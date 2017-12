Army Men: Sarge´s War - plastová vojna

Určite si nejeden hráč spomenie na celkom dobre hrateľnú sériu hier Army Men, s trocha netradičným námetom – medzi sebou bojuje plastová armáda vojačikov, presne taká s akou sa ešte aj dnes hráva nejedno dieťa a u tých starších vyvoláva nostalgiu za detst

25. aug 2004 o 11:38 Erik Kapsdorfer

vom. Táto séria PC hier má veľmi bohatú históriu a rozpisovať sa o nej sa v tejto recenzii nemá zmysel keďže je to téma na samostatný článok. Posledný diel Army Men: RTS bola veľmi pekná 3D real-time stratégia preto som sa celkom tešil na toto ďalšie pokračovanie. Čo má však hneď zarazilo bola informácia, že to už nebude stratégia, ale strieľačka videná z pohľadu tretej osoby čo vo mne vyvolávalo nie veľmi optimistické predtuchy. A tie predtuchy boli správne, hra sa mi dostala do rúk a mojou povinnosťou je vás v tejto recenzii pred ňou varovať.

To najpodstatnejšie som už spomenul v úvode. Army Men Sarge’s War je strieľačka videná z pohľadu tretej osoby, ktorý je možné prepnúť do 1st person pohľadu (ten je však o ničom – viď hodnotenie interface). Hlavným hrdinom je plastový vojak Sarge, bojujúci za zelených, zelený národ vojačikov, ktorý musí čeliť hrozbám armády Tan. Tá má nekalé úmysly a terorizuje ľudstvo. Jedinou nádejou na záchranu národa zelených a ľudstva je vojak Sarge. Hra sa odohráva v dvoch svetoch, svete reálnom a v svete hračiek. Zatiaľ čo v tom reálnom sa bojuje v uliciach miest či rôznych budovách, v tom hračkárskom sa so svojim vojakom prebíjate veľmi jednoduchým svetom zloženým z rôznych hračiek.

Autori pre nás pripravili celkovo 12 maximálne lineárnych a nenáročných levelov, ktorými ak chcete úspešne prejsť musíte splniť všetky primárne úlohy – tie sa obmedzujú prakticky len na zneškodnenie nejakej bojovej techniky či zlikvidovanie nejakého vojaka. Tieto úlohy sa opakujú prakticky v každom jednom leveli čiže po pár misiách nastáva stereotyp. No a stereotypným dojmom pôsobia taktiež sekundárne úlohy, ktoré nemusíte plniť avšak keďže hra je až priveľmi lineárna nebude z ich plnením problém. Hlavne ak sa jedná o také ľahké veci ako nájdenie skrytej vlajky či nejakého denníka, z ktorého sa dozviete rôzne nezáživne veci.

V menu sa nachádza taktiež položka Bootcamp, ktorá predstavuje tutorial, v ktorom sa oboznámite s ovládaním hry a zastrieľate si na cvičné terčíky.

GRAFIKA 4 / 10

Najlepšie ju vystihuje jedno slovné spojenie: nič moc! Vážne vás nemá čím ohúriť, engine je jednoducho zastaraný, povedal by som až podpriemerný. Jedine čo sa dá nazvať aspoň pojmom priemer sú renderované videa (objavia sa na začiatku prvých a záverečných misií), na tie sa dá ešte pozerať, v hre, ako hovorím, je to o ničom. Čože to autori sľubovali? Deformovanie terénu v reálnom čase? Kdeže nič také, ja osobne za deformáciu terénu nepredpokladám možnosť rozstrelenia pár krabíc, či diery v plastikovom tele panáčikov. No a nesmiem zabudnúť na červené a zelené súdky, ktoré po zásahu vybuchnú (nehovoriac o tom, že tieto efekty sú vizuálne taktiež hrozne pozadu za dnešnou dobou). Inak nič! Reálne zbrane autori sľubovali taktiež. Áno zbrane sú reálne, nájdeme medzi nimi napr. takú automatickú pušku, pumpovaciu brokovnicu, sniperku, bazooku, granáty + pár ďalších kúskov avšak nečakajte žiadne konkrétne modely, nečakajte ani reálne vymodelovanie týchto zbraní. Autori majú tú výhodu, že sa môžu brániť tvrdením – veď sme predsa vo svete plastových vojačikov tak načo zbytočne veľa polygónov? Ok, ok, tak nech je po ich, ale ako mi potom vysvetlia fakt, že ak mám v rukách granát, vyzerá to tak ako keby som mal v rukách neviditeľnú pušku? To je už jednoznačne chyba absolútne bugového a zastaraného enginu. Nezľaknite sa, ak v tejto hre ešte aj dnes stretne levitujúce postavy, vojaka pohybujúceho sa v stene atď. Nervy dokáže narobiť taktiež zasekávanie sa postáv na neviditeľných prekážkach, z ktorých sa niekedy nedá ani vykliesniť takže neostáva vám nič iné než reštart misie, čo pri absencii manuálneho ukladania v ktorejkoľvek časti hry naozaj rozzúri. V niektorých momentoch hry som sa stretával taktiež s výpadkami textúr, v niektorých častiach gejmy boli textúry hrozne rozpixelované, ako keby ste hrali pri rozlíšení 320x200 – jednoducho hrôza na to pozerať. V nastaveniach nemáte žiadnu možnosť nastaviť si rozlíšenie či kvalitu grafických efektov. Táto hra to úplne postráda z jednoduchého dôvodu – hra je primárne robená pre konzoly. A ak som už spomínal tie textúry tak tie sú vážne na dnešný štandard podpriemerné... Jednoducho na úrovni roku 1998 ;). Hra pohľadná veruže nie je.

