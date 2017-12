Philips Electronics prepustí 300 ľudí vo svojej výskumnej divízii

Amsterdam 29. novembra (TASR) - Holandský výrobca spotrebnej elektroniky Philips Electronic NV dnes oznámil, že vo svojej výskumnej divízii Philips ...

29. nov 2001 o 19:02 TASR

Amsterdam 29. novembra (TASR) - Holandský výrobca spotrebnej elektroniky Philips Electronic NV dnes oznámil, že vo svojej výskumnej divízii Philips Research prepustí 300 ľudí.

Prepúšťanie je súčasťou reštrukturalizačného programu, ktorý by mal prebiehať až do roka 2003 a počas ktorého by malo byť prepustených 11 000 zamestnancov gigantu z celkového počtu 210 000 ľudí pracujúcich pre spoločnosť na celom svete. Philips pristúpil k tomuto rozhodnutiu s cieľom znížiť náklady a efektívne reagovať na pokles dopytu po polovodičoch a spotrebnej elektronike.

Philips Research sa zaoberá inováciami pre všetky druhy produktov. Jej hlavné laboratórium je v holandskom meste Eindhoven, svoje závody však má aj na iných miestach v Európe, Ázii a USA.

* 1 fra zll