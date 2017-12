Nič nebráni príchodu ďalšieho mobilného operátora, ten však už asi nepríde

26. aug 2004 o 0:00

BRATISLAVA - Telekomunikačný trh je už dva roky otvorený pre ďalšieho mobilného operátora, no nik už na Slovensko nepríde. EuroTel a Orange totiž získali toľko zákazníkov a vzájomnou konkurenciou stlačili ceny služieb tak, že na podnikanie tretej firmy nezostalo miesto. Záujemcov, ktorí chceli na slovenský mobilný trh vstúpiť v minulosti, zastavili neprekonateľné bariéry.

Nepodarené tendre

Prvýkrát sa o vstupe tretieho mobilného operátora uvažovalo pri udeľovaní licencií na prevádzkovanie mobilných sietí v pásme GSM 1800 v roku 1999. Vtedy zaúradoval minister dopravy Gabriel Palacka, ktorý výberové konanie zrušil. Svoje rozhodnutie odôvodnil "krehkosťou telekomunikačného trhu, ktorý by neuživil ďalšiu spoločnosť". Vývoj potvrdil opak, obaja mobilní operátori totiž od roku 1999, keď získali licencie na GSM 1800, narástli takmer dvojnásobne.

Víťaz tendra mal zároveň získať exkluzivitu na prevádzkovanie siete GSM 1800 do roku 2002. Frekvencie si rozdelili EuroTel a Orange a ministerstvo dopravy odmieta, že by zároveň získali aj výhradné právo na poskytovanie mobilných služieb. "Neexistuje a neexistovala žiadna exkluzivita na poskytovanie mobilných služieb pre operátorov Orange a EuroTel. Na Slovensku je liberalizovaný telekomunikačný trh. Nevieme ani o žiadnej tajnej zmluve," povedal hovorca šéfa rezortu dopravy Tomáš Šarluška.

Druhý pokus o vstup ďalšieho mobilného operátora na slovenský trh prišiel až v roku 2002, keď sa mala skončiť exkluzivita víťaza výberového konania na prevádzkovanie sietí GSM 1800. Spolu s licenciou GSM mal získať aj oprávnenie na prevádzku mobilnej siete tretej generácie UMTS.

Oproti roku 1999 EuroTel s Orangeom už získali podstatne viac zákazníkov a priestor pre tretiu firmu sa výrazne zúžil. Záujemcovia o GSM/UMTS licenciu si preto stanovili podmienky, za ktorých boli ochotní prísť. Žiadali prenosnosť čísla a najmä národný roaming, teda aby mohli aspoň spočiatku využívať infraštruktúru EuroTelu a Orangeu. Regulátor nebol schopný tieto podmienky, proti ktorým sa tvrdo postavili mobilní operátori, zaručiť. Príchod operátora sa teda opäť nekonal.

Rozhodnú podmienky

Dnes EuroTel a Orange nemajú podľa hovorcu Telekomunikačného úradu Romana Vavra ničím zaručené, že úrad neudelí individuálne povolenia na využívanie GSM frekvencií ďalšiemu operátorovi. Trh mobilnej komunikácie je však natoľko nasýtený, že vstup ďalšieho hráča, ktorý by si chcel vybudovať vlastnú infraštruktúru, považuje Peter Kováčik z konzultačnej spoločnosti Accentrure za riziko. "Nízke a drahé možnosti získavania nových zákazníkov na prerozdelenom trhu by mohli viesť k tomu, že obrovské investície spojené s vybudovaním vlastnej infraštruktúry by sa novému operátorovi nemuseli nikdy vrátiť," hovorí Kováčik.

Napriek nasýtenému trhu priestor pre ďalších operátorov stále zostáva, všetko však závisí od podmienok, za akých prídu. "Možnosťami teda pravdepodobne ostáva vznik alternatívnych operátorov využívajúcich infraštruktúru existujúcich mobilných operátorov, národný roaming alebo tzv. resellerov, ktorí ponúkajú službu mobilného telefonovania v balíčku s inými produktmi mimo telekomunikačnej oblasti," dodal Kováčik. (dc)

Slovensko a mobily

Orange 2,17 mil. EuroTel 1,74 mil. spolu 3,91 mil.