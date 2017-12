Európsky parlament zamietol kontroverznú správu o klonovaní

29. nov 2001 o 18:36 TASR

Brusel 29. novembra (TASR) - Európsky parlament (EP) dnes zamietol správu požadujúcu zákaz verejného financovania výskumu ľudských embryí. Európske plány na financovanie výskumu kmeňových buniek tak prekonali hlavnú prekážku.

Po živej debate drvivá väčšina poslancov EP hlasovala proti správe talianskeho konzervatívca Francesca Fioriho.

Ak by správu schválili v jej pôvodnej podobe - hoci nezáväznej - mohlo by to kolidovať s plánmi EÚ na investovanie 2,15 miliardy eúr do genetického výskumu v priebehu najbližších štyroch rokov. Z toho by asi 300 miliónov eúr malo byť vyčlenených na výskum ľudských embryí získaných pri potratoch a tých, čo zostali po oplodnení in vitro.

Hlasovanie v EP sa uskutočnilo len niekoľko dní po tom, čo súkromná americká firma oznámila, že sa jej podarilo vyklonovať ľudské embryo.