Nová gravitačná mapa Zeme

Pred spustením nového projektu, v rámci ktorého by dva satelity Grace mali monitorovať jemné odchýlky gravitačného poľa našej planéty, pripravili vedci novú gravitačnú mapu Zeme. Nová gravitačná mapa by mala pomôcť vedcom pri plánovaní satelitov Grace.

Údaje z týchto satelitov budú bádatelia čerpať v rámci experimentu Gravity Recovery And Climatic Experiment, ktorý by sa mal začať o niekoľko týždňov.

Zem je zvlnená a kopcovitá a rovnaké je aj jej gravitačné pole. Odchýlky sú mierne, ale veľmi dôležité, ak chceme pochopiť, čo Zem robí a ako sa spamätáva z poslednej doby ľadovej. Grace sú v skutočnosti dva satelity, ktoré budú za sebou krúžiť okolo planéty vo vzdialenosti asi 220 kilometrov a budú mapovať magnetické pole Zeme. Vďaka rádiovému majáku sa vzdialenosť medzi nimi bude dať merať pomerne presne. Na svojich obežných dráhach budú jednotlivé Grace satelity reagovať na jemné rozdiely zemskej príťažlivosti v mierne odlišných časoch.

Na základe citlivých meraní budú odborníci tvoriť nové gravitačné mapy Zeme s približne stokrát väčšou presnosťou, ako mapy používané pri plánovaní. Podľa Michaela Watkinsa z NASA Jet Propulsion Laboratory vytvoria mapu gravitačného poľa Zeme každý mesiac počas predpokladanej päťročnej životnosti satelitov.

Vedci si od projektu sľubujú veľa – budú môcť pozorovať rozličné fenomény, ktoré sa nedajú detegovať inými typmi meraní. Gravitačné mapy z Grace budú mať priestorovú rozlišovaciu schopnosť okolo 300 km, mali by teda odhaľovať odchýlky gravitácie spôsobené horskými pásmami, tektonickými platňami či dvíhaním sa zeme po roztápaní ľadu z poslednej doby ľadovej. Novým spôsobom sa budú dať monitorovať aj oceány a určovať, kvôli čomu presne stúpa hladina mora, pretože jej výšku môžu ovplyvňovať aj prúdy a teplota mora. Kombinovaním údajov zo satelitov Grace a ďalších monitorovacích satelitov sa tieto dva efekty oddelia.

Ak napríklad máme problémy s nadváhou, mali by sme sa podľa nových máp presunúť do Indie, kde budeme ľahší (ale len o menej ako o 1 percento). Príťažlivosť je tu totiž mierne nižšia ako kdekoľvek inde na našej planéte. Nižšia gravitácia na pobreží Indie sa pripisuje pozostatkom starej tektonickej štruktúry, ktorá zostala po náraze indického subkontinentu do euroázijskej tektonickej platne, čo vyvolalo aj dvíhanie Himalájí. Existuje aj silná oblasť gravitácie v južnom Pacifiku, ktorú podľa všetkého spôsobuje štruktúra plášťa Zeme. (BBC)