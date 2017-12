Senzory vyhľadávajú výbušniny

Pri vyhľadávaní nášľapných mín a iných výbušnín sú zatiaľ psy nenahraditeľné. Čoskoro sa to však zmení; vedci vyvíjajú supercitlivé senzory, ktoré dokážu „vyňuchať“ explozívne látky. Niektoré univerzity spolu s U.S. Army‘s Defense Advanced Research Projec

28. nov 2001 o 22:30

Míny, uložené v zemi človek zbadá, až keď na ne stúpi. Na svete denne pribúda nešťastníkov s odtrhnutou končatinou.

ts Agency (známa DARPA) testujú chemické detektory, ktoré využívajú tzv. fluorescentné polyméry. Tieto plastové materiály menia po styku s chemickými látkami prítomnými v ovzduší (napríklad so zložitými zlúčeninami na báze dusíka, ktoré sú súčasťou výbušnín) svoju farbu a stupeň odrazu svetla.

Prístupy zapracovávania fluorescentných polymérov do rozličných experimentálnych detektorov sú skutočne unikátne. Výrobca Nomadics, Inc., používa špeciálny polymér, ktorý vyvinuli vedci z Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ten reaguje s prchavými zlúčeninami dusíka z trinitrotoluénu (TNT), výbušniny, ktorá sa bežne používa v bombách a pozemných mínach. Zariadenie firmy Nomadic nazvané Fido pumpuje vzorky vzduchu cez dve tenké sklené platne pokryté špeciálnymi polymérmi. Keď sa v blízkosti nachádza explozívny materiál, vzorky vzduchu obsahujú výpary, ktoré pokryjú polyméry. Oddelené svetelné a farebné senzory zaznamenajú zmenu skla a upozornia na nález výbušných chemických látok.

Podľa Johna Sikesa, produktového manažéra spoločnosti, vyzerá testovanie prístroja v laboratóriu a vonku zatiaľ sľubne; zariadenie dokáže nájsť bombu na základe prítomnosti iba 100 molekúl dusíka vo vzorke kvadrilióna molekúl vzuchu. Profesor chémie David Walt z Tufts University v Medforde, v USA, sa usiluje napodobniť skutočný biologický nos, čo vyžaduje milióny senzorov. Walt s kolegami vyvinuli experimentálny „vyňuchávač“, ktorý používa senzory z tisícov optických vláken, pričom ani jedno z nich nie je hrubšie ako jedna päťdesiatina ľudského vlasu. Na konci každého vlákna je mikroskopický bod jedného zo šiestich polymérov. Aj tento experimentálny prístroj preveruje vzorky vzduchu a všíma si farebné zmeny polyméru.

Jednotlivé polyméry reagujú na rovnakú chemikáliu odlišne – jeden sa môže zmeniť v prítomnosti dusíka z modrého na zelený, iný zasa mení modrú farbu na červenú. Každý výpar preto vytvára odlišnú vzorku, ktorá sa dá uložiť do počítačovej databázy. (ABC, 5D)