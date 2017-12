Urobte si poriadok v registroch Windows

Do systému Windows bola v roku 1995 zapracovaná nová technológia tzv. Registra. Register je miesto, kde si programy ukladajú svoje nastavenia, a obsahuje tiež väčšinu údajov o operačnom systéme. Pri inštalácii si každý program uloží do Registra svoje ...

28. nov 2001 o 22:31 DANIEL DURIŠ

Do systému Windows bola v roku 1995 zapracovaná nová technológia tzv. Registra. Register je miesto, kde si programy ukladajú svoje nastavenia, a obsahuje tiež väčšinu údajov o operačnom systéme. Pri inštalácii si každý program uloží do Registra svoje informácie, ktoré by mal po odinštalovaní opäť zmazať. Treba zdôrazniť slovíčko „mal“, pretože obrovské množstvo programov sa správa nekorektne a necháva po sebe v Registri neporiadok. Tým sa systém Windows čoraz viac spomaľuje a zahlcuje nepotrebnými údajmi, ktoré môžu viesť až k jeho definitívnemu zrúteniu. Z uvedeného vyplýva, že register treba raz za čas prečistiť.

Z Fínska k nám preto prichádza freewarová utilita nazvaná RegCleaner. Jej úlohou bude vyčistiť register vášho systému Windows od všetkých nepotrebných informácií.

RegCleaner obsahuje mnoho užitočných funkcií. V prvom rade môžete manuálne odstraňovať údaje o softvéri, ktorý sa už na vašom počítači nenachádza.

Program tiež umožňuje odstrániť zo zoznamu nainštalovaných programov vo Windows tie, ktoré ste odstránili manuálne.Takisto poskytuje prehľadný zoznam všetkých aplikácií spúšťaných pri štarte, takže môžete jednoducho zrušiť tie, ktoré nepotrebujete a zbytočne zaberajú systémové prostriedky a pamäť vášho počítača.

RegCleaner toho však vie ešte oveľa viac: od prehľadov programových knižníc cez hľadanie opustených súborov až po automatické čistenie Registra.

V prípade akýchkoľvek komplikácií existuje v tomto programe rýchla pomoc – „záloha“. RegCleaner si v nej automaticky zaznamenáva všetko, čo ste odstránili, a preto sa môžete ľahko vrátiť k pôvodným nastaveniam. Aplikácia dokáže vyčistiť Register operačných systémov Windows 95, 98, ME, 2000 a NT.

Program RegCleaner je jednoduchá a veľmi užitočná utilita, ktorá je navyše veľmi priateľská k používateľovi. A čo je hlavné: je úplne zadarmo.

(freeware)