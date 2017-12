Zem vysiela čoraz menej žiarenia

25. aug 2004 o 0:00

Štyri desaťročia pátrania po signáloch z iných planét nemalo veľký zmysel, zisťujú vedci.

Zlá správa pre tých, čo sa tešia na stretnutie s mimozemšťanmi: šanca, že Zem objavia mimozemské civilizácie, sa vďaka pokroku našich technológií stále znižuje. Doterajšie snahy o hľadanie signálov od iných civilizácií vychádzali z predpokladu, že z planéty obývanej inteligentným životom bude unikať množstvo rádiového signálu, najmä televíznych vĺn.

Teraz však vedci zistili, že objavenie takýchto signálov je oveľa menej pravdepodobné, ako sa predpokladalo. Množstvo objaviteľného žiarenia z našej vlastnej Zeme totiž po náraste v minulom storočí začína rýchlo klesať. Príčinou je prechod na modernejšie technológie, z ktorých už signály do vesmíru neunikajú. Čoraz viac domácností napríklad prijíma televízny signál cez kábel namiesto klasickej antény. V porovnaní s tradičnými vysielačmi oveľa menej žiarenia uniká aj zo satelitných vysielačov, ktoré sú presne zamerané na konkrétne oblasti na Zemi.

Zem tak z pohľadu elektromagnetického žiarenia čoskoro "zmizne z mapy vesmíru", tvrdia vedci. Prípadné iné civilizácie, ktoré by po nás pátrali rovnako, ako my pátrame po nich, by sa museli pri zohľadnení tisícok rokov, ktoré signál vesmírom putuje, "trafiť" do relatívne krátkeho obdobia približne jedného storočia, od začiatku televízneho vysielania do polovice 21. storočia.

Nový objav bude znamenať aj prehodnotenie spôsobu, akým vedci pátrajú po signáloch z iných planét, napríklad v rámci populárneho projektu SETI. Namiesto snahy zachytiť nechtiac vypustený elektromagnetický "šum" planéty sa vedci zrejme sústredia na hľadanie zámerne vyslaných signálov vo forme silných lúčov svetla vypúšťaných z jadrovo poháňaných laserov, ktoré sú zacielené z iných planét k blízkym hviezdam. Takéto lúče by mohli mať svietivosť až 10-tisíckrát vyššiu, ako naše Slnko.

Komunikácia pomocou svetelných lúčov sa zdala vedcom pôvodne nepraktická, najnovšie výskumy však odhalili, že v skutočnosti by bola efektívnejšia, ako vysielanie rádiových vĺn. Paul Horowitz z Harvadskej univerzity už navrhol teleskop, ktorý čoskoro začne takéto lúče nepretržite vyhľadávať. (tb)