INTERFACE 5 / 10

Na konci minulého odstavca som spomínal, že hra je robená primárne pre konzoly, z toho vyplýva taktiež konzolovo ladené menu s minimálnym množstvom nastavení. Ešteže je to menu vcelku prehľadné a ľahko sa v ňom dá orientovať. Čo sa týka samotného ovládania v hre: potrebovať budete ako klávesnicu tak aj myšku. Celkom osvedčená kombinácia v tomto žánri hier, vývojári PC verzie však mohli určite viac prispôsobiť ovládanie PC-čkárom. Počas hrania si naň zrejme nikdy úplne nezvyknete. Čo je však absolútne nepochopiteľné a iba podčiarkuje fakt že sa jedná o béčkovy titul je nemožnosť chodenia vo 1st person pohľade. V tomto pohľade môžete jedine mieriť a strieľať nepriateľov. Ďalšia výhrada sa týka senzitivity myšky. Aj v prípade, že si ju v hre nastavíte najcitlivejšie nestačí to, z toho vyplýva problém pri súbojoch kedy trošku trvá kým namierite.

HRATEĽNOSŤ 3 / 10

Nuda, nuda, nuda... Tak takto by sa táto hra dala charakterizovať. Hra nie je ani na pohľad krásna, nenájdete v nej nič originálne, vašou jedinou úlohou v nej je prejsť 12 levelov, v ktorých sa ukýva 4-5 checkpointov, od ktorých začínate v prípade, že vás zabijú. Úrovne sú nudné, ich dizajn je primitívny – samé chodbičky, v ktorých je pár súdkov, zátarás, bedničiek a nejakej techniky, ktorú je potrebné zničiť k úspešnému zvládnutiu danej misie. Niektoré levely sa odohrávajú na púšti, iné v mestskom prostredí, ďalšie v snehom pokrytej krajine či nejakej budove. Army Men: Sarge’s War je jednoducho povedané bezduchá strieľačka, ktorá vás svojou hrateľnosťou nijako nenadchne. Ja osobne som si vždy po dohratí jedného levelu hru sejvol a okamžite ju vypol, taká to bola nuda. A v prípade, že nemusím písať recenziu tak sa ju ani na druhý deň nepokúšam spúšťať znovu → za jeden dník som teda neprešiel viac ako jeden, maximálne dva levely.

MULTIPLAYER

Našťastie, hra neobsahuje multiplayer.

ZVUKOVÉ EFEKTY 6 / 10

No dám tie tri hviezdičky, keďže zasa až také hrozné to po tejto stránke nie je. Celkom zaujímavý je dabing, ktorý mi hrozne pripomínal dabing Maxa Payna (no neviem či to nedaboval aj ten istý človek ;)). Ale inak v hre sa toho veľa nenahovorí a ak áno ide o hrozne gýčovité vety.

HUDBA 4 / 10

Nie som si na 100% istý, ale hudbu som postrehol len v menu hry, kde sa stále dokola opakovala jedná skladba. V samotnej hra som na hudbu nenatrafil – aspoň si na ňu nespomínam ;). Ak sa mýlim, tak sa vopred ospravedlňujem, určite však nejde o žiadne uchu lahodiace tóny keďže ani trošku sa nedokážu vryť do pamäti.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 4 / 10

V hre nemôže byť o inteligencii ani reč, všetky postupy sú zdá sa vopred naskriptované a opakujú sa, takže vždy viete kde koho môžete očakávať. Obtiažnosť hry sa prakticky odvíja od počtu a výzbroje nepriateľov. Na normálnej obtiažnosti (celkovo sú na výber tri) myslím, že nebudete mať problém so žiadnymi zákysmi v podobe nezdolateľnej armády plastových vojakov (možno trochu v závere). V hra sa nachádza munície až-až, to isté sa dá povedať aj o lekárničkách, ktorých je tak akurát. Zdravie si je možné dopĺňať nielen nimi, ale taktiež plastom, ktorý za sebou zanechávajú nepriateľské mŕtvoly.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 4 / 10

Dúfam, že vás predchádzajúce riadky dostatočne pred touto hrou varovali a vycítili ste, že sa jedná o podpriemerný, budgetový titul, ktorý nestojí ani za vyskúšanie. Je to totiž obrovská nuda, bezduché strieľanie. Hra neočarí ani po stránke hrateľnosti, ani po audiovizuálnej stránke a o inteligencii je taktiež zbytočné hovoriť. Hra má výborného vydavateľa, spoločnosť Take 2, takže titul je dostupný taktiež pre herné konzoly Gamecube a Xbox, pre ktoré je vlastne primárne určený. Táto hra však nestojí za kúpu ani keby stala smiešnych 200-300 Sk, to si radšej zaobstarajte niektorý z minulých dielov, ktorý vás zabaví určite oveľa viac (sorry, toto vás určite nezabaví iba sa vám pohrá s nervami a odkrojí z vášho disku 750MB). Jednoducho a stručne: toto nikdy nemalo uvidieť svetlo sveta!