Telecom Italia predáva v rámci racionalizačného plánu akcie satelitných podnikov

Miláno 29. novembra (TASR) - Taliansky telekomunikačný podnik Telecom Italia predal v rámci úsporného programu svoje podiely v štyroch spoločnostiach ...

29. nov 2001 o 20:10 TASR

Miláno 29. novembra (TASR) - Taliansky telekomunikačný podnik Telecom Italia predal v rámci úsporného programu svoje podiely v štyroch spoločnostiach prevádzkujúcich satelity. Čistý výnos z predaja dosiahol 450 miliónov EUR. Ide pri tom o 20,5-% podiel v spoločnosti Eutelsat, 2,8-% podiel v Intelsat, o 2,1 % akcií v Inmarsat a 3,9 % v New Skies Satellites.

Predaj akcií je podľa obchodného riaditeľa Telecom Italia Carla Buora prvým krokom presadzovania racionalizačného plánu, ktorý navrhli hlavní spoločníci koncernu Pirelli a Benetton. V priebehu nasledujúcich dvoch rokov by sa spoločnosť mala zbaviť podielov v celkovej hodnote 5 miliárd EUR.

Predané podiely by mali putovať do novozaloženej spoločnosti, v ktorej sa budú sústreďovať satelitné aktivity. V podniku by mal 30-% podiel vlastniť práve Telecom Italia a majiteľom zvyšného 70-% balíka akcií by mala byť dcéra americkej investičnej banky Lehmann Brothers. Za pomoci nového podniku by mali uviesť na burzu akcie satelitných prevádzkovateľov, ktorí sa medzičasom transformovali na akciové spoločnosti. Eutelsat a Intelsat prevádzkujú každý 21 satelitov, Inmarsat 9 a New Skies Satellites 5.

(1 EUR = 43,347 SKK)

* 3 mma zll