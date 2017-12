Príručky sa v rôznych krajinách nelíšia len jazykom

Manuály k rôznym zariadeniam či počítačovým programom sú zväčša vo viacerých jazykoch, a tak automaticky predpokladáme, že sú všade na svete rovnaké - opak je však pravdou.

Veľké firmy dokonca aj návody na použitie svojich výrobkov často upravujú podľa toho, pre aké trhy sú určené, napísal časopis Wired. Japonci sa napríklad do rôznych technických manuálov údajne pozerajú oveľa častejšie, ako zvyšok sveta - v ich krajine sú totiž oveľa zábavnejšie. Často sa v nich objavujú komiksové postavičky, ktoré vysvetľujú použitie produktu. Keďže komiksy v Japonsku čítajú aj mnohí dospelí, nepovažuje sa použitie kreslených postáv za nepatričné ani v produktoch určených pre biznismenov. Z rovnakého dôvodu mohla byť známa "spinka" v Microsoft Office v Japonsku nahradená originálnym animovaným delfínom, ktorý by na manažérov v iných častiach sveta zrejme pôsobil detinsky, v Japonsku je však mimoriadne obľúbený.

Dobrí prekladatelia menia aj štýl technických príručiek podľa toho, kde sa budú používať. Talianom napríklad nikdy nemožno v manuále prikazovať, čo môžu alebo nemôžu s výrobkom robiť, tvrdí prekladateľka Carmella Espositová - považujú to totiž za urážku. "Kedykoľvek v manuáli napíšeme 'Toto nerobte', nasleduje množstvo telefonátov od ľudí, ktorým sa výrobok podarilo pokaziť práve takýmto spôsobom. Taliani si prečítajú dokumentáciu a rozčúli ich, že im niekto prikazuje, a pustia sa s produktom do boja," konštatuje Espositová. Namiesto príkazov preto talianske manuály len opatrne ľuďom radia, ako by prípadne mohli najlepšie konkrétny prístroj zapojiť či používať.

Zvyšok Európy, naopak, preferuje vecný a technický štýl dokumentov. Tom Shapiro z britskej prekladateľskej firmy si spomína na preklad amerického manuálu do nemčiny, ktorý miestna pobočka firmy odmietla, pretože sa jej zdal štýlom príliš neformálny a bolo v ňom priveľa humoru.

Naproti tomu pre Francúzov a Talianov istá firma pripravila špeciálnu verziu manuálu k tlačiarni, v ktorej boli jej možnosti prezentované na obrázkoch nahých žien - príručka mala mimoriadny úspech, no nikde inde na svete sa ju použiť neodvážili.

Podľa experta na preklady do maďarčiny, ktorý pracuje napríklad pre IBM a Microsoft, je zasa pre našich južných susedov dôležité čo najpodrobnejšie opísať, ako sa dá výrobok prípadne opraviť. "Maďari predpokladajú, že všetko sa skôr či neskôr pokazí," konštatuje János Kosztolányi. "A zvyčajne to chcú opraviť sami, takže dobrý maďarský manuál bude vyzerať skôr ako technická špecifikácia pre zamestnancov v továrni, než ako užívateľská príručka" (tb)

Drahé chybičky Microsoftu

Zamestnanci Microsoftu sa budú vo vnútrofiremných kurzoch doučovať zemepis. Globálnej firme sa totiž geografickými a jazykovými chybami vo svojich produktoch podarilo uraziť už viacero vlád a náprava omylov ju stála stovky miliónov dolárov. Na konferencii zemepiscov v škótskom Glasgowe to minulý týždeň prezradil Tom Edwards, ktorý v Microsofte zastáva funkciu hlavného "geopolitického stratéga".

Jeden z najdrahších zemepisných prešľapov Microsoftu sa podľa britského Guardianu vyskytol v operačnom systéme Windows 95, kde bolo na mape Ázie osem bodov (pixelov) reprezentujúcich časť Kašmír označených inou farbou, ako zvyšok Indie. Naznačiť, že separatistický Kašmír nie je súčasťou krajiny, je však v Indii nielen politicky nekorektné, ale dokonca trestné. Windows s touto chybou tak boli zakázané a Microsoft musel z trhu stiahnuť 200-tisíc kópií. Podobný problém so zemepisom sa vyskytol aj v iných oblastiach. V ďalšom produkte sa napríklad objavila hranica medzi Tureckom a Kurdistanom, čo rozčúlilo tureckú vládu. Microsoft promptne vo všetkých programoch samostatné vyznačenie Kurdistanu odstránil, čo zasa s nevôľou prijali Kurdi - firma však priznala, že sa riadila skôr ekonomickým ako zemepisným hľadiskom, keďže turecký trh je pre ňu dôležitejší ako trh chudobného Kurdistanu.

V prípade počítačovej hry Kakuto Chojin zasa pozadie pri zápase boxerov tvorila hudba doplnená "rytmickým skandovaním" v arabčine - Microsoft až po vydaní hry zistil, že v skutočnosti ide o čítanie koránu, ktoré do hry doplnil jej japonský autor bez vedomia, čo slová znamenajú. Firma hru stiahla z niektorých arabských trhov, ale ponechala ju v predaji v Spojených štátoch v nádeji, že si arabský text nikto nevšimne. Nevyšlo to - hlasno protestovala napríklad vláda Saudskej Arábie a hra musela byť stiahnutá z predajní.

Tom Edwards z Microsoftu na konferencii geografov pripustil, že "niektorí naši zamestnanci, akokoľvek sú inteligentní, majú len hmlistú predstavu o zvyšku sveta", čo spôsobuje mnohé vážne problémy a veľké straty pre firmu. Ako zemepisca ho to však veľmi trápi a v Microsofte preto spustil program vzdelávania zamestnancov v zemepise. (tb)

Ďalšie prešľapy Microsoftu

* Vládu Uruguaja nepotešilo, že program Microsoft Outlook označuje 30. apríl ako štátny sviatok - narodeniny kráľovnej. Uruguaj je totiž republika.

* Čínska polícia vyšetrovala miestnu pobočku Microsoftu, pretože v tejto krajine je protiprávne nazvať Taiwan "štátom". Microsoft už Taiwan štátom nenazýva a podobným problémom pri iných územiach predchádza tým, že vo svojich programoch neuvádza zoznamy štátov, ale radšej "regiónov".

* Hra Age of Empires 2 musela byť stiahnutá z trhu v Saudskej Arábii po tom, ako moslimovia protestovali, že moslimské vojská v hre menili po víťazstve všetky kostoly na mešity.

* Kórejská vláda protestovala proti tomu, že v programe Microsoftu je jej vlajka naopak; softvér bol zmenený.

* V španielskej verzii Windows XP sa používalo slovo Hembra, po španielsky žena, na voľbu pohlavia používateľa. Neskôr sa zistilo, že v niektorých stredoamerických štátoch, napríklad v Nikaragui, sa slovo neprekladá ako žena, ale skôr ako "cundra". Softvér bol zmenený.