Datadisk Coast to Coast k Railroad Tycoon 3 je ZADARMO!

24. aug 2004 o 13:40 Ján Kordoš

Samozrejme nechýbajú ani nové mašinky (8 nových typov) a rôzne editačné nástroje, takže si teraz môžete zmeniť všetko od loga spoločnosti, cez váš fejsík až po vzhľad lokomotív. Celkovo toho je síce málo, ale je to ZDARMA, čo sa určite ráta, navyše ak je do prídavku Coast to Coast zakonponovaný už posledný patch vo verzii 1.04. Fandom vláčikov vlastniacich pôvodný Railroad Tycoon 3 odporúčame všetkými desiatimi.

Zdroj: homepage