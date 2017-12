Sony Ericsson K500i: pre tých čo chcú K700 a nemajú na ňu

Sony Ericsson v tesnom závese za sebou uviedla na trh dva príbuzné telefóny: multimediálne dobre vybavený K700i a jeho „slabšieho“ súrodenca, model K500i. S modelom K700i sme vás už zoznámili, tentoraz vám predstavíme K500i.

23. aug 2004 o 14:08 Marián Pavel - SME online

V čom sa od K700i odlišuje?

TIP: Prečítajte si recenziu Sony Ericsson K700, v ktorej identické funkcie oboch modelov popisujeme detailnejšie.

Dizajn a klávesnica

Sony Ericsson K500i nadväzuje na industriálny dizajn, ktorým sa vyznačujú posledné modely. Na prvý pohľad je veľmi podobný modelu K700, no ten klame. Pri bližšom pohľade, ale predovšetkým po tom, čo telefón chytíte do ruky je jasné, že ide o mobil s vlastným vyhraneným dizajnom. Najciteľnejší rozdiel uvidíte pri pohľade z profilu – telefón má výrazne zúženú časť s klávesnicou a spolu s bočnou lištou imituje tvar vlnky. Výrazným prvkom je aj kruhový kryt fotoaparátu s prelisom na boku telefónu.

Na prednej strane je pod farebným displejom joystick uložený v kruhovom ložisku. Okolo neho sú štyri funkčné tlačidlá, úplne rovnako ako model K700. Klávesnicu tvoria štyri riadky, klávesy sú zoradené v jednom bloku vedľa seba. Aj v tomto prípade Sony Ericsson zvolil priehľadný plast a klávesnica vyzerá akoby zo skla.

Na pravej strane je v plaste zapustené iba jedno gumené tlačidlo na spustenie internetového prehliadača.

Vľavo sú tri tlačidlá: plastové na spustenie fotoaparátu a neodmysliteľné dve gumené tlačidlá na ovládanie hlasitosti. Hore je infraport a tlačidlo na zapnutie/vypnutie s integrovanou diódou (signalizuje nabíjanie), dole sú konektory na pripojenie nabíjačky a príslušenstva.

Oveľa zaujímavejší ako obyčajne je zadný kryt telefónu: okrem výraznej mriežky reproduktoru mu dominuje kruhový kryt fotoaparátu. Ten je riešený unikátne: pomocou zapustenej plastovej krytky možno objektív zakryť a odkryť, úplne rovnako ako na bežných fotoaparátoch. Takéto niečo sa vidí v mobilnom telefóne po prvý raz.

Telefón sa bude dodávať v kombinácii striebornej s tmavošedou metalízou. Pozor - ak máte možnosť dostať sa k dotovaným telefónom operátora Vodafone, v jeho sieti kúpite mierne modifikovanú K500i pod označením F500i.

Napriek zaujímavému dizajnu si musíme posťažovať na ergonómiu telefónu – na rozdiel od rovnej K700 sa prehnutá K500 drží horšie v ruke a má tendenciu pri nepozornej manipulácii vypadávať. Na druhej strane zas prehnutá časť telefónu s klávesnicou odstraňuje problém K700 – samovoľné stláčanie klávesnice.

Kritiku si však zaslúži aj neskutočne stupídny systém uloženia SIM karty, mimochodom, rovnaký je aj v K700. Karta sa zasúva do úložného priestoru, z ktorého ju bez pomoci nejakého ostrého nástroja nedostanete. Pri vyberaní tiež riskujete, že ju poškodíte.

TIP: Pozrite si detailnú fotobanku telefónu

Displej

Displej modelu K500i je na prvý pohľad o triedu nižšie ako v modeli K700i. Pri rozlíšení 128x160 bodov zodporuje 65000 farieb. Aj keď už na displeji vidieť hrubší raster, patrí stále k tým lepším, ktoré na trhu dostanete.

Ovládanie

Ovládanie je rovnaké ako v K700, ale aj starších modeloch T610 a T630. V porovnaní s inými značkami môže užívateľa zaskočiť trochu nezvyklý spôsob ovládania cez tlačidlo „krok späť“, no dá sa na neho zvyknúť.

Menu telefónu

Príjemným prekvapením od Sony Ericssonu je, že firma nový 3D engine integruje aj do nižších modelov. Vďaka tomu si môžu graficky mimoriadne príťažlivé prostredie užívať v plnej krásne aj majitelia K500.

