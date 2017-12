Superauto KITT už v októbri

24. aug 2004 o 11:26 Ján Kordoš

Druhý diel , Knight Rider 2: The Game, sa však pokúsi napraviť chyby svojho predchodcu, ktorý bol dokonca podľa slov tvorov hry aj úsešný, veď sa ho predalo cez 300.000 kópií a priemerné hodnotenie bolo 50%!!! Nechajme však prvý diel tak a venujme sa novým informáciám o druhom KITTovi. Zmien sa dočká súbojový systém, na aute budeme môcť mať trojicu zbraní (laser, plasma gun a rakety), dočkáme sa zvýšenej inteligencie štvor a viac kolesových protivníkov (KARR, Goliath), množstva NPC (v tomto prípade C znamená cars :), KITT získa možnosť použitia štítu, ktorý ho bude chrániť pred útokmi. K úspešnému ukončeniu hry sa budeme musieť prebojovať cez 11 dlhých misií, plných nových grafických efektov, zaujímavej architektúry a tu sa reklamné bláboly končia. Otázkou ostáva, či uveríte Davilexu, v nás totiž spí chrobák pochybností, tak si počkajte na recenziu a zatiaľ si pozrite najnovšie obrázky. Hra by k nám mala doraziť už v októbri tohto roku.

Zdroj: homepage