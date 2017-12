Artworky, obrázky a demoverzia Zoo Empire

23. aug 2004 o 12:53 Ján Kordoš

Na začiatku hry nebudete mať nič okrem vrecka plného peňazí a už len na vás je ako sa so situáciou vysporiadate. Vaše možnosti sú obrovské, okrem klasickej kúpy zvierat, stavby ich príbytkov, starania sa o zvieratá sa budete môcť aj voľne prejsť po vybudovanom parku a zhliadnuť tak zoologickú záhradu z návštevníkových očí. Zvery môžete trénovať a tie potom budú zabávať návštevníkov, ktorý budú platiť len za čistú a udržiavanú Zoo. O tú sa vám postarajú najatí zamestnanci (nakŕmia zvieratá, upracú park, opravia poškodené veci, vysvetlia návštevníkom pôvod zvierat a množstvo iných vecí), ktorých je dosť veľa a je len na vás ako skĺbite všetkých do fungujúceho kolosu.

Samozrejme nebudú chýbať ani zábavné stánky, reštaurácie a bufety a ani suveníry. O niekoľko desiatok dní by sme sa mali dočkať plnej verzie hry a táto nenásilná forma informovania detí o zvieratách sa nám pozdáva. Naposledy sa o to pokúšal Wildlife Park, no nezvládol to, tak uvidíme ako to pôjde Zoo Empire v 3D.

Zdroj: www.gamershell.com