Aj v tomto prípade je princíp ovládania telefónu a usporiadanie menu rovnaké, na aké sú užívatelia dlhé roky zvyknutí. Na obrazovke je dvanásť ikoniek. Pri vstupe do menu sa kurzor objaví automaticky na ikone správy, na iné ikony sa prechádza pohybom joysticku. Pri prechode sa ikony priestorovo animujú v tzv. bublinovom efekte.

Submenu je textové v riadkoch pod sebou, no v rámci komplexného grafického prostredia sú jednotlivé riadky podfarbené a doplnené o malú informačnú ikonku. V prípade internetových služieb sú malé ikonky aj animované.

V submenu pribudlo tiež usporiadanie funkcií do tematických kariet, pri prepínaní stačí iba pohyb joystickom do strany.

V hlavnom menu užívatelia narazia na dve nové ikony: PlayNow a MyFriends.

Funkcie

Kontakty

Aj v K500i má telefónny zoznam kapacitu 510 viacpoložkových kontaktov. Aj K500i používa nový systém práce so SIM kartou, ktorý je užívateľsky neprívetivý a novinky posunul o krok späť.

Ku kontaktom v internej pamäti telefónu môžete uložiť ďalšie položky: e-mail, web adresu, titul, spoločnosť, ulicu, mesto, štát, PSČ, krajinu a dodatočné info.

V zozname sa zobrazuje meno s číslom, ak je ku kontaktu uložených viac čísiel, možno medzi nimi prepínať horizontálnym pohybom joysticka.

V kontaktoch vyhľadávate zadaním prvého písmena, viac písmen telefón nepodporuje.

Nastaviť si môžete deväť čísiel rýchlej voľby. Ak ich nemáte nastavené, po dlhom stlačení sa automaticky zobrazí telefónny zoznam nastavený na písmeno klávesy.

Kontakty sa dajú ukladať do skupín, môžete k nim pridať obrázok volajúceho, vlastné zvonenie i hlasový príkaz. Vyplniť sa dá aj vlastná vizitka, ktorú môžete pri stretnutiach posielať ďalej.

Správy

Podpora e-mailov v mobilných telefónoch je dnes už štandard, takže v K500i môžete posielať a prijímať SMS, EMS, MMS i e-maily. Všetky funkcie sa s malými rozdielmi zhodujú s K700.

K500 má zaujímavý skin – pri písaní správ sa text zobrazuje akoby v televíznej obrazovke. Pri písaní SMS sa nezobrazuje počet napísaných znakov, na prechod do druhej SMS vás upozorní až informačná bublinka spolu so zvukom. Odozva pri písaní správ je rýchla.

V telefóne nechýba slovník T9 (podporuje režimy s diakritikou, ale aj bez).

Aj K500i má novú praktickú funkciu – ponuku telefónnych čísiel, na ktoré sa naposledy posielali správy.

Vytváranie a posielanie MMS správ je štandardné.

E-mailový klient je v K500i trocha odlišný ako v K700, no aj v tomto si môžete nastaviť až 10 rôznych kont.

Pamäť na SMS má kapacitu 100 záznamov.

Manažérske funkcie

K500 má rovnaké manažérske funkcie ako K700 – prekne spracovaný kalendár, pripomienkovač, poznámky, časovač, stopky a kalkulačku. Nechýba ani praktická funkcia Code memo, do ktorej si po zadaní hesla môžete uložiť a neskôr vyhľadať rôzne dôležité informácie.

Budík má dva druhy zvonenia - jednorazové i opakované, pričom sa dajú vybrať dni kedy sa má aktivovať.

Budík sa dokáže aktivovať pri vypnutom telefóne, okrem zvonenia bliká aj displej. Po aktivácii môžete zvonenie buď vypnúť, alebo odložiť.

Multimédia

V K500 nájdete 40-tónové polyfonické i MP3 zvonenia – opäť sa jeho výbava zhoduje s K700. Sony Ericsson sú spolu s Motorolou jediní výrobcovia, ktorí formát MP3 plošne podporujú. Ich rozhodnutie je správne – dobre pripravenej empétrojke sa nevyrovná sebelepšie polyfonické zvonenie a navyše, zatiaľ čo polyfonické zvonenia si vyrobíte len problematicky, MP3 zvládne každý priemerne skúsený užívateľ. Veľkým plusom je aj to, že MP3 súbory si do telefónu môžete nakopírovať priamo z počítača cez infraport a nemusíte tak platiť vydriduchom, ktorí vám zvonenie predajú za neuveriteľných 40 korún.

