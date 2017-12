Týždeň vo vede

(22.–28. 11. 2001)

28. nov 2001 o 22:30

* Podľa geologičiek Anne Careyovej a Carmen Nezatovej z Ohio State University v Columbuse horské potoky a riečky na Taiwane a Novom Zélande zanášajú do oceánu viac sedimentov, obsahujúcich rôzne chemické látky, než veľtoky ako Amazonka či Níl. Na Taiwane je to 75-krát a na Novom Zélande až 175-krát viac ako typická rieka inde vo svete. Aj malé hornaté ostrovy výrazne ovplyvňujú stav životného prostredia v okolitých moriach.

* Americkí vedci na čele s Michaelom Youngom z Rockefeller University v New Yorku definitívne identifikovali 160 a predbežne až 400 génov, ktoré sú cyklicky aktivované v jednotlivých fázach dňa, najmä počas dvoch režimov – spánku a bdenia. Niekoľko ich bolo známych už predtým, drvivá väčšina však nie. Kódujú bielkoviny podieľajúce sa na učení a pamäti, zmyslovom vnímaní, pohybe aj detoxifikácii.

* Genetici na čele s Joan Hendricksovou z University of Pennsylvania School of Veterinary Medicine vo Philadelphii zistili výskumom mušky drozofily, čiže octomilky (Drosophila melanogaster), že gén CREP zohráva významnú úlohu v regenerujúcich účinkoch spánku, zjavne umožňujúc trvalejšiu bdelosť. Tento gén sa evolučne zachováva od bezstavovcov, ako sú mušky, až po človeka.

* Medicínski bádatelia Akira Ono a Eric Freed z National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) v marylandskej Bethesde zistili, že HIV, vírus spôsobujúci AIDS, sa musí pripojiť k takzvaným „raftom“, pevnejším štruktúram bohatým na cholesterol v dvojstennej vonkajšej membráne bunky, ak ňou má preniknúť a rozmnožiť sa v bunke. Konkrétne sa to týka bielkoviny HIV zvanej Gag. Odstránenie cholesterolu z buniek výrazne znižuje schopnosť HIV produkovať nové vírusové častice.

* Vedci na čele s Williamom Jagustom z University of California v Davise preukázali, že náhradná liečba hormónom estrogénom, používaná u postmenopauzných žien, chráni neuróny v hipoccampe, mozgovej štruktúre, ktorá sa zmenšuje pri Alzheimerovej chorobe, vážnom neurodegeneratívnom ochorení. Staršie ženy s doplňovanou hladinou estrogénu majú väčší hippocampus než staršie ženy, ktoré estrogén nebrali, ako aj starší muži.

* Staročínska akupunktúra, aplikácia podkožných ihiel, zjavne pomáha pri mnohých neduhoch. Ale ako? To je stále viac-menej záhadou. Americká neurologička Helene Langevinová z University of Vermont zistila, že dôležitejšia než samotné zapichnutie jemnej ihly je ďalšia manipulácia s ňou, keď už je ovinutá podkožným spojovacím tkanivom. Liečivé sú práve biomechanické účinky tejto manipulácie na tkanivo.

* Chemickí inžinieri Randy Cortright a James Dumesic z University of Wisconsin v Madisone vynašli lacný katalytický proces, umožňujúci vyrábať priemyselnú chemikáliu polypropylén glykol, dôležitú zložku protimrazových a odmrazovacích prostriedkov a kvapalných detergentov, z kyseliny mliečnej obsiahnutej v kukurici. Polypropylén glykol sa doteraz získaval z ropných východzích materiálov. (5D)