Orange oddnes ponúka nový Paušál 50+SMS

Paušál 50+SMS obsahuje v mesačnom poplatku 50 predplatených minút na volania do siete Orange Slovensko a pevnej siete Slovak telecomu. 50 SMS správ zahrnutých v mesačnom poplatku môžu užívatelia ...

27. aug 2004 o 8:49

Väčšina zákazníkov spoločnosti Orange Slovensko využíva svoj mobilný telefón na uskutočňovanie hovorov do vlastnej siete a posielanie textových správ SMS.

Vyplýva to zo štatistík spoločnosti Orange Slovensko ako aj z pravidelných prieskumov realizovaných prieskumnými agentúrami pre Orange.

Orange preto od 27. augusta 2004 pripravil nový Paušál 50+SMS, čím reaguje na požiadavky svojich zákazníkov, ktorí v prieskumoch vyjadrili záujem o možnosť zasielať SMS správy bez platenia ďalších poplatkov.

Paušál 50+SMS obsahuje v mesačnom poplatku 50 predplatených minút na volania do siete Orange Slovensko a pevnej siete Slovak telecomu. 50 SMS správ zahrnutých v mesačnom poplatku môžu užívatelia nového paušálu odosielať na všetky zákaznícke čísla v sieti Orange Slovensko.

Po prevolaní predplatených minút majú ďalších 100 minút na volania do siete Orange Slovensko v pracovných dňoch od 22. do 7. hodiny a cez víkendy a sviatky – teda v čase Oddychových hovorov. Všetky hovory a SMS správy do siete druhého mobilného operátora sú účtované nad rámec mesačného programu.

Nepretelefonované predplatené minúty sa zákazníkom automaticky a bezplatne presúvajú do ďalšieho fakturačného obdobia. Zákazníci môžu mesačne preniesť najviac 50 neprevolaných minút. Ako pri iných mesačných programoch, aj zákazníci nového Paušálu 50+SMS môžu využívať tzv. Zvýhodnené číslo a Vaše SMS.

Paušál 50+SMS predstavuje výhodnú alternatívu aj pre užívateľov služby Prima, ktorí uvažujú o prechode na paušál. Za 399 Sk (bez DPH) mesačne získajú nielen zaujímavý objem predplatených minút a SMS, ale aj výhodnejšie ceny a bohatšiu ponuku doplnkových služieb.

Výhody prechodu zo služby Prima na Paušál 50+SMS ilustruje nasledujúci príklad:

Ak by zákazník chcel minúť minúty a SMS správy z Paušálu 50+SMS na Prime, mohlo by ho to stáť (za podmienky, že preplatené minúty prevolá výlučne v silnej prevádzke) až 1265 korún (50 minút * 14 Sk + 50 minút * 3,50 Sk + 100 minút * 3,90 Sk). Mesačný poplatok za Paušál 50+SMS je len 475 korún aj s DPH. Využívaním Paušálu 50+SMS tak zákazník môže ušetriť mesačne pri rovnakej predpokladanej spotrebe až 790 korún.

Paušál 50+SMS si môžu noví zákazníci aktivovať za 99 korún s DPH. Mesačný poplatok za jeho využívanie je 399 Sk bez DPH.

Ceny za volania a zasielanie SMS správ mimo predplateného objemu sú rovnaké ako pri Paušále 60. Prechod na nový Paušál 50+SMS z iných mesačných programov alebo z predplatenej služby Prima je bezplatný. V prípade, že si zákazník pri prechode na tento program vyberie niektorý z aktuálnej ponuky mobilných telefónov, zaplatí administratívny poplatok vo výške 99 Sk s DPH a cenu akciového telefónu.