Ak predsa len túžite po platených zvoneniach, v budúcnosti bude určite aj na Slovensku fungovať služba PlayNow. Ak si kliknete na ikonu v hlavnom menu, pripojíte sa na server Sony Ericssonu, kde je veľké množstvo melódií. Na uloženie vyzváňacieho tónu potrebujete len tri stlačenia, platba prebehne automaticky cez operátora.

Už sme spomínali, že aj K500 dostal do vienka nový grafický procesor, takže grafické prostredie telefónu tomu aj zodpovedá. Kam sa pozriete, sú pôsobivé animácie, pekné farebné prechody a tiene. Patrí k najlepším, aké dnes v mobile nájdete.

Hry

V telefóne sú predinštalované tri 3D hry. Darts a Super Real Tennis sme už popisovali v recenzii K700. V K500 je nová hra Fighters, v ktorej sa bijete s protivníkom. Super Real Tennis je opäť najlepšie spracovaná hra, na ktorú môže byť Sony Ericsson právom pyšný – kvalitatívne sa blíži napríklad k Nokii N-Gage.

Zábava

Aj tu je výbava zhodná s K700 – v telefóne je aplikácia MusicDJ a hudobný prehrávač s podporou MP3. Pamäť je však podstatne menšia ako v K700 – iba 12 MB – takže na prehrávanie celých hudobných skladieb radšej ani nemyslite.

Súborový manažér

Súborový manažér je vítaná novinka, aj keď nečakajte podrobnú správu celého telefónu. V mobile si môžete vytvárať nové adesáre a presúvať do nich súbory – napríklad zvonenia, zvuky, obrázky či videá.

Nastavenie telefónu

V K500 nie je núdza o prekvapenia. Nie je ochudobnený ani o ďalšie funkcie, ako je napríklad pokročilé ovládanie hlasom, či praktické užívateľské profily. K dispozícii sú aj klávesové skratky, nastavenie funkcií pri pohybe joystickom a prepracovaný manažér hovorov.

Konektivita

Telefón podporuje GPRS triedy 10 a WAP 2.0. Okrem toho má integrovaný infraport.

Telefón môžete sa dá synchronizovať aj s počítačom.

Fotoaparát

Fotoaparát s rozlíšením VGA je na malé odlišnosti zhodný s tým, ktorý je použitý v K700. Pribudla krytka objektívu, chýba „blesk“ v podobe silnej LED diódy a funkcia Panorama. S telefónom sa opäť fotí na šírku, ako s bežným fotoaparátom.

Fotiť sa dá v dvoch úrovniach kvality a v troch veľkostiach.

Okrem efektov upravujúcich farebnosť obrázku sa môžete pohrať aj s veselými rámčekmi. Pri fotografovaní v šere vám pomôže nočný režim. Nechýba ani samospúšť.

Video sa dá nakrúcať v dvoch veľkostiach: 120 x 96 a 176 x 144 bodov. Môžete na neho použiť rovnaké efekty ako pri fotografovaní. Nastaviť sa dá aj nelimitovaná dĺžka, samozrejme, obmedzená kapacitou pamäte.

Batéria

V Sony Ericsson K500 nájdete Li-Ion batériu s kapacitou 700 mAh. Batéria vydrží dlhšie ako v K700, pri bežnom používaní sme ju nabíjali každé 3 – 4 dni.

Celkové hodnotenie

Sony Ericsson K500 nás príjemne prekvapil. Napriek tomu, že ide o mobil, ktorý je situovaný o triedu nižšie ako dobre vybavená K700, ponúka drvivú väčšinu jej funkcií. Rozdiel možno nájsť skutočne len v menej kvalitnom displeji a inom dizajne, ak si odmyslíme niektoré chýbajúce funkcie, ktoré v skutočnosti užívateľom až tak chýbať nebudú. Ak výrobca udrží dobrú cenu, na trhu sa môžeme pripraviť na tuhý boj so Siemensom CX65. Partneri sú vyrovnaní, rozhodne zákazník...