Cossacks II: Napoleonic Wars posunuté

26. aug 2004 o 9:37 Ján Kordoš

Za druhým dielov Kozákov stojí GSC Gameworld (pracujú napríklad na výborne vyzerajucom STALKERovi) a dohodili sa so svojim distribútorom na presune dátumu vydania hry. Už z číslovky za názvom hry určite tušíte, že ide o pokračovanie (pôvodní Kozáci sa objavili tušim pred štyrmi rokmi) a prvý diel zaznamenal dosť veľký úspech. Základné princípy zostali rovnaké, len ste ovldáali obrovské armády a to dodalo hre ten správny šmrnc. Druhý diel sa od jednotky príliš odlišovať nebude, vylepšenia sa dočká grafický engine (stále však bude využívať izometrický pohľad, za čo tvorcom z celého srdca ďakujeme) a zahráme si za šesť národov (Anglicko, Egypt, Francúzsko, Prusko, Rakúsko a Rusko). Zahráme si to však až na budúci rok.

Zdroj: www.bluesnews.com