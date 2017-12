Nebezpečné Čeluste nastupujú na hernú scénu

23. aug 2004 o 9:51 Ján Kordoš

Hráč sa dostane do neobvyklej úlohy a v koži obávaného zabijáka bude brániť svoje územie, ktoré mu narúšajú ropné spoločnosti. Určite by aj vám praskli nervy, keby vás niekto zobudil príšerným buchotom vo vašej izbe (nemôžem si to odpustiť, ale týmto pozdravujem svojich susedov, ktorí si veselo vŕtajú do polnoci) a preto sa náš hrdina rozhodne znížiť počet zamestnanov. A to je už hráčova úloha. Podobnú charakteristiku má aj podivný projekt Bloody Waters, o ktorom sme však už dlhší čas nepočuli, tak jediné krvavé sústo nám ponúknu asi až Jaws.

Zdroj: www.bluesnews.com