Komiksová hrdinka v akcii

Spolu s pokračovaním Spidermanových dobrodružstiev sa na plátna kín dostáva ďalší letný "biák" inšpirovaný svetom komiksu. Tentoraz ide o adaptáciu príbehu Catwoman, ktorú v našich zemepisných šírkach poznáme najmä vďaka jej "kamarátstvu" s Batmanom.

26. aug 2004 o 0:00

Filmoví producenti sa naučili, že kým je film ešte "horúci", je ideálne k nemu vydať aj hru. Najlepšie hneď pre všetky formáty, vrátane toho nešťastného PC, ktoré nakoniec pre nich asi nebude až tak komerčne zaujímavé. Preto dozerať na kvalitu "prenosu" z konzol na PC podľa nich zrejme ani netreba.

Dobrodružstvá Catwoman len ťažko môžu byť o niečom inom, ako o skákaní, hojdaní, lezení, používaní biča a sem-tam nejakej likvidácii nepriateľov (hoci tých vlastne nemôžete zabiť). Herný mechanizmus pripomína Prince of Persia, kde máte za úlohu v prvom rade nájsť správnu cestu úrovňou a pomocou akrobacie ju zvládnuť. Vďaka nepresnej kamere, ktorá sa snaží skôr o efekt ako o prehľadnosť, a nepresnému ovládaniu, je však hranie Catwoman občas doslova trestom. Zvlášť pri veľmi zjednodušených a nezaujímavých súbojoch, kde úplne strácate prehľad o situácii. Ani použitie gamepadu, ktoré by malo vzhľadom na konzolový pôvod hry pomôcť, svoju úlohu nesplní. Pritom keby si niekto dal záležať na odstránení týchto chýb, bola by Catwoman hoci aj krátka, ale celkom štýlová a oddychová zábava.

Grafika sa pýši najmä dokonale vymodelovaným a rozanimovaným telom samotnej Catwoman v podaní Halle Berryovej. To sa podarilo skutočne výborne a aspoň pohľad na jej krivky zachraňuje česť tejto hre. Inak grafika trpí na všetky nedostatky titulov vytvorených aj pre konzoly. Je celkom efektná, ale nejaké detailné textúry alebo pokročilé efekty zo sveta PC tu hľadať nemôžete. Zvukovú stránku opäť ťahá dabing hlavnej predstaviteľky, ale zvyšok je len lepší priemer, hoci hudba občas dokáže vykúzliť slušnú filmovú atmosféru.

Catwoman je príkladom ďalšej nevyužitej licencie z filmového plátna. Podobne ako film veľkú dieru do sveta nespraví. Zvlášť vo svojej PC podobe, ktorú niekto akoby úmyselne zničil.

MICHAL GARDIAN

www.catwoman.com

Odporučená konfigurácia: Procesor 1500 Mhz, 256 MB RAM, 64 MB grafická karta

