemens mobile daruje každému takémuto zákazníkovi k jeho mobilnému telefónu hodnotné originálne kožené puzdro Siemens.“

Odporúčaný postup pri overovaní softvérovej verzie mobilných telefónov Siemens

1. Na klávesnici mobilného telefónu zadajte kód: *#06#

2. Na displeji sa objaví IMEI kód telefónu

3. Po zvolení položky „Viac“ sa na displeji zobrazia kompletné informácie o telefóne. Pod označením „SV“ alebo „SW-Version“ je uvedená aktuálna verzia softvéru telefónu.

4. Ak má softvérová verzia telefónov Siemens rady 65 hodnotu 11 a nižšiu, jeho majiteľovi sa odporúča sa deaktivovať v nadstavení telefónu funkciu „Melódia pri vypnutí“

5. Zároveň by si mal majiteľ takéhoto telefónu dohodnúť termín bezplatnej reinštalácie softvéru na čísle zákazníckej linky Siemens mobile - 02/ 5968 2266

Návod ako deaktivovať v nadstavení telefónov Siemens rady 65 funkciu „Melódia pri vypnutí telefónu“

1. V hlavnom menu mobilného telefónu si vyberte ikonu „Nadstavenia“ (Setup)

2. Zvoľte položku „Zvonenia“ (Ringtones) a následne „Ďalšie melódie“ (More melodies)

3. Nakoniec deaktivujte funkciu „Melódia pri vypnutí“ (Shutdown melody) zvolením položky „Vypnúť“ (Switch off).