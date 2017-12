Ako sa vyznať v jednotkách a rýchlostiach?

25. aug 2004 o 0:00 Milan Gigel

Začal som používať rýchle pripojenie cez ADSL, ale pri sťahovaní súborov mi ukazuje oveľa nižšiu rýchlosť, ako som si objednal. Môže byť chyba u môjho providera, alebo som zle pochopil uvádzané údaje o rýchlosti? Koľko dát možno stiahnuť za hodinu pri rôznych spôsoboch pripojenia?

Tomáš

Rýchlosť pripojenia k internetu závisí od množstva faktorov, z ktorých niektoré nedokážete ovplyvniť ani vy, ani váš poskytovateľ internetového pripojenia. Limitom je vždy najslabší článok reťaze - na celej ceste internetom od vášho počítača až ku konečnému cieľu sa môže vyskytnúť pomalšie spojenie, akým ste pripojený vy (napríklad práve preťažený uzol) - výsledná rýchlosť tak môže byť omnoho nižšia. Nezabúdajte na to, že kým u nás je noc, inde môže byť denná špička a sieť maximálne vyťažená. Výberom vhodného zrkadla (mirroru) pri sťahovaní súboru tak môžete rýchlosť prenosu často výrazne zvýšiť.

Bity a kilobity

Jednotky používané pri meraní rýchlosti pripojenia k internetu môžu takisto pôsobiť mätúco. Poskytovatelia internetu definujú rýchlosť pripojenia k internetu v bitoch alebo kilobitoch za sekundu, a to pre každý smer zvlášť: smerom od internetu k počítaču (inbound, download) a smerom od počítača k internetu (outbound, upload). Pri prijímaní pošty a prezeraní stránok je podstatná rýchlosť smerom k počítaču, pri odosielaní pošty s veľkými prílohami bude používateľa zaujímať zasa upload.

Rýchlosť sťahovania z internetu je iba málokedy rovnaká, ako prenos opačným smerom. Pri vytáčanom internetovom pripojení sa tak môžete stretnúť s tým, že i keď sa pripojíte k internetu rýchlosťou 56 kbps, rýchlosť od vášho počítača smerom von je iba 33,6 kbps. To isté platí pre ADSL pripojenia, kde rýchlosti určuje v oboch smeroch program, ktorý ste si u providera objednali.

Mať však 64-kilobitovú ISDN linku rovnako rýchlu v oboch smeroch neznamená, že budete sťahovať dáta z internetu rýchlosťou 64 kilobajtov za sekundu. Kým pri prenose dát z pohľadu pripojenia je zaujímavá každá nula a jednotka (čiže bit), ktorá prejde cez kábel, pri ukladaní dát na disk si treba všímať bajty (čiže osmice bitov), ktoré sú najmenšou zapísateľnou jednotkou na úložné médiá, v tomto prípade disk vášho počítača.

Na 64-kilobitovej linke tak možno za optimálnych podmienok so zanedbaním prenosovej réžie dosiahnuť rýchlosť 7,8 kilobajtu za sekundu.

Nie každý softvér však aktuálnu rýchlosť zobrazuje správne. Ak si dáte napríklad v Internet Exploreri na pevný disk uložiť nejaký súbor z internetu, jeho sťahovanie prebieha už počas čakania, kým používateľ zvolí správny adresár a názov súboru. Keďže sa počítanie rýchlosti začne až v momente potvrdenia, omylom sú do počiatočnej rýchlosti započítané i tie dáta, ktoré sa načítali vopred na pozadí. Rýchlosť sa tak môže na prvý pohľad javiť vyššia ako v skutočnosti.

E-mail je vždy väčší

Pri počítaní rýchlosti netreba zabúdať ani na to, že okrem prenášaných dát treba dátové toky i riadiť. Časť prenosovej kapacity treba použiť na vzájomnú komunikáciu so servermi či na odsúhlasovanie každej prenesenej dávky dát. V závislosti od použitého protokolu pri prenose dát to môže tvoriť niekoľko percent z celkových prenesených dát. Ak navyše zasielate súbory elektronickou poštou, ich veľkosť narastie približne o 13 percent oproti pôvodnej veľkosti dokumentu.

Nie všetky dáta sa však vždy prenášajú priamo z internetu. Ak sa vraciate na už navštívenú internetovú stránku, internetový prehliadač najprv skontroluje, či niektoré obrázky už nemáte uložené na svojom pevnom disku vo vyrovnávacej pamäti. Ak zväčšíte v internetovom prehliadači veľkosť cache na pár stoviek megabajtov, ušetríte si tak kapacitu linky. Nevýhoda je však v tom, že takúto pamäť môže využívať počítač iba sám pre seba. Preto existujú i proxy servery, ktoré sú sprostredkovateľom prístupu k internetu pre celú sieť počítačov. Ak si prezriete internetovú stránku, ostane na blízkom serveri uložená aj pre ďalších surfistov. Vyťaženie linky sa tak znižuje na minimum. Takýto mechanizmus môže používať i váš poskytovateľ internetového pripojenia bez toho, aby ste si čosi na počítači museli nastavovať - vtedy sa subjektívna rýchlosť vášho surfovania zvyšuje. (Každý váš krok na internete tak zároveň môže zostávať kdesi zdokumentovaný.)

Pozri, kto sa pripája

Okrem internetového prehliadača či poštového programu môžu byť na vašom počítači nainštalované aj iné programy, ktoré možno i bez vášho vedomia komunikujú cez internet a tým znižujú kapacitu voľnú pre vás. Príkladom môžu byť automatické aktualizácie operačného systému a nainštalovaných programov. Aj niektoré z voľne dostupných softvérov "účtujú" používateľom za svoje služby tým, že im zobrazujú reklamy z internetu. Iné môžu na pozadí kontrolovať dostupnosť rôznych prvkov z internetu. Údaje z vášho počítača do internetu môžu odosielať aj vírusy či "špiónske programy", ktorými ste sa nakazili. Ak chcete mať prehľad o tom, ktorý program komunikuje s internetom, môžete vyskúšať napríklad softvér Primedius Firewall Lite (www.primedius.com), ktorý vám umožní povoliť či zakázať prístup k internetu pre jednotlivé programy.

Otestujte si rýchlosť pripojenia: bandwidthplace.com/speedtest/

Teoretické rýchlosti prenosov dát

Rýchlosť [bps] Maximálna rýchlosť [kb/s] Maximum dát za minútu [MB] Maximum dát za hodinu [MB] 33 600 (modem) 4,1 0,2 14,4 52 000 6,3 0,4 22,3 56 000 (modem) 6,8 0,4 24,0 64 000 (ISDN) 7,8 0,5 27,5 128 000 (ISDN) 15,6 0,9 54,9 256 000 (DSL) 31,3 1,8 109,9 384 000 (DSL) 46,9 2,7 164,8 512 000 (DSL) 62,5 3,7 219,7 10 240 000 (DSL, optika) 1250,0 73,2 4394,5

Ako sa vyznať v jednotkách

bit entita 1/0, najmenšia jednotka kilobit 1000 bitov bajt súbor 8 bitov kilobajt 1024 bajtov megabajt 1024 kilobajtov bps rýchlosť toku v bitoch sa sekundu kbps rýchlosť toku v kilobitoch za sekundu

Typické veľkosti súborov

Formát Priemerná veľkosť DOC dokument 120 kb RTF dokument 13 kb XLS tabuľka bez grafov 30 kb PDF súbor 500 kb hudobná skladba v MP3 5 MB digitálna fotografia 2 mpix 860 kb digitálna fotografia 4 mpix 1,9 MB

