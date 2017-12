Baterky nabité za 15 minút

25. aug 2004 o 0:00 Milan Gigel

Každý, kto denne používa digitálny fotoaparát, discman, halogénové svietidlo na bicykel či inú elektroniku na batérie, zaiste šetrí svoj rozpočet nabíjateľnými akumulátormi. I keď je ich prevádzka mimoriadne lacná, problém nastáva pri ich dobíjaní - v závislosti od nabíjačky môže trvať i 12 hodín. Spoločnosť Varta však priniesla na trh prevratné riešenie s názvom "15 minute charge & go", ktoré pozostáva zo špecializovanej rýchlonabíjačky a akumulátorov ("batérií") s jedinečnou konštrukciou. Tým, že je tlakový riadiaci mechanizmus nabíjania zabudovaný priamo do "batérií", nabíjanie je riadené práve tam, kde sa energia ukladá. Ak dosiahne kapacita kritický strop, nabíjanie je ukončené a životnosť článku tak môže dosiahnuť maximum.

V závislosti od modelu možno v rýchlonabíjačke za 15 minút súčasne načerpať energiu až do štyroch NiMH článkov formátu AA (ceruzkové batérie) s kapacitou 2000 mAh alebo do rovnakého počtu 800 mAh článkov formátu AAA. Kto by si však štvrťhodinku času pri elektrickej zásuvke nenašiel, ten môže využiť špecializovanú doplnkovú sadu pre zabudovanie do auta. Nabíjačku tak možno adaptérom pripojiť priamo do zapaľovača.

Rýchlonabíjačka je, samozrejme, univerzálna - je v nej možné za tradičný niekoľkohodinový čas nabíjať obyčajné NiMH akumulátory, a naopak, články "15 minute charge & go" možno rovnako pomaly nabiť i v bežnej nabíjačke.

Orientačná cena: od 1900 korún za sadu s dvoma AA alebo štyrmi AAA článkami

www.varta-consumer.cz/15minutes , www.emos.sk