FireFly Studios pracujú na druhom Strongholde

25. aug 2004 o 9:16 Ján Kordoš

K dispozícií sú prvé dva screenshoty a na nich je nádherne vidieť, že úloha pána hradu (čo obnáša správu surovín, vyberanie daní, zbrojenie a následné podnikanie útokov, prípadne bránenie vlastnej pevnosti, atď.) bude teraz skutočne nádherná, engine hry dokáže zobraziť až 10.000 animovaných postavičiek. Žiadne iné novinky v tlačovej správe spomenuté neboli, teda až na vychvaľovanie do nebies. Uvidíme ako to celé dopadne, hra by sa totiž mala objaviť už najbližšiu jar.

Zdroj: tlačová správa, homepage