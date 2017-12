Rise of Nations: Thrones & Patriots - podmaňte si celý svet

27. aug 2004 o 9:14 Ján Kordoš

Datadisky, datadisky, čo s vami urobíme? Addony k úspešným hrám sa na nás valia so železnou pravidelnosťou a chudák recenzent loví v hlave myšlienky na opis už raz opísaného. Rise of Nations bola kvalitná real-time stratégia a preto bol datadisk povinnosťou, no vás určite zaujíma, čo hráčom prináša nového.

V prvom rade si musíme spomenúť na skvelé Rise of Nations, ktoré sme recenzovali pred viac než jeden rokom, z čoho nám samozrejme vyplýva, že sme všetci o rok starší, no krása a vtipnosť nám zostala, čo sa však isto-iste nedá povedať o hrách. Úprimne si povedzme, že pri herných vykopávkach v rozlíšení 320*200 sedíme pred 19´ monitorom už len z nostalgie a čírej hrateľnosti, hry starnú jednoducho príliš rýchlo, ale na Rise of Nations sa nezabúda. Jednak to bola hrateľná pecka, dokonca označená ako najlepšia RTS viacerými hernými periodikami a Gamespot ju dokonca označil za Pc hru roku 2003, čo si už zaslúži chlapské potľapkanie po pleci. Ak RoN nepoznáte, môžete na túto recenziu okamžite zabudnúť a prečítajte si najprv niečo o pôvodnej hre, Thrones & Patriots bez nainštalovaného RoN jednoducho nespustíte.

Za touto hrou stojí Brian Reynolds, takže zalovením v pamäti si spomenieme na jeho spoluprácu z božským Sidom Meierom na Alpha Cenauri a druhej Civilizácii. To je však už dávno za nami, Brian si založil vlastnú firmičku s neuveriteľne skromným názvom – Big Huge Games – a vrhol sa na vytvorenie vlastnej poriadnej stratégie a vydal sa preskúmať neoriginalitou zarastené vody realtimu. Princíp hry je jednoduchý, pred začiatkom každej misie sa rozhodnete, kam zaútočíte (hýbete paňácom na územia rozdelenej mape) a potom sa vyberiete vybaviť si to s enemies stručne ručne. Oproti klasickej schéme, ktorú nám dávno predložilo Age of Empires (a pred ním ešte staručký Warcraft), sa staráte o klasické suroviny (drevo, žranica, šutre, vedomosti a prachy), vyrábate vojačikov, ale hlavne rozširujete hranice svojeho pôsobenia. To je rozdiel oproti klasickým RTS, máme tu hranice a za nimi nepostavíte ani kadibudku, hoci sa vašej jednotke chce už neskutočne toto. Ďalej tu máme zjednodušený managment surovín (stačí postaviť vhodne pílu, nahrnúť tam plebs a nekonečné suroviny nám pribúdajú na účet; podobne to je so šutrami, na farme môže byť len jeden človiečik, prachy vyrábajú karavány, príp. obchod a vedomosti vám plodia múdre hlavy v univerzite), boje so stovkami jednotiek, diplomaciu a hlavne vysokú hrateľnosť. Je to tak trošku iné Age of xxx, no výborne vybalancované.

V pôvodnom RoN sme mali k dispozícii 18 národov (Aztékovia, Bantu, Briti, Číňaňia, Egypťania, Francúzi, Nemci, Gréci, Inkovia, Japonci, Kórejčania, Mayovia, Mongoli, Nubiančania, Rimania, Rusi, Španieli a Turkovia) a teraz k nim pribudla šestica nových (Amíci, Holanďania, Indovia, Irokézania, Lakotčania a Peržania). Každý národ je odlišný od toho druhého, používa iné jednotky, tým pádom aj inú taktiku, no jednoducho po dohraní kampane za jeden národ si môžete vyskúšať hranie za iný a ak vás to bude baviť, budete sa skvele zabávať až do aleluja. S každým novým národom pribudli aj nové jednotky (napríklad americkí mariňáci alebo efektné boli perzské vojnové slony, ktoré dokázali svojim baletením na nepriateľovi vytvoriť z chumlu nepriateľov výborný rajčinový pretlak) a samozrejme aj výhody a nevýhody pre nové národy. Mne sa táto podrobná diferenciácia národov skutočne pozdávala, u Američanov je vidieť lahšie zbrojenie, lacnejšie lietadlá, wonder od začiatku, Peržania majú extra jedlo, vždy maximálny počet karaván a tak ďalej. Mohol by som toho popísať viac než dosť, no to si radšej necháme na špeciálny návodový článok.

Nesmú chýbať ani nové kampane, ktoré zahrňujú putovanie Alexandra Veľkého, Napoleóna, Nový svet a Studenú vojnu. 4 kampane nie sú veľa, ani málo, no mohlo byť toho viac. No i takto ostotne nebudete trpieť nedostatkom máp. Kampane za Alexandra a Napoleóna majú historický podtext, Studená vojna predstavuje starý konflikt medzi Západom (reprezentovaný kapitalistickým Júesej) a Východom (komunizmus v rukách ZSSR) a Nový Svet je boj o územie Severnej Ameriky. Máme tu aj nové wonder buldings (Vysunuté Záhrady, Zabudnuté Čínske Mesto a Červená Pevnosť) s novými bonusmi. A to je všetko priatelia.

Fanúšikovia pôvodného Rise of Nations budú horieť nadšením, trhať si vlasy od radosti, no to sú šialenci do tej hry a čokoľvek s názvom RoN hltajú ako ja jedlo po príchode domov z festivalu. Priemerným hráčom datadisk dá len zopár noviniek, no poviem vám, mať doma kombo Rise of Nations a Rise of Nations: Thrones & Patriots je neskutočne príjemný pocit. Navyše ak sa chystá špeciálna Gold Edícia, za celkom prijateľnú cenu. Real-time stratégia, ktorá sa len tak nezunuje, má do detailov prepracované princípy a dokáže vás udržať na dlhé hodiny za monitorom. Lenže na samotnom spracovaní sa nič nezmenilo, všetko ostalo po starom, multiplayer si zahráte cez GameSpy a hodnotenie jednotlivých položiek si prečítajte v našej staršej recenzii, nič sa výrazne nezmenilo a ja som neuveriteľne lenivý človek na vypisovanie jednotlivých položiek. A rátať znaky už tiež nemôžem (viď jedna diskusia k jednému môjmu článku :)

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10

Je to jednoducho datadisk ku kvalitnej hre. A je to kvalitný datadisk. Či sa vám oplatí do neho investovať je ošemetná otázka (hlavne ak sa chystá Gold Edícia), máme tu kopec nových vecí, no okrem nich sa ničoho výrazného nedočkáme, no nič to nemení na tom, že celý systém je tak prepracovaný, že ma ani nenapadá nič, čo by som na ňom zmenil. Týmto konštatovaním končím túto minirecenzičku na príjemný datadisk. Je rovnako kvalitný ako pôvodná hra, preto som sa rozhodol pre také hodnotenie. A na záver unavujúceho pokecu si dovolím vysloviť menšie želanie radikálnejšom vylešení (alebo aspoň minimálne dvojnásobnom počte misií) v ďalšom expansion packu – ak sa náhodou chystá, inak to bude minimálne o jednu hviezdičku menej.