Výsledky poslednej ankety ohľadom diskusií

19. aug 2004 o 8:44 Ján Kordoš

Áno, nechce sa mi registrovať

50% - 350 hlasov



50% - 350 hlasov Áno, registrácia je príliš zložitá

25% - 172 hlasov



25% - 172 hlasov Nie, bez problémov diskutujem naďalej

25% - 176 hlasov

Až polovica s hlasujúcich čitateľov prestalo prispievať do našich diskusií, čo nás nesmierne mrzí, hlavne ak ako dôvod uviedli lenivosť zaregistrovať sa. Registrácia je nutné zlo, aby sa nestalo, že niekto bude prispievať pod cudzými (a známymi nickmi) a hlavne si na danú osobu môžete vytvoriť názor a už to hneď nie je až tak cudzí človek. Štvrtina z vás považuje registráciu za zložitú... no neviem, každý uživateľ používajúci mailovú schránku by to mal zvládnuť. A poslednej štvrtine registrácia vôbec neprekáža a diskutujeme veselo ďalej.

Tešíme sa na vaše hlasy v ďalších anketách, podľa nich poznáme váš názor a veci, ktoré by sme mohli/mali zmeniť. Výsledky starších ankiet si môžete pozrieť na tomtolinku.