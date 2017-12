Hry vs. Násilie

24. aug 2004 o 10:23 Ján Kordoš

Mladý chlapec po vzore násilnej hry zabil svojho priateľa motorovou pílou. V škole sa strielalo, mladí chlapci si pripadali ako v hre. Nešťastná mamička obete protestuje proti hrám a bude žalovať výrobcu o niekoľko miliónov dolárov ako odstupné. Podobných správ čítame stále viac a viac, no sú skutočne vývojári satanové dietky, ktoré rozsievajú pekelné zlo medzi nevinných ľudí?

Večer som unavený prišiel domov a mal som chuť na chvíľu úplne vypnúť a ako najlepšie riešenie sa mi zdala tá nová strieľačka, kde krv strieka prúdom, ľudských (a hlavne nevinných) protivníkov porcujem požiarnou sekerou a bavím sa. Po hodinke hrania, vypínam počítač a spokojne si idem pozrieť správy, znovu mi zabehne jedlo pri odhalení nového odpočúvania. Potom vezmem von priateľku a trochu si užijeme, veď sme mladí.

Použil som úplne najprimitívnejší príklad na navodenie atmosféry, ktorá bude zrejme v diskusiách značne hustá, hlavne ak sa do toho oprú na slovo vzatý psychitatri/psychológovia, ktorí budú hry považovať za najväčšiu hrozbu ľudstva, hoci k nim ani nepričuchli. No poďme od začiatku.

Je úplne jedno akú tlačovú správu si vezmete, vždy ide len o to isté. Neplnoletá osoba XXX zabila osobu YYY. Existujú aj výnimky, kedy rupne v bedni aj dospelému človeku, no to je skôr výnimka. Určite nám je ľúto, že vyhasol jeden nevinný život, no riešenie problému sa nájde vždy neskutočne rýchlo - zoberieme to, čo dnes letí, zbavíme sa zodpovednosti a vinník je jasný - HRA. Nebudem tu menovať ani žiadne konkrétne prípady, ja totiž neverím, že hra dokáže človeka presvedčiť o správnosti násilného činu. Lenže zhodenie viny na druhého je tak neskutočne okaté a zrejme to majú ľudia v génoch. Je to určite jednoduchšie ako sa pozrieť pravde do očí a ukázať prstom na seba.

Ak neplnoletá osoba niekoho zavraždila, zodpovednosť za čin preberajú rodičia, tí sa totiž majú starať o výchovu jedinca a hlavne ju nemajú zanedbávať. Stačí sa pozrieť ako žije väčšina dnešnej mládeže, samostatnosť chcú dosiahnuť za každú cenu, no neskúsenosť ich môže položiť na kolená. Pri niektorých činoch je aspoň nádherne vidieť akú starostlivosť na dieťa rodičia vynaložili. Ako sa zaujímali o život dieťaťa. Ako s ním komunikovali o úplne bežných veciach. Ako ho usmerňovali. Ale všetkým je jasné, že rodičia sú momentálne trúchliaci, takže musíme nájsť vinníka... a čo to ten náš drobček včera (a určite pred tresným činom, aby sa dostatočne nažhavil na svoju prácičku) robil... aha, nejaká hra... a je tam krv... otec s matkou sa na seba usmejú a už vedia, kto je na vine - HRA.

Ďalšou nezodpovedanou otázkou je ako sa 18+ hra dostane do rúk malého fagana. Dobre, povedzme, že malý chlapec poprosí staršieho chalana, ktorý si tiež kupuje gamesku a tomu bez problémov predajú aj poriadny krvák s nehorázne nechutnými scénami, vyrvanými vnútornosťami a mozgom stekajúcim po stene. Ja viem, toto znie rovnako pravdepodobne ako to, že slovenskí futbalisti postúpia na MS (nič proti), ale musel som nájsť aspoň akú-takú výhovorku, veď predajca je v tom nevinne. Na vine je totiž niekto úplne iný - HRA.

Situácia, keď chalanisko dostane pod vianočný stromček vysnívanú gamesku je dnes už normálna. Samotní rodičia vedeli len názov a že bola neskutočne drahá, tak sú len a len radi, že ich synátor jej venuje toľko času a neboli to peniaze vyhodene von oknom. Zaujíma ich však, čo to vlastne kúpili? Veď naše dieťa je samostané a ono dobre vie, čo je správne a čo nie.

Nech je situácia akákoľvek, my sa podobných problémov obávať nemusíme. Všetky prípady sa odohrávajú za veľkou mlákou, no už aj niektorí naši odborníci začínajú varovať pred nebezpečenstvom hier. Znie to však neuveriteľne vtipne, pri vzniku nemého filmu odborníci tiež varovali ľudí pred pohromou, príchodom televízie všetci zatracovali toto dielo diabla a dnes? Najnovším výstrelkom sú počítačové hry a ja som len zvedavý, čo to bude nabudúce... virtuálna realita? Neodpustím si však malú poznámku. Tí odborníci danú hru väčšinou ani nehrali alebo čerpajú info len z článkov, čo považujem (aspoň ja osobne) za TROŠKU skreslený pohľad.

Takže sme už očistili rodičov od zodpovednosti, predajca môže spokojne spávať a všetko smeruje k tomu (samozrejme za výdatnej pomoci odborníkov), aby hry boli zakázané. Lenže denne sa na nás valia z bedne krvavé torzá tiel z vojen (a dokonca niekedy v priamom prenose), hádajúci sa politici a keď sa pozrieme okolo, tak to vyzerá akoby chcel každý na každého skočiť, zahryznúť sa mu do krku a vysať mu všetku krv. Násilie totiž vidíme len v hrách a nikde inde, teda aspoň odborníci to tvrdia. Na druhú stranu sme len ľudia a násilie nás fascinuje a preto ho vyhľadávame a to v hrách je fascinujúce v zúčastňovaní sa akcie.

A na záver si nechám trošku kontroverznú myšlienku. Dokáže si normálny človek vziať príklad z hry a zabiť niekoho tak, ako to videl v novom duumovi? Dokáže vziať auto a po vzore andrgraundu prechádzať nočnými ulicami? Dokáže lietať ako spajdrmen? Dokáže? Rozoznať základné veci ako realitu a skutočnosť od imaginárneho sveta patrí medzi primitívne princípy, ktoré ako ľudia dodržiavame. Len niekedy sa stane, že zlá hra nás donúti vykonať niečo, za čo (a teraz zbystrite pozornosť) NESIE ZODPOVEDNOSŤ páchateľ a nie vec (v našom prípade hra), ktorá ho k tomu ohavnému činu prinútila. Niekedy mi je z nás ľudí tak trošku zle... vinník je však jasný - HRA.

P.S. Tento článok určite nie je názornou štúdiou a ani obhajobou hier. Len som chcel, aby sa aspoň niektorí pozreli na danú situáciu z trošku iného pohľadu. Mnoho ľudí nebude súhlasiť, mnoho ma možno nazve herným závislákom, takže berte tých pár odstavcov ako názor človeka, ktorý je zodpovedný za svoje činy a podľa toho aj koná.