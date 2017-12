Lost Paradise - ďalší nádejný projekt B.Sokala

24. aug 2004 o 8:56 Ján Kordoš

Možno sa v tej spleti 3D akčných hier už nedá nájsť takmer žiadna adventúra, no ja by som to až tak 100% netvrdil. Stačí si spomenúť na mániu, akú okolo seba vytvorila prvá Syberia a na jej druhý diel sa čakalo so zatajeným dychom. Všetci sme sa dočkali výborného príbehu v takmer dokonalej až rozprávkovej grafike a ako jedinú chybičku môžeme gameske vytknúť, že bola dosť násilne rozdelená na dve časti. Lenže to je veľmi subjektívna chybička krásy a nás teraz zaujíma, čo robí hlavná postava stojaca za Syberiou - Benoit Sokal.

Benoit Sokal sa k hrám dostal cez komixy a ním nakreslené prostredia dokážu chytiť za srdce nejedného hráča. Po Syberii sa rozhodol založiť si vlastnú spoločnosť a výsledkom je White Birds Production a nie je žiadnym prekvapením, že prvým titulom je adventúra. O Lost Paradise sa toho nevie príliš veľa, no od základných princípov Syberie sa určite nevzdialime a znovu si budeme môcť vychutnať neskutočne romantický príbeh.

Hlavnou postavou v hre bude znovu žena, tentoraz si zahráme za dcéru krutého diktátora v Afrike, kam nás zavedú aj naše kroky. Dcéra si zaumieni dostať svojho najlepšieho priateľa - leoparda, môžete ho vidieť aj na perex screenshote - na miesto jeho narodenia, na vrchol hory Kilimandžáro. Možno to neznie ako napínavá zápletka, no poučenie si môžeme zobrať zo Syberie, ktorá sa rozbiehala tiež pomaličky, no neskutočne gradovala. Hlavná postavička natrafí cestou na priateľsky i nepriateľsky naladené postavy, dôležitú úlohu v príbehu bude zohrávať iste aj krutý otec hrdinky, no zatiaľ okrem 22 artworkov nemáme žiadne iné informácie. Hra by mala výjsť v strede budúceho roku.